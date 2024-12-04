LumenHaus лидирует в области управления домашним энергопотреблением с инновационными универсальными энергетическими решениями для умного дома на выставке Solar Solutions Düsseldorf 2024

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 4 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке Solar Solutions Düsseldorf 2024 компания LumenHaus — инновационная платформа, являющаяся лидером энергетического перехода с помощью децентрализованных, ориентированных на сообщества и устойчивых энергетических решений, продемонстрировала свои последние достижения в области управления энергопотреблением умного дома. Являясь основным событием в секторах солнечной энергетики, хранения энергии и ОВКВ, выставка послужила платформой для инноваций и профессионального обмена, упрочив роль LumenHaus в качестве надежного партнера для профессионалов в области энергетики и движущей силы устойчивого образа жизни для домовладельцев.

LumenHaus at Solar Solutions Düsseldorf 2024 LumenHaus at Solar Solutions Düsseldorf 2024

Универсальное решение компании LumenHaus объединяет фотоэлектрические модули, системы хранения энергии, тепловые насосы и зарядные станции для электромобилей, которыми легко управлять с помощью приложения myLumenHaus. Эта унифицированная экосистема упрощает управление энергопотреблением, позволяя в режиме реального времени контролировать и оптимизировать выработку, хранение и потребление энергии. Благодаря функциям под управлением ИИ система динамически адаптируется к поведению пользователя и условиям окружающей среды, предоставляя более интеллектуальные, экологичные и экономичные энергетические решения.

В основе этой экосистемы лежит универсальная система хранения энергии (ESS) SunSaver — новаторское решение, которое сочетает в себе гибридный инвертор, блок управления батареей, аккумуляторные модули и систему управления энергопотреблением (EMS). Обладая масштабируемой емкостью от 10 до 30 кВтч, система SunSaver оснащена инновационными функциями, такими как режим автономного питания для независимости от электросети и режим SmartEco для обеспечения баланса между экономией затрат и устойчивостью. Эта перспективная система с возможностями виртуальной электростанции (VPP) также позволяет пользователям получать доход от торговли энергией.

Для профессиональных установщиков компания LumenHaus предлагает полный, удобный для установки пакет. Модульное оборудование, оптимизированные процессы и региональная поддержка снижают сложность установки и объем административных задач, позволяя партнерам сосредоточиться на предоставлении высококачественных услуг и расширении своего бизнеса. В рамках наших специализированных программ Lumenator и Lumenator Pro мы предоставляем индивидуальные финансовые стимулы, региональное обучение и возможности постоянного развития, чтобы помочь установщикам достичь долгосрочного успеха. Вместе мы формируем экосистему совместной работы, которая стимулирует инновации и устойчивый рост для всех партнеров.

На протяжении всей выставки компания LumenHaus демонстрировала свои инновационные решения и работала с гостями, отмечая свой уникальный подход к упрощению сложных энергетических систем за счет удобного пользовательского интерфейса. Эти усилия подчеркивают роль компании в повышении устойчивости и энергетической независимости как на индивидуальном уровне, так и на уровне сообществ.

«Наши решения предназначены для расширения возможностей как профессионалов, так и домовладельцев, — сказал доктор Дай Ван (Dai Wang), генеральный директор LumenHaus. — Обеспечивая целостную энергетическую экосистему, мы упрощаем переход к устойчивому развитию и даем возможность сообществам обрести энергетическую независимость».

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите официальный сайт компании LumenHaus или подключайтесь к нашим каналам в социальных сетях:

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=wjuVh4CcdlA

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2572069/20241203180850.jpg