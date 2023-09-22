Los Angeles Auto Show® 首次公開展出 Kevin Hart 令人讚嘆的汽車收藏品

Kevin Hart Kollection 將於 LA Auto Show®（洛杉磯汽車展）展示天王巨星珍藏的 11 架車輛，包括肌肉車和近期的法拉利車款。

洛杉磯 2023年9月23日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® 將首次公開展出 Kevin Hart Kollection。展覽將在 11 月 17 至 26 日對外開放，期間訪客將能夠觀賞到 Hart 的 11 架最愛的收藏車，這些收藏車都按照他的要求訂製。

洛杉磯會議中心的整個展示廳都將為 Kollection 開放，讓參展者沉浸在 Kevin Hart 的世界中。這將是這位喜劇和影視演員以及企業家首次邀請公眾參觀他十多年來珍藏的私人汽車系列。

洛杉磯汽車展將展出 Kevin Hart Kollection

作為一位核心的汽車愛好者和美國肌肉車的超級粉絲，Kevin Hart Kollection 將讓粉絲有機會看到 Kevin 首次公開展示的多輛藏車。其中包括 1970 年的 Dodge Challenger Bane，該車輛在 2023 年 SEMA 汽車工業貿易展覽會後，將在洛杉磯首次公開展示。這將是 Kevin 不斷增加的收藏車中的最新作品，其中很多收藏車都具有主題設計，以彰顯獨特的個性。

「我很興奮大家可以現場觀賞我的車輛，」Kevin Hart 說，「有些汽車雖然曾經參加了大型熱棒車展，但這是它們首次齊聚一堂。像洛杉磯汽車展這樣的大型國際活動是最理想的展出場地。我急不及待地希望粉絲們看到我的車輛，看看他們最喜歡哪一架。」

展出的車輛將包括：

1959 Chevrolet Corvette ( Mint Condition )

) 1966 Chevrolet Chevelle ( Darkness )

) 1969 Chevrolet Camaro ( Bad News )

) 1969 Pontiac GTO ( Chocolate Dropp a)

a) 1966 Pontiac GTO Convertible

1969 Plymouth Roadrunner ( Michael Myers )

) 1970 Dodge Challenger ( Bane )

) 1970 Dodge Charger ( Hellraiser )

) 1987 Buick Grand National ( Dark Knight )

) 2022 Ferrari SF90 Spyder

2023 Ferrari 812 Competizione

Kevin Hart Kollection 中的大多數藏車都是 Kevin 最喜歡的恐怖電影主題。每架車都由北美頂尖的肌肉車設計師和製造商製造。例如，1969 年的 Plymouth Roadrunner Michael Myers是由 Sean Smith 設計並由 Salvaggio Design 製造。它配有 940 馬力 的增壓 Hemi V8 和六速手動變速器。外觀呈正宗黑色，呈現出萬聖節風格的輪毂風格輪胎、訂製的輪胎、鋁質車門倒後鏡、Whipple 增壓器和其他很多元件，都經細心挑選，以符合 Kevin Hart 的品味。後者採用意大利進口的特殊皮革，具有橙色的「血濺」效果。變速器還配有一把刀柄，還有一個帶面具的《Road Runner》標誌，加入了卡通元素。為了讓大家感受到它的地位，Goodguys Rod & Custom Association 宣佈 Kevin 的 Plymouth 為 2022 年的年度肌肉車。

Kevin 不僅僅熱衷於美式肌肉車。Kevin Hart Kollection 也將展出明星熱衷的兩款法拉利車型。其中包括 2022 年款的法拉利 SF90 Spyder 和 2023 年款的法拉利 812 Competizione。這兩架超級跑車都是由 Kevin 訂製的，包括銀色賽車條紋覆蓋在黑色漆面上，以及 812 上的碳纖維輪圈。這兩架車將是 2023 年洛杉磯汽車展的亮點，對於嚮往法拉利的躍馬車標的粉絲來說尤其如此。

在 11 月 17 至 26 日舉行的洛杉磯汽車展之前，Kevin Hart 還計劃宣佈更多消息，以及在車展 100 萬平方英尺的汽車體驗區內舉辦更多娛樂和文化展覽及活動。生活方式和頂級製造商的最新產品的交匯將創造一個多元的、節慶風格的環境，讓汽車愛好者、家庭、購車者和整個洛杉磯社區聚集在一起，共同慶祝這座城市的世界知名汽車文化。

門票

2023 年的 Los Angeles Auto Show 將不接受現金支付購買門票。所有門票都可以在 laautoshow.com/tickets 網站上使用信用卡或銀行卡購買。

更多展覽資訊，請瀏覽 laautoshow.com。

傳媒登記 傳媒和業界預覽日（11 月 16 日） 現已開放登記。洛杉磯汽車展的新聞和 B2B 聚會是全球社區和關鍵決策者聚集在南加州的機會，彼此了解最新的首發產品、產品公告、網絡機會等等。

請在 https://laautoshow.com/media-and-industry-day/ 網站上進行登記。

圖片 Kevin Hart Kollection 的多架車輛的圖片可在此處查看：

https://www.dropbox.com/scl/fo/r4qtw5s9x80dwok0s0iet/h?rlkey=mns35qj47m9697262o4lwetyx&dl=0

關於 KEVIN HART 獲得 Emmy 獎和 Grammy 獎提名的 Kevin Hart 出生並成長於賓夕法尼亞州的費城，他在那裡開始了他的喜劇事業。多年來，Hart 已經成為荷里活的票房大亨，11 部電影均獲票房第一，票房超過 42.3 億美元。

Hart 繼續開發、主演和製作電影、電視和播客，並透過 Hartbeat 與各種合作夥伴如 Netflix、Peacock、Sirius XM 和 Audible 合作。在 2020 年，Hart 的《Zero Fu**ks Given》為他贏得了「最佳喜劇專輯」的 Grammy 獎提名。《The Reality Check Tour》被 Billboard 評為 2022 年的第一喜劇巡迴演出，並為 Hart 獲得 2022 年喜劇表演 的「人民選擇獎」。Hart 亦因《Die Hart》以及續集《Die Hart 2: Die Harter》獲得 Emmy 獎提名為「短篇喜劇或劇情系列的傑出演員」，而且他的紀錄片系列《Don't F**k This Up》亦獲得 Emmy 獎提名。

Kevin 亦是兩次《New York Times》最佳銷售作家，他的第一本有聲原創作品《The Decision》於 2021 年被提名為「最佳原創有聲書獎」。

Hart 同時也是一名成功的企業家；他是 Hartbeat (hartbeat.com) 的主席；這是一家全球性的多平台媒體公司，其使命是讓世界一起大笑。公司結合了 Hartbeat Productions 的頂級電視和電影製作能力與廣泛的 Laugh Out Loud 分銷網絡，包括其營銷、銷售、體驗、品牌內容、數碼和社交能力。Hart 也是 HartBeat Ventures (hartbeatventures.com) 的創始人，這些公司在構建 Hart 的生態系統中起著最為重要的作用，促進了其非凡的增長和創意。

Kevin 是三家公司的創始合夥人：高級龍舌蘭酒品牌 Gran Coramino，以植物為基礎的快餐餐廳 Hart House，以及營養健康品牌 VitaHustle。

Kevin 的品牌合作夥伴包括 Sam's Club、Audemars Piguet、Fabletics Men、Chase JP Morgan、Draft Kings、Hydrow、NutraBolt 和 Therabody。

關於 LOS ANGELES AUTO SHOW® (LA AUTO SHOW ®) 自 1907 年創辦以來，洛杉磯汽車展 (Los Angeles Auto Show®) 被廣泛認為是全球最有影響力的展覽之一。該展會反映了其地理位置，弘揚了洛杉磯居民對汽車的熱愛，並為行業技術和創新提供了一個全球平台，成為加州的代名詞。

該展覽在感恩節期間連續舉辦 10 日，對於很多行業影響者、汽車愛好者以及希望在假期期間享受外出的家庭而言，都是必須去的目的地。每年在洛杉磯會議中心舉行的洛杉磯汽車展為當地經濟貢獻了數億美元，刺激了當地的就業市場，並成為洛杉磯會議中心的第一收入來源。

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SOURCE Los Angeles Auto Show