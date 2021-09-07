Лучший поставщик PLM-услуг и решений -- xLM Solutions -- открывает xLM Europe

Офис, расположенный во Франции, возглавит эксперт по архитектуре комплексных решений, Санду Салим

УЭСТ БЛУМФИЛД (Мичиган), 7 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- xLM Solutions — американская компания, специализирующаяся на оказании услуг по управлению жизненным циклом продукции и разработке комплексных решений для производства продукции Dassault Systèmes — с радостью объявляет о создании xLM Europe— дочерней компании xLM Solutions. Новое европейское представительство xLM Europe будет располагаться в Тулузе, Франция.

Его возглавит Санду Салим (Saindou Salime), главный разработчик комплексных решений, управляющий партнер и соучредитель xLM Europe. Санду имеет практический опыт в области архитектуры решений и специализируется на управлении жизненным циклом продукции (PLM) и разработке программного обеспечения (SDLC). На протяжении своей карьеры он развивал обширные навыки в области PLM и применял их в различных промышленных сегментах, таких как аэрокосмическая и оборонная промышленность, промышленное оборудование, медико-биологические науки, транспорт и мобильность, а также бизнес-услуги. Он работал над темами отрасли X.0, дающими ему глубокое понимание технологий MDM/PLM/ERP/MES/IIoT/CRM, применяемых в проектировании, производстве и обслуживании клиентов, а также с системой 3DEXPERIENCE.

Благодаря своему обширному опыту работы с решениями Dassault Systèmes и, в частности, с 3DEXPERIENCE и DevOps, он получил несколько сертификатов в области архитектуры, индивидуализации и монтажа.

«Решение о расширении своей деятельности в Европе стало логическим шагом в реализации нашей стратегии развития бизнеса, — заявил Марк Янг (Marc Young), управляющий партнер xLM Solutions. — Мы думали, что настало время вывести наш глубокий опыт работы в PLM на новый уровень».

«Я очень рад открытию нашего европейского дочернего предприятия, — заявил г-н Санду Салим. — У нас есть опыт и возможность использовать ресурсы по всему миру.

До основания компании xLM Europe Салим 10 лет занимался разработкой программного обеспечения, а также был разработчиком FullStack и менеджером по проектированию программного обеспечения/архитектором решений с техническими лидерскими навыками. Он участвует во всех этапах ИТ-проектов, включая исследования возможностей, стратегическое планирование, согласование пользовательских процессов, реконструкцию, функциональную спецификацию/проектирование, реализацию, тестирование и транспортировку.

Санду Салим изучал ИТ-инжиниринг во французской Инженерной школе ИСИС в партнерстве с INSA group, первой в своем роде, предлагающей двойной опыт в области цифровых технологий и здравоохранения. Он с большим энтузиазмом относится к информатике, особенно к информационным системам. Он развивает командный дух и верит в капитализацию знаний и ноу-хау.

Благодаря xLM Europe, своему добровольческому участию и общению с местными сообществами, Санду Салим стремится внести свою лепту в экологически чистую экономику и устойчивое развитие во всей нашей деятельности, опираясь на проверенные технологии PLM. «Мы действительно стремимся к развитию технологий для построения устойчивого будущего для человечества и всей планеты», — заявил г-н Салим.

О компании xLM Solutions

Компания xLM Solutions является поставщиком комплексных решений PLM/PDM и корпоративных технологических решений, предлагая высочайшие сквозные услуги, начиная с анализа потребностей и выбора технологий и заканчивая внедрением решений, настройкой и индивидуализацией, а также передачей данных, интеграцией с другими решениями, поддержкой и техническим обслуживанием. Компания направляет производителей по пути цифровой трансформации, повышая ценность инвестиций в технологии. Члены команды xLM Solutions живут и внедряют в жизнь сложные инженерные системы, системы управления данными и системы жизненного цикла продукции. С 2006 года компания xLM Solutions использует свои уникальные инструменты и методологии для повышения производительности, сокращения затрат и роста рентабельности инвестиций для клиентов в различных отраслях. Опыт компании xLM Solutions охватывает решения Dassault Systémes, включая CATIA, 3DEXPERIENCE, SOLIDWORKS PDM И ENOVIA. Более подробная информация о xLM Solutions представлена на сайте https://www.xlmsolutions.com/

Контактная информация компании:

Marc Young (Марк Янг), управляющий партнер

[email protected]

248.926.5932

Контакты для прессы:

Ilene Cantor (Илен Кантор), Markit Strategies от лица xLM Solutions

[email protected]

810.625.0842

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https://www.xlmsolutions.com



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