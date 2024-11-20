洛杉矶车展THE ZEVAS 2024公布获奖名单

2024年的评选收到了数千张选票，表彰可销售或预购的最佳电动汽车和混合动力汽车

洛杉矶2024年11月20日 /美通社/ -- 全球领先的汽车和生活方式盛会Los Angeles Auto Show®（LA Auto Show®）今天宣布，其标志性的零排放奖项 THE ZEVAS™ 现已公布获奖名单。 今年的获奖者由公众在10月和11月举行的两轮投票中选出。

在最初130多辆符合条件且可供出售或预订的车辆中，有8款总类别优胜者脱颖而出。 全球数以千计的汽车爱好者、有影响力的人士和活跃汽车买家参与了投票，并从这些享誉世界的品牌中评选出了今年的获奖车型。

THE ZEVAS 2024获奖者如下：

顶级紧凑型/轿跑型 - BMW i4 eDrive40

顶级跨界车 - Hyundai IONIQ 5

顶级混合型 - Toyota Prius Prime

顶级轿车 - Lucid Air

顶级SUV - Rivian R1S

顶级卡车 - Ford F-150 Lightning

顶级超豪华型 - Ferrari SF90 Stradale

最受期待 - Volkswagen ID. Buzz

“我们非常感谢广大车迷和LA Auto Show参观者的大力支持，是他们让今年的ZEVAS取得了巨大成功，”LA Auto Show和AutoMobility LA总裁兼首席运营官Terri Toennies表示。 “我们的标志性大奖项目是电动汽车和混合动力汽车的创新展示平台，衷心祝贺2024年度的所有获奖者。”

部分获奖车型将在2024 LA Auto Show上展示，包括Ford、Hyundai、Lucid、Rivian、Toyota和Volkswagen在内的汽车制造商将展示或测试其车型。

公告发布后，ZEVAS网站（ www.thezevas.com ）将继续提供宝贵的在线资源。 渴望了解当今电动车和混合动力车产品全貌的消费者，可以对传统企业和引领零排放创新未来的新兴企业进行研究。

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关于Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show™ 创立于1907年，被公认为是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展会体现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，也为行业首次亮相、技术和创新提供了一个全球性平台。

11月22日至12月1日向公众开放，展会将持续10天，包括感恩节。 对于有意购车者、行业高管、网红、汽车爱好者以及希望在展会期间度过难忘一天的家庭来说，这场盛会不容错过。 LA Auto Show在洛杉矶会议中心举办的为该市的经济贡献了数亿美元，刺激了当地的就业市场，是该中心的的第一大收入来源。

11月21日，本次车展的媒体和行业日活动 AutoMobility LA 2024 将包括一系列开创性的首次亮相和产品发布，以及一档主要由汽车和技术领域领先人物参加的会议安排。 这些专家将在AutoMobility LA主舞台的一系列演讲和小组讨论中探讨最紧迫的行业问题。

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