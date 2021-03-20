Maybelline New York объявляет Сторм Рейд лицом своей всемирной рекламной кампании

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Maybelline

Mar 20, 2021, 13:22 ET

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Мировой лидер в производстве косметики Maybelline New York с радостью объявляет актрису, продюсера и проводника перемен Сторм Рейд (Storm Reid) новейшим лицом своей всемирной рекламной кампании. Рейд присоединяется к Джиджи Хадид (Gigi Hadid) как харизматичная и одаренная личность, выражающая свое мнение в среде мирового сообщества поклонников этого бренда.

Свою первую главную роль Сторм сыграла в звездной картине «Излом времени» (2018). Кроме того, ее имя значится в заглавных титрах таких фильмов, как «12 лет рабства» (2013), «Не отпускай» (2019), «Когда они нас увидят» (2019), «Человек-невидимка» (2020), и мультсериала «The Bravest Knight» (2019). На очереди ее роли в фильмах «Отряд самоубийц» и «В одну сторону», а также продолжение съемок в роли Джиа во втором сезоне популярнейшего сериала HBO «Эйфория». Вместе со своей матерью Робин Симпсон (Robyn Simpson) Сторм основала свою собственную продюсерскую компанию "A Seed & Wings", стремясь и желая создать оригинальное, убедительное и честное повествование, отражающее точки зрения всех людей. Имея ряд проектов в стадии разработки, недавно они представили на Facebook Watch новый сериал в формате ток-шоу под названием Chop It Up, ведущей которого также является Сторм.

Сторм активно выступает за социальные перемены и стремится к их осуществлению, продвигая их через свои различные платформы и путем реализации своей инициативы Bamazing, нацеленной на расширение возможностей нового поколения и его духовный подъем. Она решительно высказывает свою точку зрения по актуальным проблемам, включая расовое равенство, психическое здоровье и инклюзивность, а также регулярно присоединяется к различным проектам в поддержку этих целей.

Именно эта решительность и стала для Maybelline и Сторм объединяющим началом. «Сторм является выдающимся выразителем мнений и проводником перемен, — заявила руководитель отдела развития международных брендов компании Maybelline New York Worldwide Триша Айягари (Trisha Ayyagari). — Эта талантливейшая актриса и смелая поборница равенства обладает поистине зажигательной энергией.  Я всегда восхищалась личностью Сторм и знала, что она прекрасно дополняла бы собой бренд Maybelline».

Совместно с Maybelline Сторм сможет добиться более существенных перемен в вопросах, более всего волнующих потребителей этого бренда. Сторм присоединит свой голос к реализуемой компанией Maybelline инициативе Brave Together, направленной на поддержку людей, страдающих тревожно-депрессивными расстройствами, а также примет участие в ее постоянной работе, направленной на достижение многообразия.

«Maybelline присутствовал в моей семье сколько я себя помню, — заявила Сторм Рейд. — Я с нетерпением жду начала этого нового этапа моей жизни с Maybelline, когда я смогу использовать свой голос для поддержки молодых женщин и людей моего поколения благодаря своему сотрудничеству с брендом».

Сторм станет лицом новинки в коллекции Fit Me от Maybelline, которая будет представлена этим летом.

Информация о Maybelline New York
Maybelline New York — косметический бренд номер один в мире, продукция которого реализуется более чем в 120 странах. Сочетая высокотехнологичные рецептуры с опытом, отвечающим требованиям времени, и нью-йоркской экспрессией, Maybelline New York стремится предлагать ультрасовременную, доступную и непринужденную косметику для всех. В 2020 году компания Maybelline приступила к реализации долгосрочной программы Brave Together, направленной на поддержку людей, страдающих тревожно-депрессивными расстройствами, и оказание повсеместной помощи всем нуждающимся, которая позволит им почувствовать себя увереннее в окружающем мире. Brave Together предоставляет важнейшую индивидуальную поддержку, центр онлайн-образования, а также включает в себя разнообразные программы, помогающие дестигматизировать разговор о психическом здоровье. Компания намеревается в течение следующих пяти лет пожертвовать 10 миллионов долларов международным и местным организациям, работающим в сфере охраны психического здоровья. Для получения более подробной информации зайдите на сайт www.maybelline.com или на страницу www.maybelline.com/bravetogether.com.

Контактная информация: 
Kristen Tully (Кристен Талли) — [email protected]  
Mollie Michelson (Молли Микельсон) — [email protected]

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1459622/Maybelline_Storm_Reid.mp4  

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http://www.maybelline.com

SOURCE Maybelline

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