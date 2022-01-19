MAYBELLINE NEW YORK ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММУ CONSCIOUS TOGETHER

Программа Conscious Together включает в себя ряд амбициозных целей, которые компания Maybelline планирует достичь к 2030 году.

Ответственный подход к использованию упаковки: вся полимерная упаковка продукции Maybelline будет изготавливаться из 100% перерабатываемого пластика. Ответственный подход к утилизации: Maybelline собирается инвестировать в разработку технологий вторичной переработки косметической продукции совместно с транснациональной консультационной компанией South Pole, специализирующейся на вопросах устойчивого развития. Ответственный подход к производству: к 2025 году компания планирует достичь углеродной нейтральности на всех производственных объектах за счет повышения энергоэффективности и использования только возобновляемых источников энергии. К 2030 году мы сократим углеродные выбросы от полного жизненного цикла нашей продукции на 50%* Ответственный подход к рецептурам: 95% ингредиентов должны иметь биологическое происхождение и извлекаться из распространенных минералов или с использованием технологий замкнутого цикла.

«Весь коллектив Maybelline желает добиваться прогресса и вдохновлять отрасль на достижение прогресса, — заявила руководитель международного отдела продвижения бренда Maybelline New York Триша Айягари (Trisha Ayyagari). — Мы проанализировали ключевые области, в которых Maybelline может оказать позитивное влияние на окружающую среду, и поставили амбициозные цели, которыми будем руководствоваться в своей деятельности до 2030 года. Мы осознаем, что нам предстоит сделать многое, и твердо намерены предпринять конкретные действия, которые помогут ускорить экологическую трансформацию компании».

Производитель уже принял ряд ключевых мер для достижения своих целей:

В отношении упаковки — с 2018 года Maybelline заменил 600 тонн первичного пластика на вторичный.

В отношении утилизации — в некоторых странах производитель внедрил программы сбора использованной косметической продукции непосредственно в розничных магазинах , чтобы предотвратить ее попаданию на свалки. Посредством этих программ потребители могут сдать продукцию любых брендов на переработку, что дает упаковочным материалам шанс на новую жизнь после первоначального использования.

, чтобы предотвратить ее попаданию на свалки. Посредством этих программ потребители могут сдать продукцию любых брендов на переработку, что дает упаковочным материалам шанс на новую жизнь после первоначального использования. В отношении производства — 73% производственных объектов, принадлежащих Maybelline, уже являются углеродно-нейтральными* .

. В отношении рецептур — производитель объявил о выпуске своей первой линейки высокоэффективной косметической продукции, ориентированной на лучший мир — серии Maybelline Green Edition. Каждый продукт, входящий в косметическую линейку Green Edition, содержит не менее 70% ингредиентов естественного происхождения**, а также имеет экологически чистые*** и веганские**** рецептуры.

Каждый продукт, входящий в косметическую линейку Green Edition, содержит не менее 70% ингредиентов естественного происхождения**, а также имеет экологически чистые*** и веганские**** рецептуры. Green Edition — первая косметическая серия, сертифицированная по программе Cradle to Cradle)****® Certified Products, являющейся одной из самых передовых в мире систем оценки экологичности продукции. Cradle to Cradle Certified® предусматривает оценку продукции по экологическим и социальным показателям, включая все аспекты ее разработки и производства.

*Мы достигли углеродной нейтральности по выбросам 1-го и 2-го классов опасности, охватывающей восемь производственных объектов, на которые приходится 79% от совокупного объема производства Maybelline и 58% от общего объема производства в 2020 году.

** Maybelline считает ингредиент имеющим естественное происхождение , если он не меняет своего естественного состояния или прошел такую обработку, при которой он сохраняет более 50% своей молекулярной структуры от первоначального природного источника.

*** Экологически чистая рецептура означает, что мы разрабатываем данный продукт без использования определенных ингредиентов, в частности парабенов и минеральных масел, а также других ингредиентов, которые потребители стремятся избегать. Более подробная информация представлена на нашем сайте по адресу: www.maybelline.com.

****Рецептуры, являющиеся веганскими, т.е. не содержащие ингредиентов животного происхождения.

***** Cradle to Cradle — одна из самых передовых в мире систем оценки экологичности продукции. Cradle to Cradle Certified ® предусматривает оценку продукции по экологическим и социальным показателям (включая все аспекты ее разработки и производства) в пяти категориях .

Телесное здоровье

Замкнутость жизненного цикла продукта

Защита чистого воздуха и климата

Рациональное водо- и землепользование

Социальная справедливость

Контактная информация:

Francia Cooper (Франсия Купер), [email protected]

Julie Delazyn (Джули Делазин), [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1729326/Maybelline_New_York_Conscious_Together.jpg

SOURCE Maybelline