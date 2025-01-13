LOSSAN Rail Corridor Agency获得2700万美元奖金，用于增加Amtrak ® Pacific Surfliner ®列车服务

用于资助恢复洛杉矶和圣地亚哥之间另外三次往返的联邦拨款

加利福尼亚州奥兰治2025年1月13日 /美通社/ -- 负责管理 Amtrak ® Pacific Surfliner ® 列车服务的洛杉矶–圣地亚哥–圣路易斯奥比斯波(LOSSAN)铁路走廊局今天宣布，联邦铁路管理局(FRA)将拨款2700万美元，用于增加洛杉矶和圣地亚哥之间的列车班次。 该补助金通过FRA恢复和增强补助金计划（ R ＆ E补助金 ）提供资金，用于资助洛杉矶和圣地亚哥之间的三次往返，将该细分市场的每日Pacific Surfliner往返次数增加到13次，并将服务完全恢复到COVID-19大流行之前的走廊水平。 该奖项标志着LOSSAN Agency作为其首个成功的联邦拨款奖项的一个重要里程碑。

LOSSAN机构副主席兼富勒顿市市长Fred Jung表示： “这项拨款将使LOSSAN铁路走廊机构能够沿着这条重要走廊恢复和加强Pacific Surfliner铁路服务，这将使广泛的当地社区受益。” “提高服务水平大大改善了走廊沿线居民、学生和游客的交通选择，使火车旅行更加方便快捷。”

LOSSAN机构

长达351英里的LOSSAN铁路走廊穿越南加州六个县的沿海地区。 它是美国第二繁忙的城际客运铁路走廊，也是美国最繁忙的国家支持的Amtrak线路。 Pacific Surfliner为整个走廊的29个车站提供服务，其乘客人数在2024年增加了20% ，达到200多万。 强劲的乘客量来自Pacific Surfliner目前的运营服务比2019年减少了16%。 R ＆ E Grant资金支持恢复服务水平长达六年的运营成本。

参议员Alex Padilla表示： “LOSSAN铁路走廊是该国最繁忙的线路之一，为数百万旅客提供服务，连接整个南加州沿海地区。” “这项联邦资金将服务恢复到疫情前的水平。 得益于 两党基础设施法 ，我们为LOSSAN铁路走廊沿线的所有用户提供更高效、可靠和可持续的交通选择。”

恢复洛杉矶和圣地亚哥之间的这些往返行程将有助于填补Pacific Surfliner目前时间表的空白，并将时间表转向更一致的小时列车服务。 第11次和第12次往返计划将于2025年3月实施，第13次将于2025年11月实施。

“每年， Amtrak Pacific Surfliner列车都会连接我们地区的数百万人。 无论是帮助粉丝观看Padres比赛，还是参观当地企业和海滩，火车都是我们社区的关键部分， ”国会议员Mike Levin说。 “我很高兴能够帮助获得超过2700万美元的联邦资金，以增加列车的频率，帮助我们恢复到疫情前的服务水平。 火车越多，出行选择越多，拥挤程度越低。 我很高兴看到我们地区将从这些联邦资源中受益的所有方式。”

虽然R ＆ E Grant专门资助恢复洛杉矶和圣地亚哥之间的往返行程，但它支持进一步加强圣地亚哥和圣巴巴拉以及圣地亚哥和圣路易斯奥比斯波之间的铁路服务。 在设备可用性和未来的国家资金分配之前，我们计划在2026年及以后为这些细分市场提供额外的往返服务。

“总之，列车服务的恢复和增强将在整个沿海走廊提供更一致和可靠的列车服务，” Jung说。 “这一增长将有助于满足该地区日益增长的城际客运铁路旅行需求，并通过提供更频繁和可靠的铁路选择来缓解当前的拥挤问题。”

Pacific Surfliner服务的恢复和加强对于满足南加州当前和未来的交通需求至关重要，并支持该地区努力改善空气质量，实现州和地方的出行目标，为整个南加州提供更好的就业、教育和娱乐机会。

请访问 pacificsurfliner.com 预订行程并了解更多信息。

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关于Amtrak ® Pacific Surfliner ®

Pacific Surfliner沿着351英里的沿海铁路线行驶，穿过圣地亚哥、奥兰治、洛杉矶、文图拉、圣巴巴拉和圣路易斯奥比斯波县，共有29个车站。 它是美国最繁忙的州际客运铁路线。 要了解更多信息并计划行程，请访问 pacificsurfliner.com。

关于LOSSAN铁路走廊机构

洛杉矶–圣地亚哥–圣路易斯奥比斯波（ LOSSAN ）铁路走廊机构是一个联合权力机构，由整个LOSSAN铁路走廊的铁路业主、运营商和规划机构组成。 除了努力提高铁路客运量、收入、准点率、运营灵活性和安全性外， LOSSAN机构还于2015年7月与加利福尼亚州签署了机构间转移协议，承担了Pacific Surfliner服务的管理责任。 如需了解更多信息，请访问 Lossan.org。

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Jason Jewell ， LOSSAN Agency

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媒体联系人：

ACE Agency代表LOSSAN Agency的Sanaz Fakhimi

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