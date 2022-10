Mauve Group získává ocenění „Ženy v podnikání" na Go Global Awards 2022

Společnost Mauve získává ocenění Ženy v podnikání v rámci Go Global Awards.

Třídenní akci pořádala Rada pro mezinárodní obchod (International Trade Council) a oslavovala globální společnosti, které jsou hnací silou ekonomiky.

V kategorii „Ženy v podnikání" jsou oceňovány jednotlivé ženy, které vytvářejí a rozvíjejí mezinárodní příležitosti pro své podniky.

LONDÝN, 26. října 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Mauve Group získala v pátek ocenění Ženy v podnikání na soutěži Go Global Awards 2022.

Akce Go Global Awards, kterou pořádá Rada pro mezinárodní obchod, je každoroční událostí oslavující globální společnosti, které svými inovacemi, technologiemi a strategiemi posouvají ekonomiku kupředu. Organizace jsou oceňovány na základě své odolnosti a schopnosti překonávat výzvy.

Akce, která se konala v estonském Tallinnu, přivítala stovky vedoucích pracovníků a zástupců vládních orgánů, mezinárodních podniků, firem z oblasti rizikového kapitálu a finančních institucí.

Zatímco návštěvníci oslavovali talentované organizace, které mění svět práce k lepšímu, cílem cen Go Global Awards bylo dále rozvinout komunitu výrobců, vývozců a poskytovatelů služeb, která by sdílela nápady, navazovala partnerství a hledala nová spojení.

Celá akce Go Global Conference and Awards probíhala tři dny, které byly věnovány navazování kontaktů B2B, konferencím, návštěvám pracovišť a závěrečné večeři s předáváním cen.

Ocenění Ženy v podnikání se uděluje ženám bez ohledu na jejich tituly, pozice nebo vedoucí postavení za jejich úspěchy při vytváření a rozvoji mezinárodních příležitostí pro jejich podnikání.

S více než 25 lety zkušeností s podporou společností při rozšiřování jejich zahraničních aktivit je společnost Mauve Group průkopníkem v oblasti služeb globální expanze. Její základní řešení „Employer of Record" umožňuje firmám jakékoli velikosti zaměstnávat své pracovníky v zemích, kde nemají vlastní místní subjekt.

Mauve Group navíc nabízí kompletní sadu řešení pro expanzi, včetně globálních mzdových, vízových a imigračních služeb, projektového řízení a poradenských služeb.

Organizaci v Tallinnu zastupovaly specialistka na marketing a akce Demetra Tofaridesová a zástupkyně pro danou zemi a koordinátorka rozvoje obchodu Teresa Lewisová. Demetra Tofaridesová vysvětlila osobní a profesní význam ocenění:

„Jako dvě ženy v podnikání, které pracují ve společnosti se zakladatelkou a generální ředitelkou Ann Ellisovou a většinou ženských zaměstnanců, pro mě a Teresu, stejně jako pro celý tým, toto ocenění hodně znamená. Bylo nám s Teresou ctí reprezentovat společnost Mauve Group a odejít s tímto oceněním a také s několika novými skvělými kontakty s dalšími úžasnými muži a ženami v podnikání."

Teresa Lewisová uvedla, jaký je to pocit převzít toto ocenění jménem společnosti Mauve Group:

„V celé společnosti Mauve je velké zastoupení žen a je mi ctí, že jsme ocenění Ženy v podnikání získali. Jsme hrdí na to, že ho můžeme přivézt domů všem, kteří se tak tvrdě zasloužili o to, že jsme dnes takovou společností, jakou jsme."

Generální ředitelka Ann Ellisová zdůraznila, že společnost Mauve usiluje o zlepšení obchodních příležitostí žen prostřednictvím vstřícnějších a rovnějších pracovních míst:

„Jsem poctěna, že společnost Mauve získala ocenění Ženy v podnikání, a na úspěch týmu nemohu být pyšnější. Jako zakladatelka doufám, že toto ocenění inspiruje další ženy, aby své nápady proměnily v mezinárodní podniky. Symbolizuje snahu o zvýšení flexibility a rovnosti na globálním pracovišti – chceme stát v čele nové éry práce, která dává ženám větší příležitosti v podnikání."

O společnosti Mauve:

Společnost Mauve Group, která je již více než 25 let lídrem v oblasti globální mobility, je poskytovatelem globálních řešení Employer of Record a řešení pro rozšíření podnikání. Společnosti mohou ušetřit čas, peníze a minimalizovat rizika tím, že využijí službu Mauve Employer of Record, která umožňuje zaměstnávat na dálku a v souladu s předpisy kdekoli na světě – bez potřeby místního subjektu a s podporou skutečných odborníků v oboru v reálném čase.

Další informace získáte na [email protected] nebo na www.mauvegroup.com.

