MAKITA 室外動力設備榮獲 American Green Zone Alliance (AGZA) 的 AFTC® 認證

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Makita USA

02 Jun, 2023, 11:48 ET

認證結果源自嚴格的現場測試，對尋求最佳燃氣設備代替品的行業來說是重要消息

加利福尼亞州拉米拉達2023 年 6 月 2 日 /美通社/ -- Makita® 是領先業界的製造商，供應高品質的專業工具、室外動力設備和配件，目前正式宣布其 XGT® 和電池供電的室外動力設備 ConnectX™ 系統獲得 American Green Zone Alliance (AGZA) 的現場測試認證。

經嚴格測試以尋找性能最佳的零排放設備

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AGZA 認證：Makita 的 XGT®（頂部）和電池供電的室外動力設備 ConnectX™ 系統獲得 American Green Zone Alliance (AGZA) 的現場測試認證。
AGZA 認證：Makita 的 XGT®（頂部）和電池供電的室外動力設備 ConnectX™ 系統獲得 American Green Zone Alliance (AGZA) 的現場測試認證。

AGZA 是領先全球的零排放可持續地面保養策略領袖，致力於測試並提倡最高品質和性能最佳的零排放草坪護理設備。AGZA 現場測試認證 (AFTC®) 源自嚴格的獨立測試，而 Makita XGT® 和商業用電池供電的室外動力設備 ConnectX™ 系統獲得這項傑出認證。

「Makita 擁有產品解決方案，能夠讓專業園藝師更換氣動設備，轉而使用電池供電的設備割草、修剪、切割和清理。」Makita U.S.A., Inc. 產品開發總監 Mario Lopez 說道，「AGZA 遵從嚴格的測試標準，Makita 能夠獲得這項重要認證，為此感到十分自豪。如果你打算將卡車或拖車改為電池供電，Makita 提供有更多全燃氣轉換的選項。」

對燃氣動力設備的監管漸變嚴格，對於景觀專業人士來說，Makita 獲得此認證是個重要的消息。

「獲得這項認證後，Makita 準備協助維護景觀的行業應對監管壓力，並應付工作量的可行性，以使用商業級電池供電工具謀生。」American Green Zone Alliance (AGZA) 總裁 Dan Mabe 表示，「電池供電產品的性能和工作時長都媲美氣體供電產品，Makita 將幫助景觀專業人士，透過使用更多電池供電產品，獲取投資回報和盈利。」

無線創新領導者

Makita 在無線創新領域擁有超過 40 年的領導地位，並持續擴展專業的電池供電動力設備解決方案。如今，Makita 系統獲 AFTC® 認證的項目如下所示：

  • XGT® 40V max | 80V max為專業園藝師提供的最強大的手持解決方案，配備無線設備和工具，為傳統使用氣體、電線和空氣的園藝應用而設計（2023 年有 125 種以上的 XGT® 產品）。
  • ConnectX™ 36V | 40V max為尋找氣體替代品的專業園藝師提供的運行和電源解決方案。ConnectX™ 1,200 瓦時 Backpack Power Supply 與 ConnectX™ 產品兼容，使用轉換插頭後可與 40V max XGT® 和 36V (18V X2) LXT® 產品兼容。

如欲了解更多關於 Makita 室外動力設備的資訊，請瀏覽 makitatools.com/ope

關於 AGZA

AGZA 提供員工培訓，指導行業如何安全且負責任地更換草坪和進行園藝工作，以降低影響。AGZA 優先考慮行業需求，以確保可於電池電動商業模式中獲取盈利。我們為城市、學校、哥爾夫球場和商業房地產設計、驗證、認證和倡導安靜且低排放的 AGZA Green Zones®。敬健康的工人及和平的社區。如欲了解更多資訊，請瀏覽 agza.net

關於 Makita

Makita 是提供工業電動工具、動力設備、氣動裝置和清潔解決方案的全球製造商，工業配件種類廣泛。Makita U.S.A., Inc. 位於加利福尼亞州拉米拉達，在美國的分銷網絡廣闊。Makita 在美國擁有 50 年歷史，在全球則擁有超過 100 年歷史，利用其豐富經驗和專業知識制定頂尖的解決方案。如欲了解更多關於 Makita U.S.A. 的資訊，請致電 (800)4-MAKITA 或瀏覽 makitatools.com。在 Instagram、YouTube、Facebook 和 Twitter 上關注 Makita @makitatools

媒體聯絡人

Wayne Hart
(714) 522-8088 x4410
[email protected]

消費者諮詢：

(800) 4-MAKITA
makitatools.com
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Makita USA

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