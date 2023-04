Matrixport integreert met succes NEAR Protocol & NEP-141 Token in zijn Cactus Custody institutioneel aanbod

Het partnerschap maakt veilige en betrouwbare institutionele bewaaroplossingen van NEAR NEP-141 tokens en uitgebreide ondersteuning voor zijn ontwikkelaars mogelijk.

SINGAPORE, 4 april 2023 /PRNewswire/ -- Matrixport , een van 's werelds grootste en vertrouwde ecosystemen voor financiële diensten op het gebied van digitale activa, kondigde vandaag aan dat zijn institutionele gekwalificeerde custodian service, Cactus Custody, is geïntegreerd met NEAR Protocol , een snel groeiend Layer-1 blockchain ecosysteem.

De samenwerking maakt naadloze ondersteuning van het NEAR-protocol mogelijk voor alle Matrixport-diensten op Cactus Custody. Dit biedt institutionele klanten een extra vertrouwenslaag in de beveiliging van hun native NEP-141 NEAR token assets. Tevens kunnen met NEP-141 compatibele projecten de DeFi-operaties optimaliseren om de groei verder te katalyseren via de robuuste DeFi-connectiviteitsoplossing van Cactus Custody.

Institutional-grade custody is de hoeksteen geworden bij het uitbouwen van veerkrachtige, schaalbare en duurzame projecten, aangezien investeerders betrouwbare en veilige manieren zoeken om hun operationele risico's te beheren en hun digitale activa op te slaan.

Wendy Jiang, hoofd van Cactus Custody: "Wij verheugen ons over onze samenwerking met de NEAR Foundation om haar visie op een blockchain-besturingssysteem concreet gestalte te geven. De succesvolle integratie van NEAR weerspiegelt onze voortdurende inzet om projecten en instellingen essentiële ondersteunende diensten aan te bieden. Dergelijke samenwerkingen met toonaangevende stichtingen in de sector stellen ons in staat om marktrelevante oplossingen te ontwikkelen en aan te bieden ten behoeve van instellingen die waarde willen creëren in een complex en evoluerend blockchain-landschap."

Marieke Flament, CEO van Stichting NEAR: "Bij NEAR willen wij de toegang tot Web3 democratiseren en het gebruik ervan eenvoudig maken. Via de lancering van het blockchain-besturingssysteem en de integratie van belangrijke platforms, zoals het institutionele aanbod van Cactus Custody, zijn we op weg om onze ambitie om Web3 naar verschillende doelgroepen - waaronder beleggers - te brengen, te verwezenlijken en wel op een veilige en betrouwbare manier."

Cactus Custody is met zijn geavanceerde bewaringsoplossing uitgegroeid tot de toonaangevende aanbieder van bewaardiensten op de markt door gebruik te maken van geavanceerde HSM-cryptografie die de kritieke aanvalsvector van privésleutels elimineert. Met de focus op het creëren van een ontwikkelaars- en gebruikersvriendelijk platform zal dit partnerschap NEAR in staat stellen een breder publiek te bereiken en uiteindelijk het ecosysteem dichter bij zijn doel van massale web3-adoptie brengen.

Over Matrixport

Matrixport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde ecosystemen voor financiële diensten voor digitale activa. De diensten van het bedrijf omvatten prime brokerage, Cactus Custody™, spot OTC, vastrentende producten, gestructureerde producten, kredietverlening en activabeheer. Matrixport verleent diensten aan zowel particulieren als aan meer dan 800 instellingen in Azië en Europa.

Ga voor meer informatie naar www.matrixport.com .

Over NEAR

NEAR is een collectief, een stichting en een ontwikkelingsplatform gebouwd op een nieuwe layer-one blockchain, maar ook een ontwikkelaarsvriendelijke, proof-of-stake, publieke blockchain. Het klimaatneutrale platform is gebouwd op een sharded, proof-of-stake, layer-one blockchain ontworpen met het oog op bruikbaarheid. Met het NEAR-protocol kunnen ontwikkelaars snel aan de slag zonder bestaande dApps te hoeven herschrijven of nieuwe ontwikkeltools aan te leren.

Kijk voor meer informatie op https://near.org/

