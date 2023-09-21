洛杉矶车展®获选首次公开展出Kevin Hart令人惊叹的汽车收藏

洛杉矶车展®获选首次公开展出Kevin Hart（凯文·哈特）令人惊叹的汽车收藏

洛杉矶车展®上的 Kevin Hart收藏将展示这位超级明星的11款珍贵汽车，包括肌肉车和新款法拉利

洛杉矶2023年9月21日 /美通社/ -- 洛杉矶车展®将举办Kevin Hart收藏的首次公开展览。 展览将于11月17日至26日对公众开放，观众将能够参观Hart的11款个人最爱，所有这些车型都是根据他的规格定制而成。

洛杉矶会展中心的整个展厅将专门用于其展览，让参观者可沉浸在Kevin Hart的世界中。 这将是这位喜剧表演者、演员和企业家首次邀请公众观看他十多年来拥有的私人汽车组合。

洛杉矶车展将举办Kevin Hart Kollection

作为一名铁杆汽车爱好者和美国肌肉车的超级粉丝，Kevin Hart收藏可让粉丝们看到Kevin首次公开展示的一些汽车。 其中包括1970年的Dodge Challenger Bane，此款车将在2023年SEMA汽车行业贸易展上展出后来到洛杉矶进行公开展示。 这将是Kevin不断增长的汽车收藏中的最新一款，他将其中许多汽车作为主题来创造独特的个性。

Kevin Hart表示："我很想让人们亲眼看到我的车"。 "有些人参加过大型飙车秀，但这是他们第一次聚在一起。 在洛杉矶车展这样的大型国际活动上进行展示是实现这一目标的理想场所。 我迫不及待地想让粉丝们看到我的收藏，看看哪一款是他们的最爱。"

展示的汽车将包括：

1959年的Chevrolet Corvette（ Mint Condition ）

） 1966年的Chevrolet Chevelle（ Darkness ）

） 1969年的Chevrolet Camaro（ Bad News ）

） 1969年的Pontiac GTO（ Chocolate Dropp a ）

） 1966年的Pontiac GTO Convertible

1969年的Plymouth Roadrunner（ Michael Myers ）

） 1970年的Dodge Challenger（ Bane ）

） 1970年的Dodge Charger（ Hellraiser ）

） 1987年的Buick Grand National（ Dark Knight ）

） 2022年的Ferrari SF90 Spyder

2023年的Ferrari 812 Competizione

KevinHart收藏中的大多数汽车都以恐怖电影为主题，这是Kevin最喜欢的类型。 每一款都由北美顶级肌肉车设计师和制造商打造。 例如，1969年的Plymouth Roadrunner Michael Myers 由Sean Smith设计和由Salvaggio Design制造。 此款车型采用940马力的机械增压Hemi V8和六速手动变速器。 该车涂有邪恶的黑色，万圣节橙色主题出现在轮毂盖式车轮上，还有定制轮胎、钢坯后视镜、惠普尔增压器和整个定制内饰个性。 内饰采用意大利进口的特殊皮革，具有橙色‘溅血'效果。 还有一个用于换档的刀柄，蒙面公路跑者标志增添了卡通元素。 为体现其地位， Goodguys Rod & Custom Association宣布Kevin的 Plymouth 为2022年最佳肌肉车。

Kevin的激情不止于美国肌肉。 Kevin Hart收藏还将展出这位明星梦寐以求的两辆法拉利。 这包括2022年的Ferrari SF90 Spyder和2023年的Ferrari 812 Competizione。 这两款超级跑车均由Kevin指定，包括多种定制装饰，如黑色漆面上的银色赛车条纹以及812上的碳纤维车轮。 这两款车为2023年洛杉矶车展和跃马标志的粉丝们增添了激动人心的元素。

Kevin Hart计划在11月17日至26日举行的洛杉矶车展之前发布更多公告，并在车展100万平方英尺的汽车体验馆中举办更多娱乐和文化展览和活动。 生活方式的交集和顶级制造商的最新产品将创造一个多元化的节日般环境，让爱好者、家庭、购车者和整个洛杉矶社区齐聚一堂，庆祝这座城市的世界著名汽车文化。

门票

2023年洛杉矶车展将实行无现金形式。 所有门票均可使用信用卡或银行卡在laautoshow.com/tickets在线购买。

如需了解更多展会信息，请访问：laautoshow.com。

媒体注册

11月16日星期四的媒体和行业预展日现已开放注册。 洛杉矶车展的媒体和B2B聚会为全球社区和关键决策者提供了一个齐聚南加州的机会，了解最新的首次发布、产品发布和交流机会等。

如需注册，请访问： https://laautoshow.com/media-and-industry-day/

图片

Kevin Hart收藏的多款车型图片可在此处获取：

https://www.dropbox.com/scl/fo/r4qtw5s9x80dwok0s0iet/h?rlkey=mns35qj47m9697262o4lwetyx&dl=0

关于KEVIN HART

艾美奖和格莱美奖提名者Kevin Hart在宾夕法尼亚州费城出生和长大，他在那里开始了他的喜剧演员的职业生涯。 多年来，Hart已成为好莱坞票房巨擘，首映影片11部票房第一，票房收入超过42.3亿美元。

Hart继续通过Hartbeat为Netflix、Peacock、Sirius XM和Audible等合作伙伴开发、主演和制作故事片、电视和播客。 2020年，Hart的《 Zero Fu**ks Given 》为他赢得了格莱美"最佳喜剧专辑"提名。 Reality Check巡演被Billboard评为2022年第一喜剧巡演，并为Hart赢得了2022年喜剧表演"大众选择奖"。 Hart还凭借《 Die Hart 》和续集《 Die Hart 2：Die Harter 》获得"短片喜剧或剧情类最佳男演员"艾美奖提名，并凭借纪录片系列《 Don't F**k This Up 》获得艾美奖提名。

Kevin曾两次荣获《纽约时报》畅销书作家称号，他的第一部有声原创作品《The Decision》曾获得Audie奖"2021年最佳原创有声读物"提名。

Hart也是一位成功的企业家；他是Hartbeat（hartbeat.com）的董事长；这是一家致力于创造娱乐的全球多平台媒体公司，其使命是"让世界一起欢笑"。 该公司将Hartbeat Productions一流的电视和电影制作能力与庞大的 Laugh Out Loud 发行网络以及营销、销售、体验、品牌内容、数字和社交能力结合在一起。 Hart还是HartBeat Ventures（hartbeatventures.com）的创始人，这些公司共同在构建Hart生态系统以实现非凡增长和创造力方面发挥着不可或缺的作用。

Kevin是三家公司的创始合伙人：优质龙舌兰酒品牌Gran Coramino、植物快餐餐厅Hart House，以及营养健康品牌VitaHustle。

Kevin的品牌合作伙伴包括：Sam's Club、Audemars Piguet、Fabletics Men、Chase JP Morgan、Draft Kings、Hydrow、NutraBolt和Therabody。

关于洛杉矶车展®（LA AUTO SHOW ® ）

洛杉矶车展®成立于1907年，被广泛认为是全球最具影响力的展会之一。 该展会反映了其位置，致敬洛杉矶人对汽车的热爱，并为行业技术和创新提供了一个全球平台，成为加利福尼亚州的代名词。

该车展将在感恩节期间连续举行10天，对于众多业内影响力人士、汽车爱好者和希望在假日期间享受一日出游的家庭来说都是一个不容错过的目的地。 洛杉矶车展每年在洛杉矶会展中心举行，为当地经济做出数亿美元的贡献，刺激当地就业市场，是洛杉矶会展中心首屈一指的收入来源。

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Los Angeles Auto Show

SOURCE Los Angeles Auto Show