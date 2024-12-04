LumenHaus лидирует в области управления домашним энергопотреблением с инновационными универсальными энергетическими решениями для умного дома на выставке Solar Solutions Düsseldorf 2024
News provided byLumenHaus
Dec 04, 2024, 08:15 ET
ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 4 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке Solar Solutions Düsseldorf 2024 компания LumenHaus — инновационная платформа, являющаяся лидером энергетического перехода с помощью децентрализованных, ориентированных на сообщества и устойчивых энергетических решений, продемонстрировала свои последние достижения в области управления энергопотреблением умного дома. Являясь основным событием в секторах солнечной энергетики, хранения энергии и ОВКВ, выставка послужила платформой для инноваций и профессионального обмена, упрочив роль LumenHaus в качестве надежного партнера для профессионалов в области энергетики и движущей силы устойчивого образа жизни для домовладельцев.
Универсальное решение компании LumenHaus объединяет фотоэлектрические модули, системы хранения энергии, тепловые насосы и зарядные станции для электромобилей, которыми легко управлять с помощью приложения myLumenHaus. Эта унифицированная экосистема упрощает управление энергопотреблением, позволяя в режиме реального времени контролировать и оптимизировать выработку, хранение и потребление энергии. Благодаря функциям под управлением ИИ система динамически адаптируется к поведению пользователя и условиям окружающей среды, предоставляя более интеллектуальные, экологичные и экономичные энергетические решения.
В основе этой экосистемы лежит универсальная система хранения энергии (ESS) SunSaver — новаторское решение, которое сочетает в себе гибридный инвертор, блок управления батареей, аккумуляторные модули и систему управления энергопотреблением (EMS). Обладая масштабируемой емкостью от 10 до 30 кВтч, система SunSaver оснащена инновационными функциями, такими как режим автономного питания для независимости от электросети и режим SmartEco для обеспечения баланса между экономией затрат и устойчивостью. Эта перспективная система с возможностями виртуальной электростанции (VPP) также позволяет пользователям получать доход от торговли энергией.
Для профессиональных установщиков компания LumenHaus предлагает полный, удобный для установки пакет. Модульное оборудование, оптимизированные процессы и региональная поддержка снижают сложность установки и объем административных задач, позволяя партнерам сосредоточиться на предоставлении высококачественных услуг и расширении своего бизнеса. В рамках наших специализированных программ Lumenator и Lumenator Pro мы предоставляем индивидуальные финансовые стимулы, региональное обучение и возможности постоянного развития, чтобы помочь установщикам достичь долгосрочного успеха. Вместе мы формируем экосистему совместной работы, которая стимулирует инновации и устойчивый рост для всех партнеров.
На протяжении всей выставки компания LumenHaus демонстрировала свои инновационные решения и работала с гостями, отмечая свой уникальный подход к упрощению сложных энергетических систем за счет удобного пользовательского интерфейса. Эти усилия подчеркивают роль компании в повышении устойчивости и энергетической независимости как на индивидуальном уровне, так и на уровне сообществ.
«Наши решения предназначены для расширения возможностей как профессионалов, так и домовладельцев, — сказал доктор Дай Ван (Dai Wang), генеральный директор LumenHaus. — Обеспечивая целостную энергетическую экосистему, мы упрощаем переход к устойчивому развитию и даем возможность сообществам обрести энергетическую независимость».
Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите официальный сайт компании LumenHaus или подключайтесь к нашим каналам в социальных сетях:
- Веб-сайт: Официальный сайт LumenHaus
- Веб-сайт для партнеров: Веб-сайт для партнеров LumenHaus
- LinkedIn: LumenHaus в сети LinkedIn
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=wjuVh4CcdlA
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2572069/20241203180850.jpg
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