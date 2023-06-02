MAKITA户外电源设备获得美国绿区联盟(AGZA)的AFTC®认证

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Makita USA

02 Jun, 2023, 09:10 ET

认证是严格的现场测试的结果，对于寻求替代燃气设备最佳选择的行业而言是重磅消息

加利福尼亚州拉米拉达2023年6月2日 /美通社/ -- 高品质专业工具、户外电源设备和配件领先制造商Makita® 自豪地宣布其电池供电户外电源设备的XGT® 和ConnectX™系统已获得美国绿区联盟(AGZA)的现场测试认证。

严格测试以找到性能最佳的零排放设备

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AGZA认证：Makita旗下XGT®（顶级）和ConnectX™电池供电户外电源设备系统已获得美国绿区联盟（AGZA）现场测试认证。
AGZA认证：Makita旗下XGT®（顶级）和ConnectX™电池供电户外电源设备系统已获得美国绿区联盟（AGZA）现场测试认证。

零排放可持续场地维护策略的全球领导者AGZA测试并倡导最高质量和最佳性能的零排放草坪护理设备。 AGZA现场测试认证(AFTC®)是严格的独立测试结果，商用电池供电设备的Makita XGT® 和ConnectX™系统获得了这一杰出证书。

"Makita拥有的产品解决方案可以让专业园艺师替换他们的燃气动力设备，并使用电池供电进行割草、修剪、切割和清理，"Makita U.S.A, Inc.产品开发总监Mario Lopez表示。 "AGZA遵循严格的测试标准，Makita很自豪能够获得这一重要认证。 如果您是寻求将卡车或拖车改用电池供电的用户，Makita有更多的全燃气转换选项可供选择。"

对于景观专业人士而言，面对日益严格的燃气动力设备监管，Makita获得认证是一则重磅消息。

美国绿区联盟(AGZA)总裁Dan Mabe表示："通过这项认证，Makita已经准备就绪去帮助景观维护行业应对监管压力和工作量可行性，以使用商用级电池供电工具谋生。" Makita将通过更多可与燃气设备性能和工作时间相媲美的电池供电产品，帮助景观专业人士获得投资回报和盈利能力。"

绳领域的创新领导者

Makita雄踞无绳创新领域领导者地位超过40年，并继续扩展电池供电的专业电源设备解决方案。 现已获得AFTC® 认证的Makita系统包括：

  • XGT® 40V max | 80V max适用于专业园艺师的最强大的手持式解决方案，配备专为传统上使用燃气、电线和空气的应用而设计的无绳设备和工具（2023年将提供超过125款XGT® 产品）。
  • ConnectX™ 36V | 40V max适用于寻求燃气替代品的专业园艺师的运行时间和电源解决方案。 通过使用适配器，ConnectX™ 1,200瓦时背包电源兼容ConnectX™产品，以及40V max XGT® 和36V (18V X2) LXT® 产品。

有关Makita户外电源设备的更多信息，请访问 makitatools.com/ope

关于AGZA

AGZA提供劳动力培训，并教育行业如何安全、负责任地将草坪和花园运营转变为低影响替代品。 AGZA优先考虑行业需求，以确保电池电动商业模式的盈利能力。 我们为城市、学校、高尔夫球场和商业物业设计、验证、认证和颂扬安静的低排放AGZA绿区® 。 以下是健康工作者与和平社区。 如需了解更多信息，请访问agza.net

关于Makita

Makita是一家全球工业电动工具、电源设备、气动和清洁解决方案制造商，提供各种工业配件。 Makita U.S.A., Inc.位于加利福尼亚州拉米拉达，在美国各地运营着广泛的分销网络。Makita在美国有50年的历史，在全球的历史则超过100年，它利用丰富经验和专业知识制造一流的解决方案。 有关美国Makita的更多信息，请致电 (800) 4-MAKITA或访问makitatools.com。 在Instagram、YouTube和Twitter @ makitatool上查找Makita

媒体联系人

Wayne Hart

(714) 522-8088 x4410

[email protected] 

费者咨询：

(800) 4-MAKITA

makitatools.com

@ makitatool

Makita USA

SOURCE Makita USA

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