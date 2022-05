MakerBot e Ultimaker concordam em se fundir para acelerar a adoção global da manufatura aditiva

Nova entidade garantiu financiamento adicional de US$ 62,4 milhões para impulsionar a inovação global em impressão 3D

BROOKLYN, Nova York e UTRECHT, Holanda, 13 de maio de 2022 /PRNewswire/ --A MakerBot e a Ultimaker, dois líderes em impressão 3D para desktop, anunciaram hoje que chegaram a um acordo de combinação de negócios que acelerará a adoção de manufatura aditiva, oferecendo um ecossistema abrangente de impressão 3D para desktop de hardware, software e materiais.

A nova entidade será respaldada por investidores existentes, NPM Capital e Stratasys (Nasdaq: SSYS) e se beneficiará de um investimento planejado em espécie de US$ 62,4 milhões para impulsionar a inovação e a expansão em novos mercados. A nova empresa será liderada por Nadav Goshen, atual CEO da MakerBot, e Jürgen von Hollen, atual CEO da Ultimaker, que atuarão como Co-CEOs, com Nadav gerenciando operações e P&D e Jürgen gerenciando as funções comerciais.

"Esta fusão representa um marco importante para a Ultimaker e a MakerBot", declarou Jürgen von Hollen, CEO da Ultimaker. "A inovação e o crescimento são fundamentais para trazer a impressão 3D para desktop de uma tecnologia especializada para a adoção de negócios convencionais. A nova empresa alavancará e expandirá sua presença global combinada com vendas e operações nas Américas, EMEA e APAC."

"A inovação tecnológica é fundamental para aumentar a disponibilidade de soluções de impressão 3D profissional fáceis de usar", declarou Nadav Goshen, CEO da MakerBot. "Ao combinar nossas equipes e alavancar o financiamento adicional, podemos acelerar o desenvolvimento de soluções avançadas, oferecendo aos nossos clientes um amplo portfólio de soluções de hardware e software para atender a um amplo espectro de clientes e aplicações."

O objetivo da nova entidade é oferecer soluções de impressão 3D para desktop fáceis de usar e acessíveis para qualquer aplicação, ao mesmo tempo em que inspira o setor a um futuro estado de fabricação responsável e sustentável.

A nova empresa manterá a sede na Holanda e em Nova York, nos EUA. A transação está sujeita à consulta a órgãos representativos de funcionários e aprovações regulatórias apropriadas, com fechamento atualmente esperado ao longo do segundo ou terceiro trimestre de 2022.

Sobre a MakerBot

A MakerBot é líder global no setor de impressão 3D para desktop. A MakerBot capacita os engenheiros do presente e do futuro com seu poderoso ecossistema de fabricação aditiva. A empresa empenha-se para redefinir os padrões de impressão 3D para segurança e emissões, confiabilidade, acessibilidade, precisão e facilidade de uso. Por meio dessa dedicação, a MakerBot conta com uma grande base instalada, gerencia a Thingiverse - a maior comunidade de impressão 3D do mundo - e tem membros no comitê de padrões UL 2904 para garantir que esteja na vanguarda das regulamentações de emissões.

Sobre a Ultimaker

Fundada em 2011, a Ultimaker está em uma missão para acelerar a transformação mundial em soluções flexíveis, capacitadoras e sustentáveis. Trezentos e oitenta funcionários oferecem uma plataforma que permita aos clientes aproveitar de forma completa o exclusivo Ultimaker Ecosystem que oferece a maior diversidade de produtos e serviços de impressão 3D no setor. A Ultimaker oferece uma integração contínua de hardware, software e materiais que simplesmente funcionam.

