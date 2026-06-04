Mammotome élargit l'accès à un marqueur innovant de site de biopsie mammaire

Conçus pour améliorer l'adhérence aux tissus et réduire le déplacement du marqueur pendant l'excision chirurgicale, les marqueurs HydroMARK™ Plus combinent une technologie d'hydrogel exclusive avec Wings that Cling™, qui sont des structures d'ailes exposées figurant sur les formes de marqueurs Dragonfly™ et Hummingbird™.1,2,3. Le support hydrogel s'hydrate en 24 heures et est conçu pour assurer une visibilité aux ultrasons jusqu'à 12 mois, y compris chez les patientes soumises à une chimiothérapie néoadjuvante.⁴ Ensemble, ces caractéristiques favorisent une localisation précise des lésions.

Les marqueurs HydroMARK™ Plus sont visibles sous échographie, mammographie et IRM, et sont destinés à être placés dans le tissu mammaire et les ganglions lymphatiques.⁵

« L'atténuation du risque de déplacement chirurgical est une priorité pour les équipes de soins mammaires qui accompagnent les patientes tout au long du traitement », a déclaré Olaf Andrich, directeur général de la région EMEA chez Mammotome. « Les marqueurs HydroMARK™ Plus ont été conçus en privilégiant la stabilité et la visibilité du marqueur, ce qui procure aux cliniciens une plus grande confiance dans le fait que le marqueur reste avec le tissu cible pendant l'intervention chirurgicale. L'obtention du marquage CE est une étape importante dans l'élargissement de l'accès à cette technologie en Europe. »

Les marqueurs HydroMARK™ Plus font partie de la gamme complète de marqueurs de sites de biopsie mammaire proposée par Mammotome, offrant aux médecins un choix pour tout un éventail de besoins cliniques. Les marqueurs HydroMARK™ Plus sont homologués par la FDA et Santé Canada et bénéficient du marquage CE, ce qui renforce l'engagement continu de Mammotome à élargir l'accès aux technologies de pointe en matière de soins mammaires dans le monde entier.

Les marqueurs HydroMARK™ Plus devraient être prochainement disponibles en Europe, avec un déploiement progressif dans certains marchés. Pour en savoir plus sur les marqueurs HydroMARK™ Plus, veuillez cliquer ici.

À propos de Mammotome

Chez Mammotome, notre expertise et notre compassion pour les soins mammaires font de nous le partenaire indispensable des médecins, des cliniciens et des patientes. Notre volonté d'innovation n'a d'égale que notre compassion pour les personnes que nous servons, qu'il s'agisse des cliniciens et des chirurgiens qui exigent des solutions toujours précises ou des patientes et des familles qui désirent être plus sereins. Nous disposons d'une gamme complète de produits permettant d'obtenir de meilleurs résultats en matière de soins mammaires et de fournir aux médecins et aux patientes des ressources éducatives qui les guident dans leur démarche. Basée à Cincinnati, OH, Mammotome fait partie de Danaher Corporation depuis 2014. La marque Mammotome est vendue dans plus de 65 pays à travers le monde.

À propos de Danaher

Danaher est un innovateur mondial de premier plan dans les domaines des sciences de la vie et du diagnostic, déterminé à accélérer le potentiel de la science et de la technologie pour améliorer la santé humaine. Grâce à notre écosystème connecté d'entreprises leaders dans leur secteur, nous travaillons avec nos clients pour résoudre leurs défis scientifiques et cliniques les plus complexes, en aidant à commercialiser les innovations plus rapidement, pour les patients qui en dépendent. S'appuyant sur le système commercial de Danaher, notre science et notre technologie de pointe ainsi que notre capacité d'innovation éprouvée permettent d'établir des diagnostics plus rapides et plus précis et de réduire le temps, les coûts et les risques nécessaires à la découverte, au développement et à la mise à disposition de traitements qui changent la vie des patients. Grâce à l'amélioration continue et à l'excellence opérationnelle, nos quelque 60 000 associés dans le monde entier s'efforcent d'avoir un impact durable et d'améliorer la qualité de vie dans le monde entier, tout en construisant un avenir plus sain et plus durable. Pour en savoir plus, consultez le site www.danaher.com.

1. HydroMARK™ Plus Device Test - PCR-000299, SDR0098 Vacuum Suction Testing

2. HydroMARK™ Design Plan - ADD-00013 Rev G, Page 19

3. Test de l'appareil HydroMARK™ - PCR-000414, Summative Usability

4. Sakamoto N, Fukuma E, Tsunoda Y, Teraoka K, Koshida Y. « Evaluation of the dislocation and long-term sonographic detectability of a hydrogel-based breast biopsy site marker ». Breast Cancer. 2018 Sep;25(5):575-582. doi:10.1007/s12282-018-0854-8. Epub 2018 Mar 23. PMID : 29572658 https://doi.org/10.1007/s12282-018-0854-8

5. L'indication peut ne pas être approuvée dans votre région. Veuillez consulter votre représentant local Mammotome.

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