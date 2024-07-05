LOTTE BIOLOGICS проводит закладку фундамента биотехнологического комплекса в Сонгдо

Знаменательное событие собрало около 300 гостей, в том числе председателя группы LOTTE Дон Бин Шина (Dong-Bin Shin), мэра Инчхона Чон Бок Ю (Jeong-Bok Yoo), члена Национальной ассамблеи Иль Ён Чжуна (Il-Young Jung), представляющего район Инчхон Ёнсу, первого заместителя министра торговли, промышленности и энергетики Кён Сон Кана (Kyung-Sung Kang), второго заместителя министра здравоохранения и социального обеспечения Мин Су Пака (Min-Soo Park) и комиссара свободной экономической зоны Инчхон Вон Сок Юна (Won-Seok Yoon). Премьер-министр Док-Су Хан (Duck-Soo Han) также передал свои поздравления в видеообращении.

В настоящее время группа LOTTE расширяет свой бизнес, сосредоточенный на четырех направлениях: «Биотехнологии и благополучие», «Мобильность», «Устойчивое развитие» и «Новые платформы для жизни». Биотехнологический комплекс в Сонгдо является ключевым для сектора биотехнологий и благополучия и потребует около 4,6 трлн вон инвестиций. Этот современнейший комплекс, имеющий впечатляющую площадь 202 285,2 квадратных метра, будет включать три передовых производственных предприятия и ряд необходимых вспомогательных зданий.

Проектно-строительное подразделение LOTTE возглавит проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство первого завода, демонстрируя комплексный подход группы к этому обеспечивающему трансформацию проекту. Планируется, что каждый завод будет иметь производственную мощность 120 000 литров, что в общей сложности составит суммарную производительность комплекса 360 000 литров. Масштаб этого проекта можно дополнительно подчеркнуть такими цифрами, как прогнозируемый экономический эффект 7,6 трлн вон и 37 000 связанных с комплексном новых рабочих мест, что иллюстрирует приверженность LOTTE BIOLOGICS как промышленному развитию, так и социально-экономическому росту.

Обращаясь к собравшимся, председатель LOTTE Дон-Бин Шин сформулировал видение, которое выходит за рамки корпоративного роста: «Начинающийся здесь, в Сонгдо, путь подразделения LOTTE BIOLOGICS должен привести не только к тому, что подразделение станет двигателем роста группы LOTTE в будущем, но и к изменению ландшафта биотехнологической отрасли Кореи. Мы непоколебимо стремимся внести значительный вклад в успешное создание биотехнологического кластера Сонгдо, тем самым выводя Корею на передний план мировой биотехнологической арены».

Это мнение было повторено и усилено премьер-министром Док-Су Ханом в его видеообращении. Признавая усиление глобальной конкуренции на рынке биотехнологий, он заявил: «Ожидается, что смелые инвестиции группы LOTTE существенно повысят конкурентоспособность биофармацевтической отрасли Кореи». Далее премьер-министр выразил поддержку правительства, пообещав «активно содействовать инвестициям в частный сектор в размере 36,3 трлн вон, запланированным до 2040 года, сосредоточенным вокруг недавно созданного Национального передового стратегического отраслевого специализированного комплекса биотехнологий».

В своем выступлении генеральный директор LOTTE Biologics Ричард В. Ли изложил собственную точку зрения: «Я хотел бы выразить сердечную благодарность государственным органам и представителям учреждений, которые оказали неоценимую поддержку в приближении нас к этому знаменательному событию». Затем он описал амбициозную траекторию компании, заявив: «LOTTE BIOLOGICS стремится к тому, чтобы к 2030 году войти в десятку крупнейших биотехнологических подрядных организаций, осуществляющих разработку и производство (CDMO), Благодаря этому росту мы стремимся стать движущей силой, которая сделает Корею лидером мировой биоэкономики, сделав нашу страну ведущей силой в этом критически важном секторе».

О компании LOTTE BIOLOGICS

Компания LOTTE BIOLOGICS основана в 2022 году со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея. Компания LOTTE BIOLOGICS вошла в фармацевтическую промышленность как подрядная организация, осуществляющая разработку и производство (CDMO), приобретя биотехнологическое производственное предприятие Bristol Myers Squibb в Сиракузах.

Предприятие в Сиракузах предлагает услуги по производству лекарственных препаратов с общей производственной мощностью биореактора 35 000 л (7 биореакторов по 5000 л каждый) с использованием биореакторов из нержавеющей стали, аналитических лабораторий контроля качества и складских помещений. Предприятие полностью соответствует требованиям НПП с клиническими и коммерческими возможностями. На сегодняшний день центр сертифицирован более чем 60 организациями FDA, EMA, PMDA и MFDS по всему миру. Кроме того, компания стратегически готова создать комплексную универсальную платформу для предоставления услуг CDMO, включив услуги по производству конъюгатов антител с лекарственными средствами (ADC) и лекарственных препаратов (DP) в свой бизнес-портфель в результате расширения предприятия.

К 2030 году LOTTE BIOLOGICS планирует построить в Южной Корее 3 мегазавода. Каждый завод будет иметь 8 биореакторов из нержавеющей стали емкостью 15 000 л для крупномасштабного коммерческого производства, а также несколько биореакторов емкостью 2000 л для разового производства, удовлетворяя клинические потребности. Начало строительства запланировано на 2023 год. В общей сложности заводы будут иметь суммарный производственный объем биореакторов не менее 360 000 л.

Более подробную информацию о LOTTE BIOLOGICS можно найти на сайте: www.lottebiologics.com

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