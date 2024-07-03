LumenHaus запускает инновационную платформу и энергетическое решение для умного дома

LumenHaus запускает инновационную устойчивую платформу и универсальное энергетическое решение для умного дома

МЮНХЕН, 3 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- LumenHaus, инновационная платформа, способствующая энергетическому переходу посредством децентрализованного устойчивого энергоснабжения на базе коммьюнити, запустила новаторскую инициативу в области устойчивого развития и представила свое универсальное решение для умного дома в CinemaxX, Мюнхен.

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В мероприятии приняли участие отраслевые эксперты и СМИ, в том числе Экхарт Гурас (Eckhart Gouras), управляющий директор PV Magazine; Андреас Хауэр (Andreas Hauer), вице-президент German Energy Storage Systems Association; Нильс Клефельд (Nils Kleefeld), лидер мнений в области возобновляемых источников энергии и электромобильности; и Роман Экшлагер (Roman Eckschlager), основатель Directoa Holding GmbH и предприниматель.

LumenHaus стремится к устойчивому будущему через свою платформу, которая приносит пользу как партнерам, так и клиентам. Ее новейший инновационный дизайн использует ИИ для продвижения технологических достижений. Компаниям-установщикам LumenHaus предлагает генерирующую доход бизнес-модель, а домохозяйствам – комплексное энергетическое решение с поддержкой ИИ.

Создайте свою систему – обновите опыт использования энергии в умном доме

LumenHaus с гордостью представляет совершенно новое умное энергетическое решение для семей – «Design Your System». Разработанная командой инженеров-экспертов по алгоритмам, инженеров по данным и специалистов по сетевому обслуживанию, система создает библиотеку интеллектуальных алгоритмов, которые предоставляют пользователям профессиональный и эффективный опыт, помогая пройти путь от разработки и покупки программы до установки.

Энергетическая система умного дома LumenHaus – адаптация к домашним потребностям в электроэнергии

LumenHaus сочетает в себе высокоэффективные полностью черные модули, универсальную систему хранения энергии и зарядное устройство для электромобилей. Это комплексное решение имеет полностью интегрированные аппаратные и программные возможности, позволяющие настраивать системные услуги для конечных пользователей благодаря быстрому обучению данным и постоянному обновлению функциональных возможностей продукта. Это гарантирует, что домашние энергетические системы остаются в пиковом состоянии, обеспечивая более безопасную, надежную и высококачественную интеллектуальную энергию.

Система также использует местоположение и картографические ресурсы, включая местоположение дома, размер крыши, углы освещения, необработанные наборы данных о солнечной энергии и другие данные, для точного расчета конкретных энергетических потребностей домохозяйства. Такой подход максимизирует экономическую эффективность домашних энергетических систем, поддерживая при этом цели устойчивого развития

Кроме того, все продукты LumenHaus имеют возможность интеллектуального управления через ПРИЛОЖЕНИЕ LumenHaus, облачную систему управления домашней энергией, которая включает в себя услуги виртуальной электростанции (VPP). Это позволяет домовладельцам наслаждаться надежной энергией, внося при этом свой вклад в энергосистему.

«LumenHaus стремится создавать ценности посредством цифровой, интеллектуальной модернизации технологий и домашних энергетических услуг. Мы считаем, что приложение LumenHaus All-in-One ESS и управление энергопотреблением может помочь большему количеству семей вести низкоуглеродный образ жизни и вместе строить зеленое будущее», – сказал г-н Мартин Байер (Martin Beyer), директор по партнерским отношениям и развитию бизнеса LumenHaus GmbH.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2452519/image.jpg