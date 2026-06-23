L'université de la ville de Hong Kong (CityUHK) à Dongguan organise sa première cérémonie de remise des diplômes à la CityUHK pour la promotion 2026

HONG KONG, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'université de la ville de Hong Kong (Dongguan) a organisé le 22 juin sa première cérémonie de remise des diplômes 2026 à la CityUHK pour la promotion 2026. Plus de 420 diplômés de master de la première promotion de l'université ont fait le déplacement depuis Dongguan jusqu'à Hong Kong pour participer à la cérémonie de remise des diplômes, inaugurant ainsi la communauté mondiale des anciens étudiants de la CityUHK.

Des hauts responsables, des universitaires et des invités ont assisté à cet événement marquant, parmi lesquels M. Leung Chun-ying, vice-président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CPPCC) ; Mme Li Jun, adjointe au maire du gouvernement populaire municipal de Dongguan ; M. Chen Yulin, directeur du département des affaires éducatives, scientifiques et technologiques du Bureau de liaison du gouvernement populaire central dans la région administrative spéciale de Hong Kong ; le professeur Michael Ngai, président du Conseil de la CityUHK ; le professeur Chun-Sing Lee, président par intérim de la CityUHK et président du conseil d'administration de la CityUHK (Dongguan) ; ainsi que le professeur Duan Baoyan, président de la CityUHK (Dongguan) et membre de l'Académie chinoise d'ingénierie, et le professeur Lu Chun, président exécutif de la CityUHK (Dongguan) et vice-président de la CityUHK.

Dans son allocution, M. Leung Chun-ying a souligné l'intérêt pédagogique transfrontalier de la CityUHK (Dongguan), exhortant les diplômés à saisir les possibilités offertes dans la région de la Grande Baie afin de stimuler l'innovation régionale et nationale.

Au nom du gouvernement populaire municipal de Dongguan, Mme Li Jun a salué le projet de la CityUHK (Dongguan) comme une initiative phare pour la formation dans la région de la Grande Baie, fondée sur de solides ressources locales en matière d'industrie et d'innovation, et a encouragé les diplômés à bâtir leur carrière dans les différents secteurs d'activité de Dongguan.

Le professeur Michael Ngai a insisté sur les atouts mondiaux exceptionnels de la CityUHK, la seule université à avoir été désignée par Times Higher Education comme « l'université la plus internationale du monde » pendant trois années consécutives, à la 47e place du classement U.S. News & World Report des meilleures universités mondiales pour 2026-2027 et à la 52e place du classement mondial QS des universités pour 2027.

Incitant les diplômés à adopter l'esprit d'entreprise et à faire leur le slogan : « L'avenir appartient à ceux qui osent se lancer », le professeur Chun-Sing Lee a présenté les universités comme faisant partie intégrante du tissu urbain.

Le professeur Duan Baoyan a ouvert son discours sur la formule : « La vie est un voyage, la carrière un marathon. » Rappelant aux diplômés qu'il était essentiel de prendre un bon départ, il leur a conseillé de rester calmes et déterminés face aux bouleversements mondiaux et de toujours chercher à réaliser leurs ambitieux rêves avec une persévérance sans faille.

Lors de la cérémonie, M. Leung Chun-ying a remis des certificats aux dix meilleurs diplômés, au nombre desquels figurait le représentant des étudiants, Nie Liheng, qui a expliqué comment ses études à Dongguan lui avaient permis de développer sa résilience et d'acquérir une perspective transfrontalière. Le professeur Michael Ngai a nommé les premiers ambassadeurs chargés des relations avec les anciens étudiants afin de maintenir des liens durables entre les anciens étudiants de Dongguan et ceux de Hong Kong.

La plupart des diplômés ont déjà trouvé de prestigieux débouchés professionnels. De nombreux diplômés ont reçu des offres d'emploi de la part de grandes entreprises privées, de sociétés d'État et d'instituts de recherche, notamment Tencent, Alibaba, ByteDance, Meituan, JD.com, CATL, OPPO, Baidu, Xiaomi, NetEase, China Mobile, China Unicom ou encore State Grid.

Certains diplômés trouveront un emploi à Hong Kong dans le cadre du programme de visas spéciaux pour les diplômés non locaux (IANG), tandis que d'autres poursuivront des études doctorales dans des établissements de renommée mondiale comme l'université technologique de Nanyang, la CityUHK, l'université Fudan ou l'Institut de technologie de Harbin.

Fondée en 2024, la CityUHK (Dongguan) s'est rapidement développée au cours des deux dernières années, au rythme de sa première promotion. L'établissement continuera à défendre une formation interdisciplinaire en lien avec le monde professionnel afin d'ouvrir des perspectives internationales aux futurs étudiants.