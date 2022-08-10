Luster推出头皮精华液及产品新外观

芝加哥2022年8月10日 /美通社/ -- 作为高端个人护理产品领先制造商的Luster Products为所有头发类型和质地提供日常保养和造型解决方案已有65年。该品牌日前推出了一款Comfort Oil（舒缓精油）头皮精华液，从而扩展了Luster's Pink产品系列；此外该品牌还更新了其经典产品Oil Moisturizer Hair Lotion和Glosser（精油保湿发乳和亮发素）的外观。

Luster's Pink Comfort Oil头皮精华液由丰富的天然油脂和植物萃取精华制成，能有效舒缓和安抚干燥、发痒的头皮，带来可感知的舒适轻刺感觉。它还能为干燥无华的头发带来明亮光泽。

"通过推出Comfort Oil，我们希望解决消费者尝试不同发型时所经历各种头皮状况带来的普遍担忧，尤其是像麻花辫、假发或接发这样的保护性发型，这些会给头皮带来额外的压力，增加头皮积聚、干燥和刺激的可能，"Luster Products高级品牌经理和第三代Luster高管Resa Luster-Mac表示， "我们的新品Comfort Oil头皮精华液在首次使用后即可帮助减轻和缓解这些头皮问题。"

Comfort Oil是Luster's Pink Natural Oil Blends系列的新成员，该系列还包括Lush Growth Oil及Trueshine Oil Mist：

新品 - Luster's Pink Comfort Oil（4液体盎司：8.99美元）-- 这种舒缓的头皮精华液带来一种舒适的轻刺感，可缓解头皮刺激和瘙痒，缓解紧张，润滑干燥头皮，并帮助防止头屑。任何发质和发型均可每天使用，经过颜色处理的头发亦可安全使用。



Comfort Oil配方中包含薄荷油、薰衣草油、樟脑、芦荟、鼠尾草油、迷迭香油等成分。

除了推出Comfort Oil外，Luster's Pink还展示了其Oil Moisturizer Hair Lotion和Glosser的新产品外观。

Luster-Mac补充道："为我们提供大力支持的粉丝将我们的Oil Moisturizer Hair Lotion亲切地称为‘粉红乳液'，而我们的Glosser服务于一代代消费者已有五十余年。"

她还说道："此次包装更新保持了原始产品包括其标志性配方在内的经典特性，同时还增加了微妙的设计元素，我们希望能够以此让现有消费者和新消费者都感到满意，从而在他们的美容品选择中长久地占据一席之地。"

Luster's Pink Original Oil Moisturizer Hair Lotion（8盎司：5.19美元）– 滋润特干型头发和头皮。强化维生素E和维生素原B5，滋养、软化、顺滑发丝、提升光泽，改善受损头发的外观。它使头发易于梳理，有助于最大限度地减少断裂并保持头发长度。



Oil Moisturizer Hair Lotion配方采用维生素原B5和维生素E成分。

Luster's Pink Glosser（8盎司：4.69美元）- 这种防毛躁护发喷雾可为任何类型的头发增加纯净光泽和柔滑感。它含有天然软化剂、植物提取物和维生素E的混合物，使暗淡的头发恢复活力并呈现丝般光泽，而产品不会在发丝上积聚。



Glosser配方包含芦荟、乳木果油，荷荷巴油和维生素E成分。

Luster's Pink Comfort Oil 目前仅在LusterProducts.com有售。

Luster's Pink Oil Moisturizer Hair Lotion和Glosser在LusterProducts.com、沃尔玛、Family Dollar、CVS Pharmacy、Walgreens、Rite Aid、Target、Sally Beauty和全国各地美容用品商店有售。

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关于Luster's Pink

从Fred Luster, Sr.创立Luster Products十年后的1967年开始，Luster's Pink®一直为所有类型和发质的头发提供日常护理和造型产品，最初的产品包括现在已成为标志性名品的Pink Classic系列的Pink Oil保湿乳液，以及Pink Kids、Moisture Maintenance和Shea Butter Coconut Oil系列。所有Luster's Pink产品均采用最优质成分配方，以滋润、增强发质，并保护头发免受损伤。有关Luster's Pink的更多信息，请访问www.LustersPink.com。您还可以通过Facebook.com/LustersPink、Instagram（@LustersPink）、TikTok（@LustersPink）和Twitter（@LustersPink）加入Luster's Pink对话。要开始您自己关于品牌社交媒体的对话，请使用其官方标签#LustersPink。

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