Markel Group Inc. anuncia la fecha y hora de la conferencia telefónica

RICHMOND, Virginia, 25 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Markel Group Inc. (NYSE: MKL) ha anunciado hoy que celebrará una conferencia telefónica el jueves 30 de julio de 2026 a partir de las 9:30 h (hora del este) para analizar los resultados trimestrales y la evolución del negocio.

Los inversores, los analistas y el público en general pueden seguir la conferencia a través de la retransmisión en directo en ir.mklgroup.com. Para participar en la conferencia, marque (833) 461-5787 desde EE. UU. o +44 808 196 8935 desde el extranjero, e indique el ID de la reunión 322 635 047. La grabación de la conferencia estará disponible en nuestra página web aproximadamente una hora después de que finalice.

La retransmisión por Internet, la conferencia telefónica, así como su contenido y las repeticiones o retransmisiones autorizadas de estos, son propiedad exclusiva de Markel Group Inc., están protegidos por derechos de autor y no pueden copiarse, grabarse, retransmitirse ni publicarse, ni en su totalidad ni en parte, sin el consentimiento expreso por escrito de Markel Group Inc.

Acerca de Markel Group

Markel Group Inc. (NYSE: MKL) es un grupo de compañías muy variado que abarca desde seguros hasta equipamiento para panaderías, materiales de construcción, plantas de interior y mucho más. Los equipos directivos de estas empresas o compañías operan con un alto grado de independencia, al tiempo que ponen en práctica los valores que denominamos el Markel Style. Nuestro negocio de seguros especializados constituye el núcleo de nuestra compañía. Gracias a décadas de una sólida gestión de riesgos, el equipo de Markel Insurance ha proporcionado la base de capital a partir de la cual hemos construido un sistema de negocios e inversiones que, en su conjunto, refuerzan la solidez y la capacidad de adaptación de Markel Group. Se trata de un sistema que ofrece diversas fuentes de ingresos, acceso a una amplia gama de oportunidades de inversión y la capacidad de destinar capital de forma eficiente a las mejores ideas de toda la empresa. Pero lo más importante es que este sistema permite a cada una de nuestras empresas o compañías avanzar hacia nuestro objetivo común de ayudar a nuestros clientes, empleados y accionistas a alcanzar el éxito a largo plazo. Visite mklgroup.com para obtener más información.

FUENTE Markel Group