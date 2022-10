Mauve Group otrzymuje nagrodę „Women in Business" w ramach Go Global Awards 2022

Mauve zdobywa nagrodę „Women in Business" w ramach Go Global Awards;

Gospodarzem trzydniowego wydarzenia, którego celem jest uhonorowanie globalnych firm, które napędzają gospodarkę, była Międzynarodowa Rada Handlu;

W kategorii „Kobiety w biznesie" wyróżniono kobiety tworzące i rozwijające międzynarodowe możliwości dla swoich firm.

LONDYN, 25 października 2022 r. /PRNewswire/ -- W piątek Grupa Mauve została laureatem nagrody dla kobiet w biznesie w ramach Go Global Awards 2022.

Nagrody Go Global Awards, których gospodarzem jest Międzynarodowa Rada Handlu, to coroczne wydarzenie, którego celem jest uhonorowanie międzynarodowych firm, które napędzają gospodarkę poprzez swoje innowacje, technologie i strategie. Organizacje są nagradzane za swoją odporność na zmieniające się warunki i zdolność do pokonywania wyzwań.

Impreza odbyła się w Tallinie (Estonia) i zgromadziła setki przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz przedstawicieli organów rządowych, międzynarodowych przedsiębiorstw, firm typu venture capital i instytucji finansowych.

O ile wydarzenie organizowane jest w celu uhonorowania utalentowanych organizacji, które robią różnicę w świecie pracy, dalszym celem nagród Go Global jest zbudowanie społeczności producentów, eksporterów i dostawców usług, która będzie dzielić się ze sobą pomysłami, tworzyć partnerstwa i odkrywać nowe kontakty biznesowe.

Cała impreza Go Global Conference and Awards trwała trzy dni, podczas których odbywały się spotkania B2B, konferencje, wizyty w terenie oraz finałowa kolacja z wręczeniem nagród.

Nagroda „Women in Business" honoruje kobiety, niezależnie od ich tytułów, stanowisk czy statusu wykonawczego, za ich osiągnięcia w tworzeniu i rozwijaniu międzynarodowych możliwości dla ich biznesu.

Mająca ponad ćwierć wieku doświadczenia we wspieraniu firm w rozszerzaniu ich zagranicznej działalności, Mauve Group jest pionierskim dostawcą usług w branży globalnej ekspansji. Jej podstawowe rozwiązanie Employer of Record umożliwia firmom dowolnej wielkości zatrudnianie pracowników w krajach, w których nie posiadają one własnego lokalnego podmiotu.

Mauve Group oferuje dodatkowo pełen pakiet rozwiązań w zakresie ekspansji, w tym globalne usługi w zakresie listy płac, wiz i imigracji, zarządzanie projektami i usługi konsultingowe.

W Tallinie organizację reprezentowali: specjalista ds. marketingu i wydarzeń Demetra Tofarides oraz przedstawiciel krajowy i koordynator ds. rozwoju biznesu Teresa Lewis.

Demetra Tofarides wyjaśniła osobiste i zawodowe znaczenie nagrody: „Ta nagroda wiele znaczy dla Teresy i mnie, jako dwóch kobiet w biznesie, pracujących w firmie, której założycielką i prezesem jest kobieta - Ann Ellis - i w której większość pracowników stanowią kobiety, a także dla całego zespołu. Teresa i ja byłyśmy zaszczycone mogąc reprezentować Mauve Group i odebrać tę nagrodę, i zyskując szansę nawiązania kilku wspaniałych nowych kontaktów z niesamowitymi biznesmenami i biznesmenkami".

Teresa Lewis opowiedziała o tym, co czuła odbierając nagrodę w imieniu Mauve Group: „Grupa Mauve zatrudnia wiele wspaniałych kobiet i to zaszczyt, że przyznano jej nagrodę >>Women in Business<<. Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy zabrać ją ze sobą i pokazać wszystkim, którzy tak ciężko pracowali na to, aby uczynić nas firmą, którą jesteśmy dzisiaj".

Prezes Ann Ellis podkreśliła dążenie Mauve do poprawy szans biznesowych kobiet poprzez bardziej przyjazne i równe miejsca pracy: „Jestem zaszczycona, że to właśnie Mauve otrzymała nagrodę >>Women in Business<< i nie mogłabym być bardziej dumna z osiągnięcia zespołu. Jako kobieta i założycielka firmy mam nadzieję, że ta nagroda zainspiruje więcej kobiet do tworzenia międzynarodowych przedsiębiorstw na podstawie swoich pomysłów. Jest ona symbolem dążenia do poprawy elastyczności i sprawiedliwości na globalnym rynku pracy - chcemy stanąć na czele nowej ery pracy, która daje kobietom większe możliwości w biznesie".

O Mauve

Mauve Group jest dostawcą globalnych rozwiązań Employer of Record i ekspansji biznesowej, od ponad 25 lat jest liderem branży globalnej mobilności. Firmy mogą zaoszczędzić czas, pieniądze i ryzyko, korzystając z usługi Employer of Record firmy Mauve, dzięki której mogą zatrudniać zdalnie i zgodnie z przepisami w dowolnym miejscu na świecie - bez konieczności posiadania lokalnego podmiotu i ze wsparciem w czasie rzeczywistym oferowanym przez prawdziwych ekspertów branżowych.

Więcej informacji pod adresem [email protected] lub na stronie www.mauvegroup.com.

