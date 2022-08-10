Luster's Pink 推出 Comfort Oil 頭皮精華素，並揭示其 Classic Pink Lotion 護髮油乳液和 Glosser 光彩露的新包裝

芝加哥2022年8月10日 /美通社/ -- 領先的高級個人護理產品製造商 Luster Products 為所有頭髮類型和髮質提供每日護理和造型解決方案已 65 年，現已推出 Comfort Oil 頭皮精華素擴展其 Luster's Pink 產品系列，並更新其經典 Oil Moisturizer Hair Lotion 護髮油乳液和 Glosser 光彩露的包裝。

Luster's Pink 的Comfort Oil 頭皮精華素採用豐富天然油和植物提取物製成，有效舒緩和滋潤乾燥、痕癢的頭皮，讓您感到輕鬆舒適。它還為乾燥、沉悶的頭髮帶來美麗的光澤。

「我們推出 Comfort Oil 是希望解決消費者常訴說的問題，就是打扮不同造型時經歷的各種頭皮狀況，特別是像辮子、假髮或縫合編織這些覆蓋式的髮型設計，可能令頭皮受壓，並增加積聚物、乾燥和刺激的機會。」Luster Products 高級品牌經理兼第三代 Luster 行政人員 Resa Luster-Mac 表示。「我們新推出的 Comfort Oil 頭皮精華素有助舒緩和減輕這些頭皮問題，而且首次使用便即見效。」

Comfort Oil 是 Luster's Pink Natural Oil Blends 天然油混合物系列的成員，而其他產品還包括 Lush Growth Oil 增長油及 Trueshine Oil Mist 油霧：

新推出 Luster's Pink Comfort Oil （4 液量安士 - $8 .99）– 這款舒緩頭皮精華素令您放鬆，舒緩頭皮刺激、痕癢和壓力，並潤滑乾燥的頭部皮膚，有助預防頭皮問題。它適合所有類型的頭髮和髮型，可以每天使用，亦安全適用於染過的頭髮。



Comfort Oil 以薄荷油、薰衣草油、樟腦、蘆薈、快樂鼠尾草油、迷迭香油及其他精選成分製成。

除了推出 Comfort Oil 外，Luster's Pink 還展示其 Oil Moisturizer Hair Lotion 護髮油乳液和 Glosser 光彩露的新包裝。

Luster-Mac 補充說︰「50 多年來，我們的 Oil Moisturizer Hair Lotion 護髮油乳液和 Glosser 光彩露一直為多代消費者服務，而最熱愛我們的擁躉親切地稱之為『粉紅色乳液』。

這包裝更新原有產品的經典特性，包括其特別配方，同時增加我們希望可以滿足現有和新消費者的微妙設計元素，使我們在其美容系列中獲得永久地位。」

Luster's Pink Original Oil Moisturizer Hair Lotion 護髮油乳液（8 安士， $5.19 ）– 滋潤特別乾燥的頭髮和頭皮。 額外加入維他命 E 和維他命原 B5，以滋養、柔順、潤滑、光澤頭髮，並改善受損頭髮的外觀。



Oil Moisturizer Hair Lotion 護髮油乳液以維他命原 B5 及維他命 E 製成，讓頭髮更容易梳理，並有助盡量減少斷裂，保持頭髮長度。

Luster's Pink Glosser Luster 光彩露（8 安土 - $4 .69）– 這款幫助避免頭髮蓬鬆的最後護理霛，為任何髮型增加光澤和順滑。它含有天然護髮元素、植物提取物和維他命 E，重塑暗啞的頭髮，讓頭髮如絲柔滑，而且不油膩。



Glosser 光彩露由蘆薈、乳木果油、荷荷巴油和維他命 E 製成。

Luster's Pink 的 Comfort Oil 目前在 LusterProducts.com 獨家發售。

Luster's Pink Oil Moisturizer Hair Lotion 護髮油乳液 和 Glosser 光彩露 可在 LusterProducts.com、Walmart、Family Dollar、CVS Pharmacy、Walgreens、Rite Aid、Target、Sally Beauty 和美國各地的美容商店購買。

關於 Luster's Pink

自 1967 年，Fred Luster 創造 Luster Products 產品十年後以來，Luster's Pink® 為所有頭髮類型和髮質提供每日護髮和造型產品，其產品包括 Pink Classic 系列標誌性的 Pink Oil Moisturizer Lotion 護髮油乳液，以及 Pink Kids 兒童系列、Moisture Maintenance 保濕系列及 Shea Butter Coconut Oil 乳脂椰子油系列。Luster's Pink 的所有產品均採用最佳有效成分製成，以滋潤、強化和保護頭髮，免受損壞。如欲了解更多關於 Luster's Pink 的資訊，請瀏覽www.LustersPink.com。您也可以參加 Luster's Pink 在 Facebook.com/LustersPink、Instagram (@LustersPink)、TikTok (@LustersPink) 及 Twitter (@LustersPink) 的對話。如欲展開您自己對品牌社交媒體的對話，請使用其官方 #LustersPink 標籤。

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