Los Angeles Auto Show®公布AutoMobility LA 2024完整日程安排

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Los Angeles Auto Show

Nov 12, 2024, 14:31 ET

-Los Angeles Auto Show®公布AutoMobility LA 2024完整日程安排，届时将展示全新亮相车型、汽车创新成果、特别展品及全球汽车文化精华

这场全球顶级汽车盛会将于11月21日（周四）盛大开幕

洛杉矶2024年11月12日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show®（简称“LA Auto Show”）现已公布AutoMobility LA® 2024活动（简称“AMLA 2024”）的完整日程安排。

AMLA 2024将于11月21日（周四）隆重举行。这是LA Auto Show中的全球媒体与行业盛会，届时将迎来成千上万名汽车行业高管、持证记者和媒体代表、政府官员、政策制定者、技术专家、设计师、经销商、投资者、行业分析师、思想领袖、内容创作者和意见领袖。

AMLA 2024将隆重推出一场精彩纷呈的原始设备制造商（OEM）发布会和全新车型首发盛宴。 《Automotive News》执行编辑、《Daily Drive》播客主持人Jamie Butters将担任AutoMobility主舞台环节主持人。 活动当天将安排一场内容丰富的主舞台节目，届时将有来自汽车、科技、政策、设计等领域的演讲嘉宾和小组讨论专家登台亮相，期间还将颁发一系列备受瞩目的行业领导力与创新大奖，并为参会者提供广泛联谊的机会。

AutoMobility 2024 - 完整日程安排*

7:00 - 8:15

联谊早餐

8:15 - 8:30

颁奖典礼

北美年度最佳轿车、多用途车和卡车奖

8:30 - 8:55

主舞台环节

车队现状 - 小组讨论

● Bradley Northup - NAFA，车队运营
经理，加利福尼亚州卡尔斯巴德市

● Stephen Israel，运营部副总裁，
ChargeTronix

● Paul-Matthew Zamsky - 战略
增长与全球合作部副总裁，Rekor

● Jill Guenther - 客户成功负责人，
Nikola Motor

8:55 - 9:20

主舞台环节

现场案例研究 - Viaduct.ai

● David Hallac - 创始人兼首席执行官，Viaduct.ai

● Hiroaki Kawasaki - 汽车
系统部门副总裁，Sumitomo Rubber Industries

9:10 - 9:35

新闻发布会 - HYUNDAI

9:45 - 10:10

新闻发布会 - KIA

10:10 - 10:35

Ford媒体展示

10:25 - 10:50

主舞台环节

永不妥协 - INEOS Grenadier的故事

● Lynn Calder，首席执行官，INEOS Automotive

10:40 - 11:05

VW媒体展示

11:05 - 11:50

Fiat发布会和Stellantis多品牌展示

11:30 - 11:55

主舞台环节

培养未来汽车行业英才

● Mary Jo Madda博士 - 项目经理，
Google.org

● Marques McCammon - 总裁，Karma
Automotive

11:50 - 12:30

Stellantis新闻发布午餐会

12:00 - 1:15

联谊午餐

1:00 - 1:20

颁奖典礼

西班牙裔汽车媒体年度大奖

1:20 - 1:45

主舞台环节

重新定义数字零售 - Tekion

● Jay Vijayan - 创始人兼首席执行官，Tekion Corp

● Manish Mehrotra - 数字业务
规划与联合运营部副总裁，Hyundai

1:30 - 1:55

新闻发布会 - Porsche洛杉矶市中心店

1:55 - 2:20

主舞台环节

从概念到量产：
颠覆汽车设计的技术趋势

● Marek Djordjević - 交通设计部主席，
ArtCenter

● Hussein Al Attar - 汽车设计部总监，
BMW Designworks

● John Krsteski - 资深首席设计师，Genesis
Design North America

2:05 - 2:25

新闻发布会 - NILU

2:20 - 2:45

主舞台环节

Honda：沉浸式体验之乐趣

● Jared Rosenholtz - 主编，CarBuzz

● Jane Nakagawa - 研究与
设计部副总裁，Honda America

2:45 - 3:10

主舞台环节

实时案例研究 - GM Envolve & Southern California Edison

● Cara Merriman，企业
发展部副总裁，Inspiration Mobility

● Todd Carlson，车队资产
管理运输服务部首席经理，Southern
California Edison

● Cody L Collins，GM Envolve
西部地区区域总监，General Motors Envolve

2:45 - 3:10

新闻发布会 - Exodus Rigs

3:10 - 3:30

新闻发布会 - SPARQ

3:30 - 4:30

Happy Hour - 蒙特雷体育节高级车展

4:00 - 5:00

欢乐时光 - West Coast Customs

3:30 - 5:00

颁奖典礼

Plug In America Drive Electric大奖

5:00 - 6:00

AutoMobility LA联谊酒会

5:00 - 8:00

特别活动

Toyota周四足球之夜

从7:00开始

特别活动

越野之夜意见领袖体验（仅限
邀请）

“AutoMobility LA汇聚了汽车、技术、设计和政策等领域的顶尖人才，”LA Auto Show和AutoMobility LA总裁兼首席运营官Terri Toennies表示。 “在汽车生态系统日新月异的背景下，我们很荣幸为全球专业人士举办这一论坛，帮助他们深入了解行业创新，参与富有建设性的讨论，并通过合作共同推动行业向前发展。”

AMLA 2024现已开放报名，经认可和批准的媒体可免费报名。 业内参会者的报名费用为249美元，该费用适用于所有获批的业内报名者。 立即登录https://automobilityla-2024.reg.buzz/报名。

继AMLA 2024之后，LA Auto Show将于2024年11月22日至2024年12月1日向公众开放。

如需了解最新的展会新闻、动态和信息，请关注LA Auto Show的LinkedInInstagramFacebookX，并在laautoshow.com上注册且打开通知提醒。

*以实际情况为准

关于Los Angeles Auto Show和AutoMobility LA
Los Angeles Auto Show®创办于1907年，是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展览展现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，并为行业内汽车发布、技术和创新提供了全球化的平台。

车展将于11月22日至12月1日对公众开放，持续10天，包括感恩节当天。 这是一个准车主、行业高管、业内名人、汽车爱好者，以及想在假日期间享受难忘一天的家庭不能错过的活动。 LA Auto Show在洛杉矶会议中心举行，为城市经济贡献数亿美元，刺激当地就业市场，是会议中心的首要收入来源。

11月21日，即车展的媒体和行业日，AutoMobility LA将推出一系列开创性的新车发布和公告，以及由汽车和技术领域领军人物参与的会议活动。 这些专家将于AutoMobility LA的主舞台通过一系列演讲和小组讨论，探讨业内最为紧迫的问题。

媒体联系人

Kat Kirsch
[email protected]

Tania Weinkle
[email protected]

Los Angeles Auto Show

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