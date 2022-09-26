Mastercard, on yıllardır devam eden futbol mirasını Luis Figo'nun öncülük ettiği GUINNESS WORLD RECORDS™ unvanı aracılığıyla genişletiyor

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Futbol Efsanesi Luis Figo ve dünyanın dört bir yanından efsane futbolculardan oluşan bir takım tarafından yer çekiminin sıfır olduğu 20.230 fit (6166,1 m) yükseklikte oynanan maçla yeni bir dünya rekoru kırıldı.

Mastercard' ın yeni GUINNESS WORLD RECORDS™ unvanın amacı dünyanın en popüler sporunu her gün milyonlar için tutku ve gururu ateşleyen insan ruhunun bir kutlaması olarak tanımaktır.

DUBAI, BAE, 26 Eylül 2022 /PRNewswire/ -- Mastercard, futbol Efsanesi Luis Figo ve Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika'nın dört bir yanından birçok efsane futbolcuyla birlikte bir Parabolik Uçuşta en yüksek irtifada oynan maçla GUINNESS WORLD RECORDS™ unvanına imza attı.



Türünün ilk örneği olan bu futbol maçı, yer çekiminin sıfır olduğu koşullarda 20.230 ft (6166,1 m) yükseklikte oynandı ve futbolu daha önce hiç gitmediği bir yere götürdü. Mastercard, bu kampanya aracılığıyla taraftarların güzel oyuna olan tutkusunu emsalsiz zirvelere taşıyarak dünyanın futbola olan sevgisini kutluyor.

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Türünün ilk örneği olan bu maç 20 Ağustos 2022 tarihinde her biri dört oyuncudan oluşan iki takım arasında oynandı. Efsanevi futbolcu Luis Figo, bu tarihi uçuşta yer almak için seçilen yedi oyuncuyla birlikteydi. Rekor, Figo uçağın içine özel olarak yerleştirilen 75 metre karelik bir futbol sahasında topu zahmetsizce sürüklerken bir GUINNESS WORLD RECORDS™ resmi hakemi tarafından sunuldu ve iki tanık tarafından teyit edildi.

"Futbol sadece bir oyun değildir; dünyanın en popüler sporu olarak, her gün milyonlar için tutku ve gururu ateşleyen, insan ruhunun bir kutlamasıdır. Bu etkinlik, dünyanın spora olan sevgisini olağanüstü yeni zirvelere taşırken Mastercard için tarihi bir anı temsil ediyor. Mastercard Pazarlama ve İletişim Direktörü ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Raja Rajamannar, düşüncelerini, "İnsanların tutkularıyla kucaklaşmalarına yardımcı olmaya devam ederken bu güzel oyunu takdir etmenin böylesi Paha Biçilmez bir Sürpriz hazırlamaktan daha iyi bir yolu olamazdı" şeklinde ifade etti.

Mastercard elçisi Luis Figo, efsane bir futbolcu olarak dünyanın birçok yerinde Paha Biçilmez sürprizlerin bir parçası olarak deneyimleriyle kitleleri cezbediyor. 2000 Ballon d'Or ödülüne layık görülen Figo Sporting CP, Barcelona, Real Madrid ve Inter Milan gibi Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynadı ve Portekiz Milli takım formasını 127 kez giydi.

"Futbol sınırları aşar ve dünyanın her yerinde insanları birleştirir. Elektrikli atmosferin her kültür ve milletten insanda aynı duygulara hitap ettiği stadyumlarda oynadım; bu güzel oyunu yerden 20.000 fit yüksekte, korkusuz bir grup futbol fanatiğiyle birlikte oynayıp spor tutkularını daha önce görülmemiş yüksekliklere taşırken edindiğim deneyim de tam olarak buydu" dedi.

"Futbol, dünyanın her köşesinde keyif alınan bir spor olmaya devam ediyor. Guinness World Records™ olarak her gün farklı geçmişlere sahip insanlarla karşılaşıyoruz. Bu yeni başarıyı Resmen İnanılmaz ilan eden Guinness World Records™ Kıdemli Pazarlama Müdürü Shaddy Gaad düşüncelerini, "Sporun ortak aşkı ve inanılmaz rekorların kırıldığına tanık olmanın heyecanı sayesinde toplulukların bir araya gelmesine katkıda bulunacağını umuyoruz" şeklinde ifade etti.

Mastercard, insanları tutkularıyla, spor tutkularıyla kucaklaşmalarına aracı olduğu ve onlara hayatta bir kez edinilebilecek bir deneyim kazandırdığı zengin bir geçmişe sahiptir. Mastercard, Expo 2020 Dubai sırasında, küresel etkinlik sırasında misafirlerin tutkularıyla kucaklaşmaları için Paha Biçilmez Sürprizler (Priceless Surprises) serisine ev sahipliği yaptı. Kahramanlar etkinlikleriyle şirket, futbol tutkunlarına Luis Figo ile tanışma ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını görme fırsatı sunarak futbol taraftarlarının spor ikonuyla bir araya gelmesini sağladı.

Mastercard dünya genelinde spor, müzik, moda, sanat ve eğlence alanlarında çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapıyor. Mastercard'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ile ortaklığı 1994 yılına kadar uzanıyor ve marka 25 yılı aşkın bir süredir kadın futbolunun aktif bir destekçisi olmuştur.

Daha fazla bilgi edinmek ve Mastercard'ın gerçekleşmesine aracılık ettiği paha biçilmez deneyim yelpazesini keşfetmek için Priceless.com'da oturum açın.

'Bir Parabolik Uçuşta En Yüksek İrtifadaki Futbol Maçı' buradan izlenebilir.

Mastercard Incorporated ( NYSE: MA) hakkında, www.mastercard.com

Mastercard, ödemeler sektöründe küresel bir teknoloji şirketidir. Misyonumuz, ödeme işlemlerini güvenli, basit, akıllı ve erişilebilir hale getirerek herkese, her yerde fayda sağlayacak, kapsayıcı bir dijital ekonomiye bağlanıp güç vermektir. Güvenli veri ve ağlar, ortaklıklar ve tutkumuz sayesinde yeniliklerimiz ve çözümlerimiz bireylerin, finansal kurumların, hükumetlerin ve şirketlerin en büyük potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Nezaket katsayımız ya da DQ, kültürümüzü ve şirketimizin içinde ve dışında yaptığımız her şeyi yönlendiriyor. Tüm dünyada 210'u aşkın ülke ve bölgedeki bağlantılarla, herkes için paha biçilmez imkanları ortaya çıkaran sürdürülebilir bir dünya kuruyoruz.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=V30zaY4FVNg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1906914/Mastercard_GUINNESS_WORLD_RECORDS_1.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1906911/Mastercard_GUINNESS_WORLD_RECORDS_2.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1906912/Mastercard_GUINNESS_WORLD_RECORDS_3.jpg

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SOURCE Mastercard