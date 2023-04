Matrixport integriert NEAR Protocol und NEP-141-Token erfolgreich in sein institutionelles „Cactus Custody"-Angebot

Die Partnerschaft ermöglicht sichere und zuverlässige institutionelle Verwahrungslösungen für NEAR NEP-141-Token und umfassende Unterstützung für deren Entwickler.

SINGAPUR, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Matrixport, eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Finanzdienstleistungsökosysteme für digitale Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass sein institutioneller qualifizierter Verwahrungsdienst, Cactus Custody, in NEAR Protocol, ein schnell wachsendes Layer-1-Blockchain-Ökosystem, integriert wurde.

Die Partnerschaft ermöglicht die nahtlose Unterstützung von NEAR Protocol bei allen Matrixport-Diensten auf Cactus Custody. Dies bietet institutionellen Kunden ein zusätzliches Maß an Vertrauen in den Schutz ihrer nativen NEP-141 NEAR Token-Vermögenswerte. Darüber hinaus können NEP-141-kompatible Projekte den DeFi-Betrieb optimieren, um das Wachstum über die robuste DeFi-Konnektivitätslösung von Cactus Custody weiter zu fördern.

Die Verwahrung auf institutionellem Niveau ist zum Eckpfeiler beim Aufbau belastbarer, skalierbarer und nachhaltiger Projekte geworden, da Investoren nach zuverlässigen und sicheren Möglichkeiten suchen, ihre operativen Risiken zu handhaben und ihre digitalen Vermögenswerte zu speichern.

Wendy Jiang, Leiterin von Cactus Custody, erklärte: „Wir freuen uns, mit der NEAR Foundation zusammenzuarbeiten, um ihre Vision eines Blockchain-Betriebssystems zum Leben zu erwecken. Die erfolgreiche Integration von NEAR spiegelt unser kontinuierliches Engagement bei der Bereitstellung von wichtigen Unterstützungsleistungen für Projekte und Institutionen wider. Diese Kooperationen mit branchenführenden Stiftungen ermöglichen es uns, marktrelevante Lösungen zu entwickeln und anzubieten, von denen Institutionen profitieren, die in einer komplexen und sich weiterentwickelnden Blockchain-Landschaft Werte schaffen wollen."

Marieke Flament, CEO der NEAR Foundation, sagte: „Unser Ziel bei NEAR ist es, den Zugang zu Web3 zu demokratisieren und seine Nutzung einfach zu gestalten. Durch die Einführung des Blockchain-Betriebssystems und die Integration wichtiger Plattformen, wie dem institutionellen Angebot von Cactus Custody, sind wir auf dem besten Weg, unser Ziel zu erreichen, Web3 verschiedenen Zielgruppen – einschließlich Anlegern – zugänglich zu machen, und zwar auf sichere und zuverlässige Weise."

Cactus Custody hat sich mit seiner fortschrittlichen Verwahrungslösung als führender Anbieter von Verwahrungsdienstleistungen auf dem Markt etabliert, indem es eine fortschrittliche HSM-Kryptographie einsetzt, die den kritischen Angriffsvektor privater Schlüssel eliminiert. Mit ihrem Schwerpunkt auf der Schaffung einer entwickler- und benutzerfreundlichen Plattform wird diese Partnerschaft NEAR in die Lage versetzen, ein breiteres Publikum zu erreichen und letztlich das Ökosystem dem Ziel der massenhaften Verbreitung von Web3 näherzubringen.

Matrixport

Matrixport ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Prime Brokerage, Cactus Custody™, OTC-Spot, festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte, Kredite sowie Vermögensverwaltung. Matrixport bedient Einzelpersonen sowie über 800 Institutionen in Asien und Europa.

NEAR

NEAR ist eine Gemeinschaft, eine Stiftung und eine Entwicklungsplattform, die auf einer neuen Layer-1-Blockchain aufgebaut ist, aber auch eine entwicklerfreundliche, öffentliche Proof-of-Stake-Blockchain. Die klimaneutrale Plattform basiert auf einer gesplitteten Proof-of-Stake- und Layer-1-Blockchain, die auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Das NEAR Protocol ermöglicht Entwicklern einen schnellen Einsatz von NEAR, ohne bestehende dApps neu schreiben oder den Umgang mit neuen Entwicklungstools erlernen zu müssen.

