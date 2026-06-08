Mad Cool übernimmt die Führung: Europäische Festivals zeigen im erstmals veröffentlichten „Yanolja Festival Index" beeindruckende Stärke

SEOUL, Südkorea, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Yanolja Research, ein globales Forschungsinstitut mit Spezialisierung auf die Reise- und Tourismusbranche, gab heute die Einführung des „Global Festival Attractiveness Index" („Globaler Festival-Attraktivitätsindex", weithin bekannt als „Yanolja Festival Index") bekannt. Dieses wegweisende Bewertungsmodell wurde entwickelt, um die qualitative Attraktivität von 560 bedeutenden Festivals weltweit mithilfe mehrsprachiger Big-Data-Analysen aus sozialen Medien objektiv zu messen.

Components of the Yanolja Festival Index

Der gemeinsam von Yanolja Research, dem CHRIBA Institute der Purdue University in den USA und dem H&T Analytics Center der Kyung Hee University in Seoul, Südkorea, entwickelte Index bewertete diese weltweit führenden Festivals anhand mehrsprachiger nutzergenerierter Inhalte (UGC) in 14 Sprachen, die von Brandwatch bereitgestellt wurden. Während Coachella weltweit den ersten Platz belegte, zeigten die europäischen Festivals insgesamt eine außergewöhnliche Wettbewerbsfähigkeit. Das spanische Mad Cool Festival ging als bestbewertete Veranstaltung Europas hervor und belegte weltweit Platz 4.

Starke Anziehungskraft europäischer Inhalte und immersiver Erlebnisse

Die Bewertung 2026 unterstreicht die starke Präsenz Europas in der globalen Festivallandschaft. Das ungarische Sziget Festival belegte Platz 6, gefolgt vom italienischen Karneval von Venedig auf Platz 7, was die Fähigkeit beider Veranstaltungen widerspiegelt, durch unverwechselbare und immersive Erlebnisse ein internationales Publikum anzuziehen. Spaniens La Tomatina belegte Platz 8, das British Summer Time Festival im Vereinigten Königreich Platz 9, und das Pinkpop Festival in den Niederlanden rundete die weltweiten Top 10 ab. Weitere stark abschneidende europäische Veranstaltungen waren das deutsche Oktoberfest (12.) sowie das niederländische Defqon.1 (17.). Diese Ergebnisse unterstreichen die Stärke Europas, überzeugende Unterhaltung, kulturelle Authentizität und unvergessliche Besuchererlebnisse zu bieten, die weltweit Anklang finden.

Fortschrittliches Bewertungsmodell beurteilt geplante Erlebnisse anhand von „Attraktivität" und „Reputation"

Der Index basiert auf umfangreichen Daten aus sozialen Medien, die authentische Besucherperspektiven widerspiegeln, und nicht auf von Veranstaltern gemeldeten Daten. Er bewertet Festivals anhand zweier zentraler Komponenten: „Festival Attractiveness" („Festival-Attraktivität") erfasst die Stimmung und emotionalen Reaktionen der Besucher, während „Festival Reputation" („Festival-Reputation") die globale Sichtbarkeit anhand des Diskussionsvolumens und der sprachlichen Vielfalt misst. Diese Indikatoren werden zu drei Bewertungsdimensionen zusammengefasst: zentrale Festivalinhalte und -erlebnisse, Festivalatmosphäre und Emotion sowie organisatorischer Komfort und Infrastruktur.

Zu den Ergebnissen äußerte sich Dr. Soo Cheong Jang, Professor an der Purdue University und Direktor von Yanolja Research: „Dieser Index steht für einen datengestützten Ansatz, die Qualität geplanter Erlebnisse anhand der digitalen Spuren tatsächlicher Teilnehmer zu bewerten. Der Erfolg der europäischen Festivals zeigt die weltweite Anziehungskraft unverwechselbarer kultureller Erlebnisse und macht deutlich, wie wichtig es ist, internationalen Reisenden diesen einzigartigen Wert zu vermitteln."

Yanolja Research beabsichtigt, den Yanolja Festival Index jährlich zu veröffentlichen. Detaillierte Rankings, Kategorieanalysen sowie regionale Ergebnisse sind vollständig auf der offiziellen Website von Yanolja Research verfügbar.

https://www.yanolja-research.com/festival/background?lang=en

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