洛杉磯車展® 公佈 AutoMobility LA 2024 完整議程，涵蓋車輛首發、汽車創新、特別展覽和全球頂尖汽車文化

News provided byLos Angeles Auto Show
Nov 12, 2024, 14:35 ET
國際汽車盛會將於 11 月 21 日星期四舉行
洛杉磯2024年11月13日 /美通社/ -- 洛杉磯車展® (LA Auto Show) 已發佈 AutoMobility LA®2024 (AMLA 2024) 的完整議程。
AMLA 2024 將於 11 月 21 日星期四舉行，是洛杉磯車展的全球新聞和行業盛會，將接待數千名汽車業高管、獲認證的記者和媒體代表、政府官員、政策制定者、技術專家、設計師、經銷商、投資者、行業分析師、思想領袖、內容創作者和網絡紅人。
AMLA 2024 將為來賓帶來引人矚目的 OEM 公告和車輛首發活動。《汽車新聞》執行編輯兼 Daily Drive 播客主持人 Jamie Butters 將擔任 AutoMobility 主舞台環節的主持人。當天主舞台的活動精彩紛呈，將重點介紹來自汽車、科技、政策、設計等領域的演講者和與談人，更有一系列激動人心的行業領導力和創新獎項，以及為與會者提供的豐富交流機會。
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AutoMobility 2024 - 完整議程*
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7:00 - 8:15
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社交早餐
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8:15 - 8:30
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獎項計劃
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北美年度汽車、多用途車和卡車
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8:30 - 8:55
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主舞台環節
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車隊的時下發展 - 小組討論
● Bradley Northup - NAFA，
● Stephen Israel，
● Paul-Matthew Zamsky - Rekor 戰略
● Jill Guenther - Nikola Motor
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8:55 - 9:20
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主舞台環節
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實時案例研究 - Viaduct.ai
● David Hallac - Viaduct.ai 創辦人兼行政總裁
● Hiroaki Kawasaki -
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9:10 - 9:35
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新聞發布會 - HYUNDAI
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9:45 - 10:10
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新聞發佈會 - KIA
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10:10 - 10:35
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Ford 媒體發佈會
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10:25 - 10:50
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主舞台環節
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毫不妥協 - INEOS Grenadier 的故事
● Lynn Calder ─ INEOS 汽車事業部行政總裁
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10:40 - 11:05
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VW 媒體發佈會
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11:05 - 11:50
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Fiat 發佈會和 Stellantis 多品牌發佈會
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11:30 - 11:55
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主舞台環節
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培養未來的汽車業人才
● Mary Jo Madda 博士 -
● Marques McCammon - Karma
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11:50 - 12:30
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Stellantis 新聞午餐會
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12:00 - 1:15
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社交午餐
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1:00 - 1:20
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獎項計劃
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西班牙裔汽車媒體年度獎
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1:20 - 1:45
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主舞台環節
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重新定義數字零售 - Tekion
● Jay Vijayan - Tekion Corp 創辦人兼行政總裁
● Manish Mehrotra - Hyundai 數字業務
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1:30 - 1:55
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新聞發佈會 - Porsche 洛杉磯市中心
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1:55 - 2:20
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主舞台環節
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從概念到生產：
● Marek Djordjević -
● Hussein Al Attar -
● John Krsteski - Genesis
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2:05 - 2:25
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新聞發佈會 - NILU
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2:20 - 2:45
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主舞台環節
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Honda：沉浸式體驗的樂趣
● Jared Rosenholtz - CarBuzz 主編
● Jane Nakagawa -
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2:45 - 3:10
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主舞台環節
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現場案例研究 - GM Envolve 和 Southern California Edison
● Cara Merriman，
● Todd Carlson，Southern California Edison
● Cody L Collins，General Motors Envolve
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2:45 - 3:10
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新聞發佈會 - Exodus Rigs
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3:10 - 3:30
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新聞發佈會 - SPARQ
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3:30 - 4:30
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歡樂時光 - 蒙特雷運動節競賽
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4:00 - 5:00
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歡樂時光 - West Coast Customs
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3:30 - 5:00
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獎項計劃
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美國插電式電動車獎
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5:00 - 6:00
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AutoMobility LA 交流招待會
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5:00 - 8:00
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特別活動
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Toyota 星期四晚間足球賽
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晚上 7:00 起
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特別活動
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越野旅行網絡紅人過夜體驗
LA Auto Show 和 AutoMobility LA 主席暨行政總裁 Terri Toennies 表示：「AutoMobility LA 將汽車、科技、設計、政策等領導者聚集在一起。隨著汽車生態系統的發展速度越來越快，我們很自豪地為世界各地的專業人士提供一個論壇，以了解業界創新，參與健康的辯論，並最終合作推動我們的業界發展。」
AMLA 2024 現已開放註冊，經認證和批准的傳媒可免費入場。業界與會者可支付 249 美元註冊，這適用於所有獲批准的業界人士。請即報名，網站為 https://automobilityla-2024.reg.buzz/。
繼 AMLA 2024，LA Auto Show 將於 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月 1 日期間向公眾開放。
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* 可能會更改
Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA 簡介
成立於 1907 年，Los Angeles Auto Show® 被認為是世界上最具影響力的汽車活動之一。此車展表揚洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車業界提供全球首次亮相、科技與創新的平台。
此活動將於11月22日至12月1日開放予公眾參觀，公眾參觀為期10天，並包括感恩節。這為準汽車買家、業界高層、影響力者、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭，帶來萬勿錯過的活動。LA Auto Show假洛杉磯會展中心舉行，這除了為洛杉磯帶來數億美元經濟、刺激當地就業市場，也成為洛杉磯會議中心最大收入來源。
11月21日是活動的新聞發佈及業內人士日，AutoMobility LA將舉行多個首次公開展出和新聞發佈活動，以及一連串匯聚汽車和科技界領袖的大型會議。這些專家將登上AutoMobility LA的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。
傳媒聯絡
Kat Kirsch
[email protected]
Tania Weinkle
[email protected]
Los Angeles Auto Show
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