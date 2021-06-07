洛杉矶发布新的数据驱动计划以促进可持续交通

洛杉矶2021年6月7日 /美通社/ -- 洛杉矶城市规划部门（城市规划）和洛杉矶交通部 (LADOT) 公布了对该市现有的《交通需求管理(TDM)方案》的拟议更改。该提案草案将有助于减少对汽车的依赖，满足《洛杉矶绿色新政》中规定的碳污染减排战略。

更新草案旨在利用最新技术和激励措施，提供可持续的替代出行方式，减少洛杉矶的车辆整体出行次数。目前的TDM条例仅适用于大型商业和工业开发，而拟议的修订将扩大该方案的范围，适用于新的建筑项目，包括由16个或以上单元组成的多户住宅开发项目。

“该方案以人为本。 它认识到洛杉矶人的多样化出行需求，投资建设适合步行、自行车友好、交通便利的社区，并鼓励创建适合步行的活动中心，”规划主任Vince Bertoni表示。“通过打造更加高效和可持续的城市出行选择，洛杉矶人将更容易出门去工作、接受教育、医疗保健和参加社交活动。”

该方案的核心是引入新的交通战略，有效减少碳排放。这些对《洛杉矶区划法规》的拟议更改将需要一定规模的项目纳入TDM战略，减少单人车辆出行和总行驶里程。

“洛杉矶的TDM条例为我们的发展审查流程带来了期待已久的改革，我们的城市将更加互联、高效，”LADOT总经理Seleta Reynolds表示。“在鼓励范围更广的出行选择之后，洛杉矶将迎来一个机动性更强、减少车流、且健康状况更佳的未来。”

城市规划和LADOT将更好地满足新的发展需求，为城市不断扩大的出行选择做出贡献。新的发展方向将能够从一系列可实施的TDM战略中进行选择，包括在公共交通、自行车和拼车方面的额外投资。因此，洛杉矶人将有更好的选择，让公共交通、步行、自行车和汽车共享成为驾车出行的可行替代方案。

洛杉矶创建了一个TDM计算器，使合规对开发商变得简单、透明。计算器根据每个项目的规模生成一个“分值目标”，帮助申请者了解合规要求。

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