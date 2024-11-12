-Los Angeles Auto Show®公布AutoMobility LA 2024完整日程安排，届时将展示全新亮相车型、汽车创新成果、特别展品及全球汽车文化精华

这场全球顶级汽车盛会将于11月21日（周四）盛大开幕

洛杉矶2024年11月12日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® （简称“LA Auto Show”）现已公布 AutoMobility LA® 2024 活动（简称“AMLA 2024”）的完整日程安排。

AMLA 2024将于11月21日（周四）隆重举行。这是LA Auto Show中的全球媒体与行业盛会，届时将迎来成千上万名汽车行业高管、持证记者和媒体代表、政府官员、政策制定者、技术专家、设计师、经销商、投资者、行业分析师、思想领袖、内容创作者和意见领袖。

AMLA 2024将隆重推出一场精彩纷呈的原始设备制造商（OEM）发布会和全新车型首发盛宴。 《Automotive News》执行编辑、《Daily Drive》播客主持人Jamie Butters将担任AutoMobility主舞台环节主持人。 活动当天将安排一场内容丰富的主舞台节目，届时将有来自汽车、科技、政策、设计等领域的演讲嘉宾和小组讨论专家登台亮相，期间还将颁发一系列备受瞩目的行业领导力与创新大奖，并为参会者提供广泛联谊的机会。

AutoMobility 2024 - 完整日程安排* 7:00 - 8:15 联谊早餐 8:15 - 8:30 颁奖典礼 北美年度最佳轿车、多用途车和卡车奖 8:30 - 8:55 主舞台环节 车队现状 - 小组讨论 ● Bradley Northup - NAFA，车队运营

经理，加利福尼亚州卡尔斯巴德市 ● Stephen Israel，运营部副总裁，

ChargeTronix ● Paul-Matthew Zamsky - 战略

增长与全球合作部副总裁，Rekor ● Jill Guenther - 客户成功负责人，

Nikola Motor 8:55 - 9:20 主舞台环节 现场案例研究 - Viaduct.ai ● David Hallac - 创始人兼首席执行官，Viaduct.ai ● Hiroaki Kawasaki - 汽车

系统部门副总裁，Sumitomo Rubber Industries 9:10 - 9:35 新闻发布会 - HYUNDAI 9:45 - 10:10 新闻发布会 - KIA 10:10 - 10:35 Ford媒体展示 10:25 - 10:50 主舞台环节 永不妥协 - INEOS Grenadier的故事 ● Lynn Calder，首席执行官，INEOS Automotive 10:40 - 11:05 VW媒体展示 11:05 - 11:50 Fiat发布会和Stellantis多品牌展示 11:30 - 11:55 主舞台环节 培养未来汽车行业英才 ● Mary Jo Madda博士 - 项目经理，

Google.org ● Marques McCammon - 总裁，Karma

Automotive 11:50 - 12:30 Stellantis新闻发布午餐会 12:00 - 1:15 联谊午餐 1:00 - 1:20 颁奖典礼 西班牙裔汽车媒体年度大奖 1:20 - 1:45 主舞台环节 重新定义数字零售 - Tekion ● Jay Vijayan - 创始人兼首席执行官，Tekion Corp ● Manish Mehrotra - 数字业务

规划与联合运营部副总裁，Hyundai 1:30 - 1:55 新闻发布会 - Porsche洛杉矶市中心店 1:55 - 2:20 主舞台环节 从概念到量产：

颠覆汽车设计的技术趋势 ● Marek Djordjević - 交通设计部主席，

ArtCenter ● Hussein Al Attar - 汽车设计部总监，

BMW Designworks ● John Krsteski - 资深首席设计师，Genesis

Design North America 2:05 - 2:25 新闻发布会 - NILU 2:20 - 2:45 主舞台环节 Honda：沉浸式体验之乐趣 ● Jared Rosenholtz - 主编，CarBuzz ● Jane Nakagawa - 研究与

设计部副总裁，Honda America 2:45 - 3:10 主舞台环节 实时案例研究 - GM Envolve & Southern California Edison ● Cara Merriman，企业

发展部副总裁，Inspiration Mobility ● Todd Carlson，车队资产

管理运输服务部首席经理，Southern

California Edison ● Cody L Collins，GM Envolve

西部地区区域总监，General Motors Envolve 2:45 - 3:10 新闻发布会 - Exodus Rigs 3:10 - 3:30 新闻发布会 - SPARQ 3:30 - 4:30 Happy Hour - 蒙特雷体育节高级车展 4:00 - 5:00 欢乐时光 - West Coast Customs 3:30 - 5:00 颁奖典礼 Plug In America Drive Electric大奖 5:00 - 6:00 AutoMobility LA联谊酒会 5:00 - 8:00 特别活动 Toyota周四足球之夜 从7:00开始 特别活动 越野之夜意见领袖体验（仅限

邀请）

“AutoMobility LA汇聚了汽车、技术、设计和政策等领域的顶尖人才，”LA Auto Show和AutoMobility LA总裁兼首席运营官Terri Toennies表示。 “在汽车生态系统日新月异的背景下，我们很荣幸为全球专业人士举办这一论坛，帮助他们深入了解行业创新，参与富有建设性的讨论，并通过合作共同推动行业向前发展。”

AMLA 2024现已开放报名，经认可和批准的媒体可免费报名。 业内参会者的报名费用为249美元，该费用适用于所有获批的业内报名者。 立即登录 https://automobilityla-2024.reg.buzz/ 报名。

继AMLA 2024之后，LA Auto Show将于2024年11月22日至2024年12月1日向公众开放。

如需了解最新的展会新闻、动态和信息，请关注LA Auto Show的 LinkedIn 、 Instagram 、 Facebook 和 X ，并在 laautoshow.com 上注册且打开通知提醒。

*以实际情况为准

关于Los Angeles Auto Show和AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show®创办于1907年，是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展览展现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，并为行业内汽车发布、技术和创新提供了全球化的平台。

车展将于11月22日至12月1日对公众开放，持续10天，包括感恩节当天。 这是一个准车主、行业高管、业内名人、汽车爱好者，以及想在假日期间享受难忘一天的家庭不能错过的活动。 LA Auto Show在洛杉矶会议中心举行，为城市经济贡献数亿美元，刺激当地就业市场，是会议中心的首要收入来源。

11月21日，即车展的媒体和行业日，AutoMobility LA将推出一系列开创性的新车发布和公告，以及由汽车和技术领域领军人物参与的会议活动。 这些专家将于AutoMobility LA的主舞台通过一系列演讲和小组讨论，探讨业内最为紧迫的问题。

媒体联系人

Kat Kirsch

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Tania Weinkle

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