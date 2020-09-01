Maxonrow в партнерстве с KYC-Chain запустила сервис токенизации активов

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Maxonrow

Sep 01, 2020, 09:09 ET

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 1 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Maxonrow сегодня сообщила о запуске нового сервиса токенизации активов - True Asset Issuing (TAI).  Как технологическая компания, стремящаяся содействовать государственному и частному сектору в вопросах повышения безопасности и эффективности цифровых процессов, в этот же день год назад, 1 сентября 2019 года, Maxonrow запустила Maxonrow Blockchain и MAX-Wallet. И сегодня компания рада поделиться новостью о достижении очередной важной вехи в своем развитии.

Сервис TAI от Maxonrow ориентирован на оптимизацию финансовых услуг и объединение мировой экономики посредством упрощенных, эффективных и прозрачных валютообменных операций. С помощью этого сервиса пользователи, прошедшие идентификацию личности, могут выпускать цифровые активы с реальным обеспечением.  Maxonrow не принимает анонимные и псевдонимные заявки, гарантируя, что все цифровые активы выпускаются только реальными людьми с подтвержденной личностью и наличием действительных доказательств права собственности. В экосистеме Maxonrow данные о любой личности можно проверить.

Чтобы обеспечить максимальное удобство и безопасность пользователей, команда Maxonrow призвала на помощь KYC-Chain, разработчика передовых решений для глобального комплайенса и платформы адаптации от KYC. В результате этого сотрудничества Maxonrow получила возможность предоставить своим пользователям дополнительную безопасность и гарантировать соблюдение всех нормативных требований без ущерба для удобства и комфорта. 

Комментируя новое партнерство, генеральный директор KYC-Chain Эдмунд Лоувелл (Edmund Lowell) отметил: "Наша команда рада сотрудничать с Maxonrow. С помощью сверхсовременных технологий KYC-Chain мы сможем оказать нашим коллегам поддержку в вопросах обеспечения безопасной и беспроблемной адаптации новых пользователей".  Главный технический директор Maxonrow Карло Чанг (Carlo Chung), в свою очередь, подчеркнул: "Сегодня мы отмечаем первый юбилей Maxonrow Blockchain/ MAX-Wallet запуском нового сервиса, созданного в партнерстве с KYC-Chain. Maxonrow продолжает помогать клиентам в разработке безопасных и умных решений, и мы чрезвычайно благодарным нашим коллегам в KYC-Chain за поддержку в вопросах обеспечения защиты и удобства наших пользователей".

О компании Maxonrow

Maxonrow - ведущая технологическая компания, целью деятельности которой является создание безопасной и эффективной цифровой среды. Компания разрабатывает продукты и сервисы на базе блокчейн-технологий с акцентом на повышении безопасности и эффективности цифровых процессов, включая системы управления документооборотом, сервисы токенизации, а также цифровых кошельков.

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Официальный веб-сайт  www.maxonrow.com

Telegram  https://t.me/MXWOfficial

Twitter  https://twitter.com/Maxonrow

О компани KYC-Chain

KYC-Chain  предоставляет бизнесу всех масштабов передовые решения для комплайенса. Начиная с 2014 года, KYC-Chain помогает провайдерам сервисов эффективно обрабатывать данные от миллионов приложений KYC.

SOURCE Maxonrow

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