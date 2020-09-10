Lucid Motors представляет Lucid Air - самый мощный и эффективный люксовый электроседан в мире

"Lucid Motors стремится делать электромобили лучше, стимулируя всю отрасль к ускоренному переходу на экологически безопасные технологии. За корпоративной стратегией, направленной на разработку самых современных электрокаров в мире, стоит желание приносить пользу всему человечеству и привлекать новых клиентов в мир электротранспорта, - СЕО и главный технический директор Lucid Motors Питер Роулинсон (Peter Rawlinson). - С помощью Lucid Air нам удалось создать настоящий эталон для всей отрасли, наглядно демонстрирующий потенциал новых технологий для электромобилей".

Space как основа для Air

Lucid Air - это результат применения инновационного подхода к конструкции автомобиля. В основе концепции Lucid Space лежит принцип миниатюризации разработанной специалистами Lucid электротрансмиссии с целью оптимизации внутреннего пространства салона. Эта концепция занимает центральное место в структуре Lucid Electric Advanced Platform (LEAP), на базе которой будет производиться как Lucid Air, так и все будущие модели этой марки. Комплексный подход к разработке передового электрокара "с нуля", без использования существующих "готовых" решений, которые часто можно увидеть в электромобилях популярных производителей.

Создавая более компактные, но при этом очень мощные электродвигатели и одновременно оптимизируя конструкцию всей трансмиссии, Lucid удается повысить комфорт пассажирам и обеспечить дополнительное пространство в салоне. Подобный подход идеально вписывается в философию гиперэффективности Lucid Air во всех аспектах от энергообеспечения до пространства, создавая поистине беспрецедентное сочетание увеличенного запаса хода, практичности, производительности и роскоши.

Концепция Lucid Space внесла свой вклад и в слегка отличающиеся ультрасовременные пропорции Lucid Air без упора на традиционных элементах автомобильного дизайна: эффективный электрокар безошибочно узнаваем на дороге.

"С первых дней существования Lucid Motors и разработки нашей первой модели Lucid Air мы отказались идти на компромиссы. С самого начала мы решили, что будем стремиться к совершенству в каждом аспекте производительности, инновационности и премиального комфорта, - отметил вице-президент по вопросам дизайна Lucid Motors Дерек Дженкинс (Derek Jenkins). - В результате сегодня мы создаем лучший автомобиль в мире, а его технические показатели говорят сами за себя. И, что немаловажно, нам удалось добиться этого без ущерба для внешней привлекательности Lucid Air: наш "первенец" станет наглядным примером автомобиля, созданного "с нуля" и воплощающего всю свободу конструкторской мысли".

Вдохновленный Калифорнией

Lucid Motors - истинный уроженец Калифорнии: дух этого свободного штата прослеживается не только в продукции компании, но и в розничной и цифровой маркетинговой моделях бренда. Как и следует из названия, Lucid вдохновляется желанием взглянуть на вещи по-другому и воплотить самые смелые мечты в жизнь. Об этом же желании свидетельствует и слоган бренда "Dream Ahead", который также формулирует концепцию компании по отказу от статус-кво и постоянному расширению технологических границ в сфере электротранспорта.

"В основе бренда Lucid лежит прогрессивный подход, идеально подходящий для удовлетворения стремительно изменяющихся потребностей самых искушенных покупателей. Мы уверенно строим будущее, где принципы экологической устойчивости, передового дизайна и технических инноваций имеют столь же важное значение для сознательных потребителей, как роскошь, комфорт и мастерство исполнения, - добавил Дженкинс. - По нашему твердому убеждению, Lucid находится в авангарде изменения потребительских предпочтений в пользу новых брендов, которые предлагают своим клиентам прямые, почти партнерские взаимоотношения наряду с ассортиментом продукции, демонстрирующим принципиально новый уровень технологичности, производительности и инновационного дизайна".

Новые стандарты на каждом уровне:

Рекордная производительность и запас хода

Благодаря двухмоторной полноприводной архитектуре и мощности до 1080 л.с., Lucid Air способен стабильно преодолевать четверть мили за 9,9 секунды . На сегодняшний день, это единственный электроседан, демонстрирующий подобные скоростные характеристики. Высокая мощность Lucid Air дополняется увеличенным запасом хода на одном заряде, который может достигать 517 миль .

Самый быстро заряжаемый ЕМ в мире

После появления на рынке Lucid Air станет также самым быстро заряжаемым электрокаром в мире : при подключении к сети быстрой зарядки на базе постоянного тока автомобиль будет заряжаться со скоростью 20 миль в минуту. Для владельцев, заряжающих свои Lucid Air в реальных путевых условиях, это означает, что для зарядки аккумулятора ЕМ на 300 миль хода понадобится всего 20 минут.

Аккумуляторы, проверенные в гонках

В основе уникальных компактных усиленных аккумуляторов 113 кВт-ч лежит десятилетний опыт разработок Lucid Motors и свыше 20 млн миль тестовых пробегов в реальных условиях эксплуатации. Проверенные в ходе крупнейшего мирового чемпионата среди электромобилей аккумуляторы Lucid оснащены специальной системой Battery Management System (BMS) и характеризуются продуманным корпусом, а также передовыми показателями энергоемкости.

Первоклассный интерьер и самый вместительный багажник

Используя эксклюзивную концепцию Lucid Space, дизайнерам Lucid Air удалось создать полноразмерный салон класса "люкс", сохранив при этом маневренность спортивного седана. Благодаря этому же подходу, новый электрокар может похвалиться самым просторным передним багажником среди всех конкурентов, а также потрясающей возможностью двухуровневого размещения багажа в переднем и заднем отсеках.

Самый аэродинамичный люксовый электрокар в мире

Lucid Air обладает лучшими в мире характеристиками аэродинамики среди всех существующих электромобилей: испытания в усовершенствованной аэродинамической трубе Windshear, подтвердили коэффициент лобового сопротивления на уровне 0,21.

Современные стеклянные дисплеи на приборной панели и тактильные физические элементы управления

Интерьер Lucid Air отражает революцию в элегантной интеграции инновационных дисплеев свободной формы в дизайн-концепцию салона, обеспечивающей эффектный внешний вид и чрезвычайный комфорт взаимодействия с программным обеспечением и эргономичным пользовательским интерфейсом автомобиля. Перед водительским местом расположен 34-дюймовый дисплей Glass Cockpit 5K, как будто "парящий" над приборной панелью, придавая оформлению салона дополнительную воздушность и легкость. Под рукой у водителя и пассажира находится и выдвижная центральная панель, предоставляющая расширенные инструменты управления системами и функциями электрокара. Цифровые дисплеи дополняет ряд тактильно приятных, искусно обработанных физических элементов управления - ребристые турбины на рулевом колесе, ролик регулировки громкости, легкосплавные рычаги настройки климат-контроля и т.д.

ADAS нового уровня

Усовершенствованная система помощи водителю (ADAS), Lucid DreamDrive - это первая в своем роде платформа, сочетающая самый комплексный набор датчиков с ультрасовременной системой мониторинга состояния водителя (DMS). Эта платформа входит в стандартную комплектацию Lucid Air Dream Edition. Уникальная система оснащена 32 датчиками, включая видеосенсор, радиолакатор и ультразвуковой измеритель, а также первым в мире лидаром высокого разрешения. Все эти инструменты взаимодействуют со стандартной системой DMS и платформой HD-картирования с геозонами, обеспечивая максимально безопасный подход к технологиям содействия управлению ТС уровня 2 и 3.

Самые современные технологии освещения

В головных фарах Lucid Air применяется поистине инновационная система Micro Lens Array, состоящая в буквальном смысле из тысяч "световых каналов". Эта технология, полностью разработанная собственными силами компании Lucid Motors, обеспечивает самое яркое, точное и современное освещение. Регулировка направления света осуществляется посредством цифрового переключения световых каналов, гарантируя идеальную видимость и повышая безопасность вождения.

Голосовой ассистент Alexa в Lucid Air

Специалисты Lucid совместно с Amazon интегрировали сервис виртуального ассистента Alexa непосредственно в систему управления Lucid Air. Эта функция предоставляет водителю и пассажирам доступ к полному функционалу Alexa. Не покидая салона автомобиля и не отрывая рук от руля, они могут пользоваться навигатором, воспроизводить потоковое медиа, управлять устройствами "умного дома", составлять листы покупок, планировать собственный день. Интеграция виртуального ассистента в систему Lucid Air также обеспечивает расширенные возможности локального управления автомобилем, включая климат-контроль, при помощи простых голосовых команд. Визуальные подтверждения голосовых команд Alexa будут отображаться на дисплее Glass Cockpit. Со временем спектр доступных функций будет расширяться за счет обновлений по беспроводной связи (OTA).

Воплощение мечты

Первые электрокары Lucid Air появятся на рынке Северной Америки, а модельный ряд будет включать четыре версии:

стартовая стоимость базовой модели Air, выпуск которой запланирован на 2022 год, составит менее 80 000 долл. США (72 500 долл. США с учетом федерального налогового кредита)*

для расширенной модели Air Touring, приобрести которую будет можно в конце 2021 года, стоимость стартует от 95 000 долл. США (87 500 долл. США с учетом федерального налогового кредита)*

за модель Air Grand Touring в усовершенствованной комплектации, которая появится на рынке в середине 2021 года, придется выложить 139 000 долл. США (131 500 долл. США с учетом федерального налогового кредита)*

и, наконец, стоимость лимитированной All-Inclusive версии Air Dream Edition, первые поставки которой ожидаются уже весной 2021 года, стартует от 169 000 долл. США (161 500 долл. США с учетом федерального налогового кредита)*

Dream Edition

Модель Lucid Air Dream Edition станет уникальной комбинацией фирменных опций и технологий Lucid с сочетанием потрясающей производительности и исключительного запаса хода. Люксовый электроседан 1 080 л.с будет доступен в нескольких цветовых вариантах: Stellar White, Infinite Black или эксклюзивной для Dream Edition отделке Eureka Gold. Каждый цвет будет сопровождаться эксклюзивным пакетом внутренней отделки "Santa Monica", включая обивку из шотландской кожи наппа и вставки из посеребренной древесины эвкалипта. Еще одной "изюминкой" Dream Edition станет уникальный дизайн 21-дюймовых колесных дисков "AeroDream", а также фирменные эмблемы, разработанные специально для лимитированной модели Lucid Air.

Модели Touring и Grand Touring

"Сердцем" линейки Lucid Air станут модели Air Touring и Air Grand Touring - с мощностью 620 л.с 800 л.с соответственно. Запас хода Air Grand Touring будет достигать недавно заявленного расчетного показателя в 517 миль. С подробными характеристиками и вариантами конфигурации моделей Lucid Air можно ознакомиться на веб-сайте Lucid Motors .

Доступность

Предзаказ новых электрокаров уже доступен клиентам в США, Канаде, ряде стран Европы и Ближнего Востока . Чтобы забронировать собственный Lucid Air , будущим покупателям необходимо внести возмещаемый залог в размере 1 000 долл. США или 7 500 долл. США для лимитированной модели Dream Edition. Люксовый седан можно будет приобрести и в любом из 20 студий и сервисных центров Lucid , которые планируется открыть в Северной Америке к концу 2021 года. Даты поставки на рынки Европы и Ближнего Востока, цены, а также сведения о центрах продаж и обслуживания будут обнародованы позже.

Сборка электромобилей на заводе Lucid Motors в Каса-Гранде (штат Аризона) начнется в ближайшие месяцы, а поставки клиентам в Северной Америке стартуют весной 2021 года.

Краткий обзор линейки Lucid Air 2021

Информация о дополнительных конфигурациях Lucid Air и новых моделях Lucid будет обнародоваться по мере появления. На сегодняшний день компания планирует представить на рынке модельный ряд Lucid Air со следующими спецификациями:

Модель Цена (в долл. США) Расчетный запас хода

(макс.) Л.с. Производительность (расчетная) Зарядка (макс.) Доступность

Базовая стоимость За вычетом налогового кредита



0-60 (сек.) 1/4 миль (сек.)/ скорость (миль в час) Макс. скорость (миль в час) Расстояние/ время Быстрая зарядка пост. тока Peak charging speed

Air Менее 80 000 72 500 БСП*** БСП БСП БСП БСП 300/20 минут 1200 миль в час 2022 Air Touring 95 000 87 500* 406** 620 3,2 11,4 / 123 155 300 /20 минут 1200 миль в час 4-й квартал 2021 Air Grand Touring 139 000 131 500* 517** 800 3 10,8 / 133 168 300 /20 минут 1200 миль в час 2-й квартал 2021 Air Dream Edition 169 000 161 500* 465 (диски 21" AeroDream); 503 (диски 19") 1 080 2,5 9,9 / 144 168 300 /20 минут 1200 миль в час 2-й квартал 2021

*с учетом потенциального налогового кредита в размере 7 500 долл. США **с дисками/колесами 19" AeroRange *** БСП – будет сообщено позже

О компании Lucid Motors

Lucid считает своей основной миссией популяризацию принципом экологически безопасного транспорта посредством создания самых передовых электромобилей, в основе которых лежит забота о комфорте пользователей. Первый электрокар компании, Lucid Air, представляет собой сверхсовременный седан класса "люкс" с поистине калифорнийским дизайном и технологиями, достойными гоночных автомобилей. Среднеразмерный седан Air с роскошным салоном будет способен развивать скорость от 0 до 60 миль в час за 2,5 секунды, а запас его хода на одно заряде превысит 500 миль. Серийное производство Lucid Air начнется уже в этом году на новом заводе компании в Каса-Гранде (штат Аризона), а первые поставки электрокара запланированы на весну 2021 года.

Контактная информация для представителей СМИ:

Эндрю Хасси (Andrew Hussey)

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1251413/Lucid_Motors_Lucid_Air.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1251414/Lucid_Motors_Cabin_Architecture.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1251415/Lucid_Motors_Luxury_Sedan.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1080273/LucidMotors_Logo.jpg

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