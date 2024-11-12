洛杉磯車展® 公佈 AutoMobility LA 2024 完整議程，涵蓋車輛首發、汽車創新、特別展覽和全球頂尖汽車文化

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Los Angeles Auto Show

Nov 12, 2024, 14:35 ET

國際汽車盛會將於 11 月 21 日星期四舉行

洛杉磯2024年11月13日 /美通社/ -- 洛杉磯車展® (LA Auto Show) 已發佈 AutoMobility LA®2024 (AMLA 2024) 的完整議程。

AMLA 2024 將於 11 月 21 日星期四舉行，是洛杉磯車展的全球新聞和行業盛會，將接待數千名汽車業高管、獲認證的記者和媒體代表、政府官員、政策制定者、技術專家、設計師、經銷商、投資者、行業分析師、思想領袖、內容創作者和網絡紅人。

AMLA 2024 將為來賓帶來引人矚目的 OEM 公告和車輛首發活動。《汽車新聞》執行編輯兼 Daily Drive 播客主持人 Jamie Butters 將擔任 AutoMobility 主舞台環節的主持人。當天主舞台的活動精彩紛呈，將重點介紹來自汽車、科技、政策、設計等領域的演講者和與談人，更有一系列激動人心的行業領導力和創新獎項，以及為與會者提供的豐富交流機會。

AutoMobility 2024 - 完整議程* 

7:00 - 8:15 

社交早餐 

8:15 - 8:30

獎項計劃

北美年度汽車、多用途車和卡車 

8:30 - 8:55

主舞台環節

車隊的時下發展 - 小組討論 

●  Bradley Northup - NAFA，
加州卡爾斯巴德市車隊營運經理

●  Stephen Israel，
ChargeTronix營運副總裁

●  Paul-Matthew Zamsky - Rekor 戰略
增長和全球合作夥伴關係副總裁

●  Jill Guenther - Nikola Motor
客戶成功主管

8:55 - 9:20

主舞台環節

實時案例研究 - Viaduct.ai 

●  David Hallac - Viaduct.ai 創辦人兼行政總裁

●  Hiroaki Kawasaki -
Sumitomo Rubber Industries 汽車系統部門副總裁

9:10 - 9:35 

新聞發布會 - HYUNDAI 

9:45 - 10:10 

新聞發佈會 - KIA 

10:10 - 10:35 

Ford 媒體發佈會 

10:25 - 10:50

主舞台環節

毫不妥協 - INEOS Grenadier 的故事 

●  Lynn Calder ─ INEOS 汽車事業部行政總裁

10:40 - 11:05 

VW 媒體發佈會 

11:05 - 11:50 

Fiat 發佈會和 Stellantis 多品牌發佈會 

11:30 - 11:55

主舞台環節

培養未來的汽車業人才 

●  Mary Jo Madda 博士 -
Google.org 項目經理

●  Marques McCammon - Karma
Automotive 總裁

11:50 - 12:30 

Stellantis 新聞午餐會 

12:00 - 1:15 

社交午餐 

1:00 - 1:20

獎項計劃

西班牙裔汽車媒體年度獎 

1:20 - 1:45

主舞台環節

重新定義數字零售 - Tekion 

●  Jay Vijayan - Tekion Corp 創辦人兼行政總裁

●  Manish Mehrotra - Hyundai 數字業務
規劃和互聯營運副總裁

1:30 - 1:55 

新聞發佈會 - Porsche 洛杉磯市中心

1:55 - 2:20

主舞台環節

從概念到生產：
革新汽車設計的科技趨勢 

●  Marek Djordjević -
ArtCenter 交通設計主席

●  Hussein Al Attar -
BMW Designworks 汽車設計總監

●  John Krsteski - Genesis
Design North America 資深設計總監

2:05 - 2:25 

新聞發佈會 - NILU 

2:20 - 2:45

主舞台環節

Honda：沉浸式體驗的樂趣

●  Jared Rosenholtz - CarBuzz 主編

●  Jane Nakagawa -
Honda America 研發副總裁

2:45 - 3:10

主舞台環節

現場案例研究 - GM Envolve 和 Southern California Edison 

●  Cara Merriman，
Inspiration Mobility 企業發展副總裁

●  Todd Carlson，Southern California Edison
車隊資產管理運輸服務首席經理

●  Cody L Collins，General Motors Envolve
西部地區區域總監

2:45 - 3:10 

新聞發佈會 - Exodus Rigs 

3:10 - 3:30 

新聞發佈會 - SPARQ 

3:30 - 4:30 

歡樂時光 - 蒙特雷運動節競賽 

4:00 - 5:00 

歡樂時光 - West Coast Customs 

3:30 - 5:00

獎項計劃

美國插電式電動車獎 

5:00 - 6:00 

AutoMobility LA 交流招待會 

5:00 - 8:00

特別活動

Toyota 星期四晚間足球賽 

晚上 7:00 起

特別活動

越野旅行網絡紅人過夜體驗
（僅限受邀者）

LA Auto Show 和 AutoMobility LA 主席暨行政總裁 Terri Toennies 表示：「AutoMobility LA 將汽車、科技、設計、政策等領導者聚集在一起。隨著汽車生態系統的發展速度越來越快，我們很自豪地為世界各地的專業人士提供一個論壇，以了解業界創新，參與健康的辯論，並最終合作推動我們的業界發展。」

AMLA 2024 現已開放註冊，經認證和批准的傳媒可免費入場。業界與會者可支付 249 美元註冊，這適用於所有獲批准的業界人士。請即報名，網站為 https://automobilityla-2024.reg.buzz/

繼 AMLA 2024，LA Auto Show 將於 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月 1 日期間向公眾開放。

隨時了解最新的節目新聞，更新和資訊，在 LinkedInInstagramFacebookX 上關注 LA Auto Show，並在 laautoshow.com 上註冊接收消息。

* 可能會更改

Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA 簡介 
成立於 1907 年，Los Angeles Auto Show® 被認為是世界上最具影響力的汽車活動之一。此車展表揚洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車業界提供全球首次亮相、科技與創新的平台。

此活動將於11月22日至12月1日開放予公眾參觀，公眾參觀為期10天，並包括感恩節。這為準汽車買家、業界高層、影響力者、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭，帶來萬勿錯過的活動。LA Auto Show假洛杉磯會展中心舉行，這除了為洛杉磯帶來數億美元經濟、刺激當地就業市場，也成為洛杉磯會議中心最大收入來源。

11月21日是活動的新聞發佈及業內人士日，AutoMobility LA將舉行多個首次公開展出和新聞發佈活動，以及一連串匯聚汽車和科技界領袖的大型會議。這些專家將登上AutoMobility LA的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。

傳媒聯絡

Kat Kirsch
[email protected]

Tania Weinkle
[email protected]

Los Angeles Auto Show

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