News provided byLos Angeles Auto Show
Nov 12, 2024, 14:31 ET
-Los Angeles Auto Show®公布AutoMobility LA 2024完整日程安排，届时将展示全新亮相车型、汽车创新成果、特别展品及全球汽车文化精华
这场全球顶级汽车盛会将于11月21日（周四）盛大开幕
洛杉矶2024年11月12日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show®（简称“LA Auto Show”）现已公布AutoMobility LA® 2024活动（简称“AMLA 2024”）的完整日程安排。
AMLA 2024将于11月21日（周四）隆重举行。这是LA Auto Show中的全球媒体与行业盛会，届时将迎来成千上万名汽车行业高管、持证记者和媒体代表、政府官员、政策制定者、技术专家、设计师、经销商、投资者、行业分析师、思想领袖、内容创作者和意见领袖。
AMLA 2024将隆重推出一场精彩纷呈的原始设备制造商（OEM）发布会和全新车型首发盛宴。 《Automotive News》执行编辑、《Daily Drive》播客主持人Jamie Butters将担任AutoMobility主舞台环节主持人。 活动当天将安排一场内容丰富的主舞台节目，届时将有来自汽车、科技、政策、设计等领域的演讲嘉宾和小组讨论专家登台亮相，期间还将颁发一系列备受瞩目的行业领导力与创新大奖，并为参会者提供广泛联谊的机会。
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AutoMobility 2024 - 完整日程安排*
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7:00 - 8:15
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联谊早餐
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8:15 - 8:30
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颁奖典礼
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北美年度最佳轿车、多用途车和卡车奖
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8:30 - 8:55
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主舞台环节
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车队现状 - 小组讨论
● Bradley Northup - NAFA，车队运营
● Stephen Israel，运营部副总裁，
● Paul-Matthew Zamsky - 战略
● Jill Guenther - 客户成功负责人，
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8:55 - 9:20
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主舞台环节
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现场案例研究 - Viaduct.ai
● David Hallac - 创始人兼首席执行官，Viaduct.ai
● Hiroaki Kawasaki - 汽车
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9:10 - 9:35
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新闻发布会 - HYUNDAI
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9:45 - 10:10
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新闻发布会 - KIA
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10:10 - 10:35
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Ford媒体展示
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10:25 - 10:50
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主舞台环节
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永不妥协 - INEOS Grenadier的故事
● Lynn Calder，首席执行官，INEOS Automotive
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10:40 - 11:05
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VW媒体展示
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11:05 - 11:50
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Fiat发布会和Stellantis多品牌展示
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11:30 - 11:55
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主舞台环节
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培养未来汽车行业英才
● Mary Jo Madda博士 - 项目经理，
● Marques McCammon - 总裁，Karma
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11:50 - 12:30
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Stellantis新闻发布午餐会
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12:00 - 1:15
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联谊午餐
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1:00 - 1:20
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颁奖典礼
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西班牙裔汽车媒体年度大奖
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1:20 - 1:45
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主舞台环节
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重新定义数字零售 - Tekion
● Jay Vijayan - 创始人兼首席执行官，Tekion Corp
● Manish Mehrotra - 数字业务
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1:30 - 1:55
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新闻发布会 - Porsche洛杉矶市中心店
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1:55 - 2:20
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主舞台环节
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从概念到量产：
● Marek Djordjević - 交通设计部主席，
● Hussein Al Attar - 汽车设计部总监，
● John Krsteski - 资深首席设计师，Genesis
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2:05 - 2:25
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新闻发布会 - NILU
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2:20 - 2:45
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主舞台环节
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Honda：沉浸式体验之乐趣
● Jared Rosenholtz - 主编，CarBuzz
● Jane Nakagawa - 研究与
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2:45 - 3:10
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主舞台环节
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实时案例研究 - GM Envolve & Southern California Edison
● Cara Merriman，企业
● Todd Carlson，车队资产
● Cody L Collins，GM Envolve
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2:45 - 3:10
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新闻发布会 - Exodus Rigs
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3:10 - 3:30
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新闻发布会 - SPARQ
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3:30 - 4:30
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Happy Hour - 蒙特雷体育节高级车展
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4:00 - 5:00
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欢乐时光 - West Coast Customs
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3:30 - 5:00
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颁奖典礼
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Plug In America Drive Electric大奖
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5:00 - 6:00
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AutoMobility LA联谊酒会
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5:00 - 8:00
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特别活动
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Toyota周四足球之夜
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从7:00开始
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特别活动
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越野之夜意见领袖体验（仅限
“AutoMobility LA汇聚了汽车、技术、设计和政策等领域的顶尖人才，”LA Auto Show和AutoMobility LA总裁兼首席运营官Terri Toennies表示。 “在汽车生态系统日新月异的背景下，我们很荣幸为全球专业人士举办这一论坛，帮助他们深入了解行业创新，参与富有建设性的讨论，并通过合作共同推动行业向前发展。”
AMLA 2024现已开放报名，经认可和批准的媒体可免费报名。 业内参会者的报名费用为249美元，该费用适用于所有获批的业内报名者。 立即登录https://automobilityla-2024.reg.buzz/报名。
继AMLA 2024之后，LA Auto Show将于2024年11月22日至2024年12月1日向公众开放。
如需了解最新的展会新闻、动态和信息，请关注LA Auto Show的LinkedIn、Instagram、Facebook和X，并在laautoshow.com上注册且打开通知提醒。
*以实际情况为准
关于Los Angeles Auto Show和AutoMobility LA
Los Angeles Auto Show®创办于1907年，是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展览展现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，并为行业内汽车发布、技术和创新提供了全球化的平台。
车展将于11月22日至12月1日对公众开放，持续10天，包括感恩节当天。 这是一个准车主、行业高管、业内名人、汽车爱好者，以及想在假日期间享受难忘一天的家庭不能错过的活动。 LA Auto Show在洛杉矶会议中心举行，为城市经济贡献数亿美元，刺激当地就业市场，是会议中心的首要收入来源。
11月21日，即车展的媒体和行业日，AutoMobility LA将推出一系列开创性的新车发布和公告，以及由汽车和技术领域领军人物参与的会议活动。 这些专家将于AutoMobility LA的主舞台通过一系列演讲和小组讨论，探讨业内最为紧迫的问题。
媒体联系人
Kat Kirsch
[email protected]
Tania Weinkle
[email protected]
Los Angeles Auto Show
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