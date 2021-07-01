洛杉磯的新住房計劃促進公平發展，以保障洛杉磯居民避免流離失所

洛杉磯2021年7月2日 /美通社/ -- 洛杉磯城市規劃部(City Planning) 與住屋 + 社區投資部門 (HCIDLA) 發佈了整體規劃的住房要素，並稱之為《The Plan to House LA》（《洛杉磯置業計劃》）草案，其目標是在未來八年內容納近 500,000 個住屋單位，這些單位中有超過 200,000 個是保留給低收入居民。

為了達到這個目標並解決洛杉磯的住屋短缺問題，該市將需要在未來八年每年增加約 57,000 個新單位，這意味著該市的房屋建造目標將從目前水平增加到五個。

《洛杉磯置業計劃》將制定新的全市策略，以在整個洛杉磯實現更公平的市場價格及能負擔的單位，為包括殘障人士、大家庭和老人在內的居民提供優質的住屋。草案制定了明確的目標與意向，以為未來的政策考慮提供資訊。

這些策略包括雄心勃勃的洛杉磯重新分區計劃，該計劃將在通過後的三年內建造超過 200,000 個新住屋單位的數量。城市規劃將增加住屋的密度和津貼，尤其是在可以獲得好工作、學校和便利設施的社區。

計劃總監 Vince Bertoni 說：「《洛杉磯置業計劃》為我們的居民而設計的計劃，特別是那些因為巨大的貧富差距及缺乏能負擔的住屋單位，而被剝奪公民權、被排斥與沒有居所的人。作為一個城市，我們自己制定了一系列策略，讓我們能夠成功地面對住屋挑戰。透過小心平衡建造、保有並保衛能負擔的住屋單位，我們打算創造新的住屋途徑且在結束長期無家可歸的問題上取得重大進展，並讓洛杉磯人不必擔心流離失所。」

在推進計劃之前，需先透過將由城市規劃與 HCIDLA 舉辦的外展活動收集更多社區意見等過程。城市規劃委員會 (City Planning Commission) 考慮最終建議後，將在今年秋季稍後提交給全市議會通過，並將指導該市在 2021 年至 2029 年間的住屋政策制定和實施。

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