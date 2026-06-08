Mad Cool montre la voie : Les festivals européens font preuve d'une formidable résilience dans le premier « Yanolja Festival Index »

SEOUL, Corée du Sud, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- Yanolja Research, institut de recherche mondial spécialisé dans l'industrie du voyage et du tourisme, a annoncé aujourd'hui le lancement du « Global Festival Attractiveness Index » (plus connu sous le nom de « Yanolja Festival Index » (plus connu sous le nom de « Yanolja Festival Index »). Ce cadre novateur a été conçu pour évaluer de manière objective l'attrait qualitatif de 560 grands festivals internationaux à l'aide de mégadonnées issues des réseaux sociaux multilingues.

Components of the Yanolja Festival Index

Élaboré conjointement par Yanolja Research, l'institut CHRIBA de l'université Purdue aux États-Unis et le centre H&T Analytics de l'université Kyung Hee à Séoul, en Corée du Sud, cet indice a évalué ces grands festivals internationaux à partir de contenus générés par les utilisateurs (UGC) en 14 langues, fournis par Brandwatch. Si Coachella s'est classé en tête au niveau mondial, les festivals européens ont globalement fait preuve d'une compétitivité exceptionnelle. Le festival espagnol Mad Cool est devenu l'événement le mieux classé d'Europe, se classant au quatrième rang mondial.

L'attrait irrésistible des contenus européens et des expériences immersives

L'évaluation de 2026 met en évidence la forte présence de l'Europe dans le paysage mondial des festivals. Le festival Sziget, en Hongrie, s'est classé 6e au classement général, suivi du Carnaval de Venise, en Italie, à la 7e place, ce qui témoigne de leur capacité à attirer un public international grâce à des expériences uniques et immersives. La Tomatina, en Espagne, s'est classée 8e, le British Summer Time Festival, au Royaume-Uni, 9e, et le Pinkpop Festival, aux Pays-Bas, a complété le top 10 mondial. Parmi les autres événements européens à fort succès, on peut citer l'Oktoberfest en Allemagne (12e) et le Defqon.1 aux Pays-Bas (17e). Ces résultats soulignent la capacité de l'Europe à proposer des divertissements captivants, une authenticité culturelle et des expériences mémorables pour les visiteurs, qui trouvent un écho sur les marchés mondiaux.

Advanced Metric évalue les expériences planifiées en fonction de leur « attractivité » et de leur « réputation »

Cet indice s'appuie sur des données sociales à grande échelle qui reflètent le point de vue réel des visiteurs, plutôt que sur les chiffres communiqués par les organisateurs. Il évalue les festivals à travers deux critères principaux : « l'attrait du festival », qui rend compte du sentiment et des réactions émotionnelles des visiteurs, et « la réputation du festival », qui mesure sa visibilité mondiale à travers le volume des discussions et la diversité linguistique. Ces indicateurs sont regroupés en trois axes d'évaluation : Contenu et expériences phares du festival, ambiance et émotion du festival, ainsi que praticité opérationnelle et infrastructures.

S'exprimant au sujet de ces résultats, le Dr Soo Cheong Jang, professeur à l'université Purdue et directeur de Yanolja Research, a déclaré : « Cet indice est le fruit d'une démarche fondée sur les données permettant d'évaluer la qualité des expériences proposées à partir des traces numériques laissées par les participants réels. Le succès des festivals européens témoigne de l'attrait mondial d'expériences culturelles originales et souligne l'importance de faire connaître cette valeur unique aux voyageurs internationaux. »

Yanolja Research prévoit de publier chaque année le Yanolja Festival Index. Les classements détaillés, les analyses par catégorie et les conclusions régionales sont disponibles dans leur intégralité sur le site officiel de Yanolja Research.

https://www.yanolja-research.com/festival/background?lang=en

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