LyondellBasell в списке лучших компаний для работы 2023-2024 от U.S. News & World Report

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LyondellBasell

07 Sep, 2023, 11:49 ET

LyondellBasell в списке лучших компаний для работы 2023-2024 по версии U.S. News & World Report

ХЬЮСТОН и ЛОНДОН, 7 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания LyondellBasell сегодня объявила о том, что она названа одной из Лучших компаний для работы в рейтинге U.S. News & World Report2023-2024. Наряду с 200 компаниями, LyondellBasell была оценена на основании того, насколько она соответствует ожиданиям соискателей при поиске рабочих мест, которые отвечают их потребностям.

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U.S. News & World Report Best Companies to Work For 2023-2024 badge.
U.S. News & World Report Best Companies to Work For 2023-2024 badge.

"Мы считаем, что сотрудники, наделенные полномочиями, вносят значительный вклад в нашу работу, что выделяет нас на фоне других компаний. И признание U.S. News & World Report отражает прогресс, которого мы добились в создании культуры, в которой развивается каждый, – заявила исполнительный вице-президент по персоналу и культуре компании LyondellBasell Триша Конли (Trisha Conley). – Это подтверждает, что инвестирование в персонал – не только правильное решение, но и стратегическое движение вперед, и для нас большая честь называться одной из лучших компаний для работы. Мы продолжаем уделять первостепенное внимание развитию и благополучию наших сотрудников, поддерживая при этом превосходный инновационный коллективный рабочий процесс".

В первом списке компании оценивались по тому, насколько они соответствуют ожиданиям работников, с учетом таких показателей, как качество оплаты труда и льготы, баланс между работой и личной жизнью и гибкость, стабильность работы и компании, физический и психологический комфорт, чувство принадлежности и уважение, а также возможности карьерного роста и профессионального развития.

"Выбор компании для работы – это очень важное решение. И соискатели должны учитывать множество факторов во время принятия таких решений, – заявил старший редактор отдела консультаций для потребителей U.S. News Антонио Барбера (Antonio Barbera). – В список 2023-2024 вошли компании, получившие наивысшие оценки по целому ряду показателей, которые способствуют созданию благоприятной рабочей среды и повышению качества работы сотрудников".

При оценке лучших компаний для работы U.S. News рассматривали только компании, входящие в рейтинг Russell 1000 по состоянию на июнь 2022 года и имевшие более 75 отзывов на сайте Glassdoor в 2022 году. Методика, разработанная при поддержке группы из шести экспертов, также учитывает данные, включая настроения сотрудников, полученные от партнеров U.S. News — Revelio Labs и ESG Book.

О компании LyondellBasell 

Мы, компания LyondellBasell (NYSE: LYB) — один из лидеров мировой химической промышленности, создающий решения для повседневной устойчивой жизни. Благодаря передовым технологиям и целенаправленным инвестициям мы обеспечиваем замкнутый цикл и создаем условия для низкоуглеродной экономики. Во всем, что мы делаем, мы стремимся создавать ценности для наших клиентов, инвесторов и общества. Являясь одним из крупнейших в мире производителей полимеров и лидером в области технологий полиолефина, мы разрабатываем, производим и реализуем высококачественную и инновационную продукцию для различных сфер применения: от экологически чистого транспорта и безопасности пищевых продуктов до чистой воды и качественного здравоохранения. Для получения более подробной информации посетите сайт https://www.lyondellbasell.com/ или следите за новостями пользователя @LyondellBasell на LinkedIn. 

Информация о U.S. News & World Report 

U.S. News & World Report является мировым лидером в области рейтингов качества, которые предоставляют потребителям, лидерам бизнеса и политикам возможность принимать более эффективные взвешенные решения по важным вопросам, влияющим на их жизнь и общество. U.S News — многопрофильная цифровая медиакомпания, включающая платформы "Образование", "Здоровье", "Деньги", "Путешествия", "Автомобили", "Новости", "Недвижимость", "Карьера" и "Обзор на 360", предоставляет рейтинги, независимые отчеты, информационные журналистские данные, советы потребителям и американские новости в прямом эфире. Ежемесячно более 40 миллионов человек посещают сайт USNews.com для изучения и получения рекомендаций. Штаб-квартира компании U.S. News, основанной в 1933 г., находится в Вашингтоне (округ Колумбия, США).

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2203834/Badges_Companies_to_Work_for_Year_Gold.jpg

SOURCE LyondellBasell

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