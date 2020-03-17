媽媽們通過應用團結起來，共同應對新冠疫情期間的兒童託管危機

鑒於疫情期間需求強烈，Momni將在2020年4月30日之前免除平臺費用。他們希望這能幫助父母以低廉的價格找到所需的托兒服務。

註冊成為服務者的人士有機會通過向註冊為客人的使用者提供兒童託管服務來賺取收入。而註冊為客人的使用者可以找到服務提供者，請求托兒服務，並透過Momni應用直接付款。客人和服務者都需要經過嚴格的驗證，並可以選擇在每次預訂後留下評論。

由企業家、身為母親的Karmel Larson創建於猶他州，Momni是一個新應用，支援使用者註冊為客人、服務者或同時這兩種身份。Larson表示：「我們希望疫情期間我們的社區更加團結。我們能做的是相互支持，確保滿足兒童託管需求。」

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