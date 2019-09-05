MBDA公布2019年全美少数族裔企业发展周获奖名单

少数族裔企业奖颁奖典礼拉开了一年一度的少数族裔企业发展周的序幕。其他安排在9月8日这一周的少数族裔企业发展周活动包括：成长股权M2M投资峰会、全球市场圆桌会议、有色人种创业女性论坛、少数族裔企业政策研讨会和MBDA数字日。

2019年全美少数族裔企业奖得主为：

少数族裔企业奖

年度少数族裔企业被颁发给Management and Engineering Technologies International (METI)。METI为美国和几个其他国家的联邦政府和私营企业提供信息技术和工程支持服务。METI成立于1994年，在20多个州设有办事处，国际业务遍布80多个国家。

年度少数族裔建筑公司被颁发给NEZ/FCI Native American, LLC。NEZ/FCI是一家首屈一指的建筑公司，主要为美国西南部的美洲原住民社区提供服务。该公司在过去四年里呈指数级增长，通过分包合同雇佣了近1200名工人，其中约三分之一是美洲原住民。

年度少数族裔专业服务公司被颁发给MPACT Strategic Consulting。MPACT是一家应急管理和灾难恢复公司，协助公共和私营部门做好准备应对自然和人为灾害，并从中恢复过来。MPACT成立于2007年，现已成为美国增长最快的应急管理和灾难恢复公司之一，2014年至2017年期间增长了390%。

年度少数族裔技术公司被颁发给V-Soft Consulting。V-Soft是一家敏捷的创新技术服务公司，被公认为北美100家增长最快的人员配备公司之一。如今，他们在北美八个地点开展业务，拥有1500多名全球员工。

少数族裔企业发展拥护者

资助奖被颁发给DreamSpring。DreamSpring是一个社区发展组织，为亚利桑那州、科罗拉多州、内华达州、新墨西哥州和得克萨斯州代表性不足和资本不足的企业家提供融资和支持。DreamSpring帮助弥合妨碍勤奋、有远见的企业家充分发挥自身潜力，为社会创造工作岗位的"信用鸿沟"。

年度倡导者奖被颁发给El Paso Hispanic Chamber of Commerce总裁兼首席执行官Cindy Ramos-Davidson。40多年前，她在商会开始了自己的职业生涯，在El Paso担任了20多年的领导职务。Ramos-Davidson对西南边境地区的创业和商业发展充满热情，坚定地支持少数族裔、老兵和女性拥有的企业。

杰出供应商多样性奖被颁发给英格索兰(Ingersoll Rand)。在Jackie LaJoie的领导下，英格索兰正在建立世界级项目，促进多样性和包容性。自2013年以来，英格索兰对少数族裔企业的投资超过24亿美元。他们致力于运营一个成功且可持续发展的项目，为供应商合作伙伴创造就业机会，为当地社区带来经济增长，为英格索兰赢得更多客户。

个人嘉奖

受已故美国商务部长启发的罗纳德-布朗领导力奖表彰在支持公共或私营部门多样性方面表现出卓越领导力并取得巨大成功的个人。今年的获奖者是总部位于丹佛的建筑管理公司Burgess Services, LLC的总裁兼首席执行官Denise Burgess。Burgess在建筑领域所做的工作促使她被任命为Construction Empowerment Initiative咨询委员会成员，在她的领导下，认证公司从500家扩大到1500多家。

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少数族裔经贸发展局(MBDA)和全美少数族裔企业发展周简介

MBDA是唯一致力于通过动员和推进公共与私营部门计划、政策和研究，帮助美国少数族裔企业实现增长和提升全球竞争力的美国联邦机构。我们的服务能够更好地支持少数族裔企业创造工作岗位，具备一定的规模和能力，提高营收，并在地区、全国和国际层面上进行扩展。2019年，MBDA庆祝其通过支持创业实现经济赋权迎来50周年，并再次承诺为所有美国少数族裔企业赢得未来。垂询详情，请访问： www.mbda.gov 。

自1983年以来，每一位美国总统都发布总统令，指定全美少数族裔企业发展周来表彰少数族裔企业对美国经济做出的贡献。自成立以来，MBDA一直在举办全美少数族裔企业发展周庆祝活动。2019年全美少数族裔企业发展周活动的赞助商为Facebook、可口可乐公司、雷神(Raytheon)、AT&T和IBM。垂询详情，请访问： https://medweek.mbda.gov 。

联系人：Velicia D. Woods

网站： www.mbda.gov

电邮： vwoods@mbda.gov

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