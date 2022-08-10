洛杉矶提议全市禁止石油钻探

洛杉矶2022年8月10日 /美通社/ -- 今天，洛杉矶城市规划部发布了一项法令草案，禁止新的石油和天然气开采，逐步淘汰现有开采作业，保护公众免受与石油和天然气开采相关的各种风险和危害。

规划总监Vince Bertoni表示："过去的严峻现实已经导致我们要面临系统性的不公正。我们不仅亲眼目睹了疫情对投资不足社区的影响，而且也收到提醒，要注意气候变化带来的严重后果。为了真正引领可持续发展领域，我们正在终止家庭、学校和儿童保育中心附近的石油开采。"

这项法令不是提出收缩要求，而是更进一步明确了最终目标，即逐步淘汰洛杉矶所有石油和天然气的开采活动。这种全市施行的新办法符合市长和市议会的指示，以该部门正在进行的努力为基础，通过土地使用方面的考虑，解决环境公正、公平和可持续性这些核心问题。

Eric Garcetti市长表示："石油钻探一直是我们过去的一部分，但今天，我们发出了一个明确的信息：不环保的能源生产在洛杉矶没有未来。今年早些时候，我与其他民选官员、活动家和社区领导人一道签署了一项指令，在本市逐步淘汰石油和天然气钻探。时至今天，得益于城市规划部和市检察官办公室的不懈努力，我们离消除一线社区的有毒气体又近了一步。"

洛杉矶市有26个油田和气田，有5000多口石油和天然气井——有些正在作业，有些处于闲置，有些已被废弃。城市规划部、石油和天然气管理与安全办公室、建筑和安全部以及消防部门负责对现有钻探设施进行监测和执行政策。

城市规划部、石油和天然气管理与安全办公室、建筑和安全部以及消防部门负责对现有钻探设施进行监测和执行政策。

未来几个月，城市规划部将推动与当地利益相关者举行公开会议。在这些听证会上收集的反馈意见将为最终法令提供依据，该部将向洛杉矶城市规划委员会提出正式建议。常见问题文件请见此处。

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