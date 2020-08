Los secretos de una familia disfuncional revelados en Tele N

West Palm Beach, Florida, 11 de agosto, 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tele N, el canal de televisión que cuenta con la mejor selección de películas de la época de oro del cine mexicano, además de las series y telenovelas más populares provenientes de todas partes del mundo, estrena el drama La Chica Griega, una serie de televisión producida en Ucrania para atraer un gran número de seguidores debido a que los principales personajes de la historia tienden a comportarse de variadas formas siguiendo actitudes cotidianas con sus fortalezas y debilidades.

El personaje principal, Tanya, trabaja en un museo de provincia como especialista en arte de la Grecia antigua. Gracias a su pasión profesional conoce e inmediatamente contrae matrimonio con un atractivo y adinerado comerciante de arte llamado Gregory, pero la situación se complica al terminar la luna de miel, cuando se percata que el compromiso conlleva el manejo de otras relaciones pertenecientes al círculo familiar de su esposo: una madre dominante, una hermana sin carácter y una amante intrigante.

El personaje masculino principal, Gregory, ha sido dependiente y acostumbrado a los lujos de su familia desde la niñez hasta la vida adulta. El joven creció sin la referencia de la figura paterna, bajo el dominio de su madre Sophia, quien siempre fue considerada una mujer ambiciosa y en busca del poder. Ella disfrutó de un lujoso estilo de vida y les dio a sus hijos todo lo que necesitaban – dinero e incluso tiendas de antigüedades. Gregorio y su hermana crecieron muy malcriados.

Sophia, como la madre de Gregory, hará todo lo que este en su alcance para destruir a Tanya, la esposa de su hijo. Sophia no es capaz de mantener una actitud positiva frente a nada. Puede ser descrita como impertinente y fría, incluso llega a ser muy reservada y no les permite a sus hijos expresar sus sentimientos. Nadie en el ambiente familiar es capaz de reconocer la tensión que crea vivir en un ambiente de relaciones toxicas en donde entre ellos no saben reconocer cuando uno es menos amable que el otro.

Tele N forma parte de los canales de Olympusat, Inc., y se encuentra actualmente disponible en la mayoría de los principales proveedores de televisión por cable.

Para más información sobre el contenido de Tele N, incluyendo las fechas y horarios de su programación visite o www.olympusat.com/networks/tele-n/

