Mastercam 2027 met l'accent sur la qualité des mouvements, l'automatisation et l'efficacité de la configuration

TOLLAND, Connecticut, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- CNC Software, LLC a lancé Mastercam 2027, la dernière version de sa plateforme de CAO/FAO (conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur). Cette version vise à améliorer la qualité des mouvements, l'automatisation et les processus de configuration pour aider les fabricants à réduire le temps de programmation, à améliorer la qualité des pièces et à renforcer la fiabilité des processus.

Conçu pour les environnements de production réels, Mastercam 2027 apporte des améliorations dans les domaines de l'ébavurage, de l'usinage multiaxial et des flux de travail de tournage-fraisage, permettant ainsi aux ateliers de réduire les efforts de programmation manuelle tout en maintenant la précision et le contrôle.

Les principales nouveautés incluent l'amélioration des trajectoires d'outils, avec des transitions plus fluides et une orientation automatique de l'usinage, l'élargissement des capacités d'ébavurage offrant un meilleur contrôle sur la finition des arêtes complexes, ainsi que l'optimisation des trajectoires d'outils multiaxiales pour un usinage efficace des géométries complexes. Ensemble, ces améliorations accélèrent la programmation et fournissent des résultats plus homogènes d'une pièce à l'autre.

Cette version introduit également une expérience de configuration des opérations de fraisage-tournage repensée, ainsi que des processus de configuration des machines mis à jour, afin de rationaliser la configuration et de réduire le risque d'erreurs avant qu'elles n'atteignent l'atelier. Les améliorations des définitions d'outillage et de la précision de la simulation permettent une meilleure détection des collisions et renforcent la confiance dans le code généré.

En fonction de la complexité des pièces et du niveau de maturité des processus, les ateliers peuvent constater des gains mesurables en termes d'efficacité de programmation, une validation plus rapide des réglages et une réduction du nombre d'erreurs évitables. Ces améliorations contribuent à accroître la capacité de programmation et à réduire les délais d'exécution sans augmenter les effectifs.

Mastercam 2027 élargit également l'accès à l'innovation grâce à Mastercam CONNECT. Les clients CONNECT peuvent accéder à la version bêta de la technologie Mastercam EverPath, qui procure une expérience de programmation de nouvelle génération grâce à un flux de travail unifié, une automatisation intelligente et des mises à jour en temps réel des parcours d'outils. Sept nouveaux parcours d'outils sont inclus dans cette version bêta, ce qui permet de réduire les saisies répétitives et d'améliorer la cohérence entre les différentes tâches de programmation.

Par ailleurs, Mastercam 2027 offre dès son lancement une prise en charge linguistique élargie ainsi que des améliorations continues en matière de fiabilité du système afin de favoriser son adoption à l'échelle mondiale.

Mastercam 2027 sera disponible à partir du 1er juillet 2026.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Melanie Frenkel, responsable des médias, Berkeley Communications, tél. : 760.421.7719, ou par e-mail à l'adresse [email protected].

À propos de Mastercam

Mastercam, qui fait partie du groupe Sandvik, est le leader mondial des logiciels de CAO/FAO destinés à l'industrie manufacturière, avec plus de 450 000 installations à travers le monde. Depuis 1983, nous aidons les ateliers de toutes tailles à relever les défis d'usinage les plus complexes, qu'il s'agisse d'innovations dans le domaine de l'aérospatiale ou de composants médicaux vitaux. Grâce à une innovation sans relâche, à un soutien international et à un engagement en faveur de la formation, Mastercam transforme la complexité en confiance. Mastercam : défi relevé. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.mastercam.com, suivez-nous sur LinkedIn et participez à la conversation avec #mastercam.