Mars renforce sa chaîne d'approvisionnement européenne en pastilles grâce au programme d' s Shubh Mint

Mars est en train d'intégrer du menthol issu de son programme Shubh Mint dans sa chaîne d'approvisionnement européenne en chewing-gums, afin d'approvisionner ses usines au Royaume-Uni et en Pologne.

À ce jour, le programme a mobilisé plus de 24 000 agriculteurs en Inde, leur permettant de multiplier par plus de deux leurs revenus issus de la culture de la menthe tout en réduisant leurs coûts de production d'environ 20 %.

S'appuyant sur neuf années d'action, Mars s'engage désormais à intégrer systématiquement Shubh Mint dans l'ensemble de son portefeuille de marques en Europe et étend le programme à une approche « ferme entière » afin d'aider les agriculteurs à atteindre un revenu de subsistance certifié.

LONDRES, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Mars intègre désormais du menthol naturel issu de son programme Shubh Mint , mené dans le cadre de son initiative, dans sa chaîne d'approvisionnement européenne en chewing-gums. L'entreprise commence en effet à intégrer cet ingrédient issu d'une source durable dans ses sites de production au Royaume-Uni et en Pologne.

Shubh Mint Programme

La menthe est un ingrédient essentiel pour bon nombre des marques mondiales de Mars, Incorporated, mais sa chaîne d'approvisionnement présentait un risque commercial important. Environ 80 % du menthol naturel mondial provient d'une seule région d' : L'Uttar Pradesh, en Inde, présente une chaîne d'approvisionnement très concentrée, vulnérable aux effets du changement climatique, à la baisse des rendements et à la hausse des coûts de production. Alors que le menthol synthétique est facilement disponible et largement utilisé dans l'industrie, Mars a choisi d'investir dans l'avenir de la menthe naturelle, conscient que la mise en place d'un système agricole plus résilient pourrait apporter des avantages à long terme tant pour l'entreprise que pour les milliers d'agriculteurs qui dépendent de cette culture.

Un impact croissant : du projet pilote au partenariat

En 2017, Mars a lancé le programme Shubh Mint en partenariat avec Tanager, spécialiste de la mise en œuvre. Conçu comme une initiative à long terme, ce programme vise à renforcer la production de menthe naturelle en améliorant les pratiques agricoles, en renforçant la résilience face au changement climatique et en favorisant des moyens de subsistance plus durables au sein des communautés productrices de menthe.

Le programme a débuté par une phase de recherche et d'expérimentation de deux ans visant à mieux comprendre les causes profondes qui affectent la productivité et les revenus des agriculteurs. Des pratiques agricoles adaptées au changement climatique et des semences améliorées ont été testées sur des parcelles de démonstration d'un quart d'acre avec des agriculteurs volontaires, ce qui a permis un apprentissage entre pairs, a réduit les risques liés à l'adoption de nouvelles techniques et a renforcé la confiance avant de déployer le programme à grande échelle.

« Avant le lancement du programme, de nombreux exploitants agricoles d' s de menthe avaient du mal à rester rentables. Grâce à l'investissement de Mars, les agriculteurs ont désormais accès aux connaissances, aux pratiques et aux intrants qui ont considérablement amélioré leur rentabilité. On constate vraiment la différence que ce programme a eue sur ces communautés agricoles de la région de Mint », déclare Joseph Boulier, directeur général de la division Systèmes alimentaires chez Tanager.

Créer de la valeur partagée : Les personnes, la planète, la performance

Ce programme a été conçu en partant du principe que la croissance à long terme des entreprises passe par l'investissement dans des communautés résilientes et des écosystèmes sains. Le succès de ces parcelles de démonstration a suscité un vif intérêt de la part d' . Le programme est ensuite passé d'un projet pilote à une initiative communautaire à grande échelle, intitulée, visant à créer un écosystème à part entière : il a élargi la participation des agriculteurs, mis en place des systèmes d'approvisionnement par le biais de coopératives d'agriculteurs et ouvert de nouvelles perspectives aux femmes grâce à des groupes d'entraide. C'est ainsi que les progrès individuels se sont transformés en une résilience à l'échelle de la communauté. Les résultats de cette approche intégrée sont clairs :

Améliorer les moyens de subsistance et renforcer l'autonomie des femmes : Ce programme a mobilisé plus de 24 000 agriculteurs, qui ont vu leurs revenus plus que doubler grâce à la culture de la menthe. Elle a formé plus de 8 500 femmes aux pratiques agricoles adaptées au changement climatique afin de soutenir l'agriculture en tant qu'activité familiale. Plus de 1 000 de ces femmes ont créé leur propre activité génératrice de revenus, allant de petits commerces de détail à la couture en passant par l'élevage laitier. Plus de 4 500 femmes ont également participé à des groupes d'entraide qui proposent des formations en matière d'éducation financière et un accompagnement visant à renforcer leur confiance en elles.

Ce programme a mobilisé plus de 24 000 agriculteurs, qui ont vu leurs revenus plus que doubler grâce à la culture de la menthe. Elle a formé plus de 8 500 femmes aux pratiques agricoles adaptées au changement climatique afin de soutenir l'agriculture en tant qu'activité familiale. Plus de 1 000 de ces femmes ont créé leur propre activité génératrice de revenus, allant de petits commerces de détail à la couture en passant par l'élevage laitier. Plus de 4 500 femmes ont également participé à des groupes d'entraide qui proposent des formations en matière d'éducation financière et un accompagnement visant à renforcer leur confiance en elles. Une planète saine et une agriculture résiliente : Parallèlement, les pratiques agricoles adaptées au changement climatique, notamment l'optimisation de l'espacement des plants, les systèmes d'irrigation, les cultures associées et la gestion des engrais, ont permis de réduire les coûts de production de la menthe de 20 % tout en améliorant le rendement et la production. Ces progrès ont permis de renforcer à la fois les revenus des ménages et la fiabilité de l'approvisionnement à long terme.

Parallèlement, les pratiques agricoles adaptées au changement climatique, notamment l'optimisation de l'espacement des plants, les systèmes d'irrigation, les cultures associées et la gestion des engrais, ont permis de réduire les coûts de production de la menthe de 20 % tout en améliorant le rendement et la production. Ces progrès ont permis de renforcer à la fois les revenus des ménages et la fiabilité de l'approvisionnement à long terme. Une entreprise animée par une mission : Cet investissement en faveur des personnes et de la planète a directement permis la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement traçable. Aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement est suffisamment solide pour permettre à Mars d'intégrer la source Shubh Mint dans ses activités commerciales. Désormais, Mars intègre systématiquement la marque Shubh dans l'ensemble de son portefeuille de marques emblématiques.

« L'impact le plus significatif de Shubh, c'est de voir des femmes qui, autrefois, s'identifiaient par leur empreinte digitale, signer désormais fièrement de leur propre nom. Ce simple changement reflète quelque chose de bien plus important : la confiance en soi, l'autonomie et la conviction qu'ils peuvent façonner leur propre avenir. Lorsque les femmes s'épanouissent, leur influence va bien au-delà d'elles-mêmes : cela renforce les familles, inspire les communautés et crée des opportunités pour la prochaine génération », a déclaré Meenal Bahirwani, responsable de l'approvisionnement durable chez Mars Snacking.

La nouvelle norme en matière d' d'économie des ressources et de chaînes d'approvisionnement responsables

L'ambition du programme Shubh Mint ne cesse de prendre de l'ampleur. Fort du succès de ce programme, Mars fait désormais évoluer Shubh Mint vers une approche « d'exploitation agricole complète », afin d'aider davantage d'agriculteurs à atteindre un revenu de subsistance certifié. En mettant en œuvre des pratiques adaptées au changement climatique pour l'ensemble des cultures, et non pas uniquement pour la menthe, le programme vise à assurer une rentabilité tout au long de l'année, à diversifier les revenus des ménages et à renforcer la résilience face aux risques liés à la monoculture, créant ainsi une véritable résilience économique pour les familles et les communautés.

« Ce qui a commencé comme une réponse à un ingrédient unique et vulnérable est devenu un engagement à long terme et un modèle reproductible pour transformer les systèmes agricoles et autonomiser les communautés. Le programme Mars Shubh Mint montre à quel point le développement durable et la performance commerciale vont de pair. En investissant dans les moyens de subsistance et en réduisant l'impact environnemental, nous pouvons mettre en place une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et plus efficace », déclare Sam de Frates, vice-président Commercial et Développement durable » chez Mars Snacking Europe et Eurasie centrale .

Grâce à ce modèle, Mars établit une nouvelle norme en matière de chaînes d'approvisionnement : une norme où la valeur est partagée, où les communautés sont autonomisées, où les écosystèmes sont restaurés et où les performances de l'entreprise découlent directement de cet investissement.

Notes à l'attention des rédacteurs

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated est animé par la conviction que le monde que nous voulons pour demain commence par la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. Si l'on additionne le chiffre d'affaires net de Mars et d' Kellanova pour l'année 2025, nous sommes désormais une entreprise familiale dont le chiffre d'affaires dépasse les 65 milliards de dollars, dotée d'un portefeuille diversifié de snacks et de produits alimentaires de qualité qui ravissent chaque jour des millions de personnes, ainsi que de produits de premier plan pour animaux de compagnie et de services vétérinaires qui accompagnent les animaux de compagnie partout dans le monde. Nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M'S®, SNICKERS®, EXTRA®, Pringles®, Cheez-It® et BEN'S ORIGINAL™. Nos réseaux internationaux de cliniques vétérinaires, notamment BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ et ANICURA™, couvrent les soins vétérinaires préventifs, généraux, spécialisés et d'urgence, tandis que notre division mondiale de diagnostic vétérinaire, ANTECH®, offre des capacités de pointe en matière de diagnostic pour les animaux de compagnie. Les cinq principes de Mars — Qualité, Responsabilité, Solidarité, Efficacité et Liberté — inspirent nos quelque 170 000 collaborateurs à agir chaque jour pour contribuer à créer un monde meilleur pour les personnes, les animaux de compagnie et la planète.

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