MBDA局长亨利-蔡尔兹和美国商务部助理部长Tom Gilman出席底特律机会区峰会

华盛顿2019年6月21日 /美通社/ -- 本周，美国少数族裔经贸发展局(MBDA)局长亨利-蔡尔兹(Henry Childs)和美国商务部首席财务官兼行政助理部长Tom Gilman在密歇根州底特律召集了当地企业和政府领导人参加底特律机会区峰会(Detroit Opportunity Zone Summit)。

根据2017年的《减税与就业法案》，设立了机会区，通过激励对低收入社区进行长期投资来创造更多就业机会。这些激励措施为投资者在指定机会区的新投资提供资本利得税减免。预计将刺激1000亿美元的私人资本投资。

峰会期间，首席执行官、投资者、基金经理和少数族裔企业家与蔡尔兹和Gilman一起参加了一场VIP座谈会，讨论如何对机会区进行进一步投资。

MBDA局长亨利-蔡尔兹表示："我们的社区必须实现包容性的经济增长。少数族裔企业与机会区的振兴有着切身的利害关系，绝大多数机会区都设在少数族裔社区。MBDA希望确保少数族裔企业得到发展。我认为投资少数族裔企业是利用机会区资金的最佳方式。"

助理部长Gilman说道："在这个聚集了一些全国最大的少数族裔企业的地区，很高兴能看到杰出的行业和政府领导人齐聚一堂，共同推进这一重要举措。座谈会很好地证明了政府与私营部门如何能够携手合作，为像底特律这样的城市带来更多经济机会。"

机会区峰会聚集了少数族裔企业、企业和机构投资者以及当地专家，以促进农村和城市机会区的联系和投资。VIP座谈会上讨论的主要话题包括政府如何才能更好地帮助底特律组织参与机会区项目。

美国少数族裔经贸发展局(MBDA)简介

MBDA是唯一致力于通过动员和推进公共与私营部门计划、政策和研究，帮助美国少数族裔企业实现增长和提升全球竞争力的美国联邦机构。我们的服务能够更好地支持少数族裔企业创造工作岗位，具备一定的规模和能力，提高营收，并在地区、全国和国际层面上进行扩展。2019年，MBDA庆祝其通过支持创业实现经济赋权迎来50周年，并再次承诺为所有美国少数族裔企业赢得未来。垂询详情，请访问 www.mbda.gov 。

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