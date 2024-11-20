Los Angeles Auto Show 公佈 Signature Consumer Choice Awards - THE ZEVAS 2024 得主

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Los Angeles Auto Show

Nov 20, 2024, 02:58 ET

2024 年比賽獲得數千票，表揚已上市或預售的最佳電動和混合動力車

美國洛杉磯2024年11月20日 /美通社/ -- 今天，全球頂級汽車與品味活動 Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®) 宣佈 2024 年度重要零排放車輛獎項 THE ZEVAS™ 得主。今年 10 月和 11 月間，舉行兩輪公眾投票而選出得獎者。

從最初已上市或供預的 130 多個符合條件車款中，以八個組別選出總得獎者。來自全球各地成千上萬的愛好者、影響力人士和活躍汽車買家從這些榮譽品牌車款中，投票選出本年度令人興奮的獎項得主。

2024 年 THE ZEVAS 得獎者：

  • 頂級緊湊型轎車/轎跑車 - BMW i4 eDrive40
  • 頂級跨界休旅車 - Hyundai IONIQ 5
  • 頂級混能車 - Toyota Prius Prime
  • 頂級轎車 - Lucid Air
  • 頂級 SUV - Rivian R1S
  • 頂級貨車 - Ford F-150 Lightning
  • 頂級超豪華 - Ferrari SF90 Stradale
  • 最受期待 - Volkswagen ID. Buzz

LA Auto Show 及 AutoMobility LA 主席兼營運總監 Terri Toennies 表示：「我們非常感謝我們令人驚嘆的汽車迷和 LA Auto Show 出席者，他們今年再協助 THE ZEVAS 得到重大成功。我們的重要獎項展示電動和混能汽車創新，並衷心向全部 2024 年獲獎者致上祝賀。」

該等獲選得獎車款將於 2024 LA Auto Show 與參展汽車製造商展示或開放試駕，該等汽車製造商包括 Ford、Hyundai、Lucid、Rivian、Toyota 和 Volkswagen。

得獎結果公告後，THE ZEVAS 網站 (www.thezevas.com) 將繼續作為寶貴網上資源。熱衷自行了解完整電動車和混能車款可選擇系列的消費者，可以接觸多間定義零排放創新未來的傳統和初創公司。

關於 Los Angeles Auto Show 及 AutoMobility LA
Los Angeles Auto Show™ 始於 1907 年，現時獲公認為全球最具影響力汽車盛會之一。此車展慶祝洛杉磯市民對汽車的悠久熱愛，並為汽車界提供全球首次亮相、科技與創新的平台。

此活動將於 11 月 22 日至 12 月 1 日開放予公眾參觀，公眾參觀為期 10 天（包括感恩節）。這為準汽車買家、業界高層、影響力者、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭，帶來萬勿錯過的活動。LA Auto Show 假洛杉磯會展中心舉行，這除了為洛杉磯帶來數億美元經濟、刺激當地就業市場，也成為洛杉磯會議中心最大收入來源。

11 月 21 日是 AutoMobility LA 2024 的新聞發佈及業內人士日，將會舉行多個首次公開展出和新聞發佈活動，以及一連串匯聚汽車和科技界領袖的大型會議。這些專家將登上 AutoMobility LA 的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。

傳媒聯絡
Kat Kirsch
[email protected]

Tania Weinkle
[email protected]

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