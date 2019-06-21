MBDA局長Henry Childs和美國商務部助理部長Tom Gilman出席底特律機會區峰會

華盛頓2019年6月21日 /美通社/ -- 本周，美國少數族裔經貿發展局(MBDA)局長Henry Childs和美國商務部財務總監兼行政助理部長Tom Gilman在密歇根州底特律召集了當地企業和政府領導人參加底特律機會區峰會(Detroit Opportunity Zone Summit)。

根據2017年的《減稅與就業法案》，設立了機會區，透過激勵對低收入社區進行長期投資來創造更多就業機會。這些激勵措施為投資者在指定機會區的新投資提供資本利得稅減免。預計將刺激1000億美元的私人資本投資。

峰會期間，行政總裁、投資者、基金經理和少數族裔企業家與Childs和Gilman一起參加了一場VIP座談會，討論如何對機會區進行進一步投資。

MBDA局長Henry Childs表示：「我們的社區必須實現包容性的經濟增長。少數族裔企業與機會區的振興有著切身的利害關係，絕大多數機會區都設在少數族裔社區。MBDA希望確保少數族裔企業得到發展。我認為投資少數族裔企業是利用機會區資金的最佳方式。」

助理部長Gilman說道：「在這個聚集了一些全國最大的少數族裔企業的地區，很高興能看到傑出的行業和政府領導人齊聚一堂，共同推進這一重要舉措。座談會很好地證明了政府與私營部門如何能夠攜手合作，為像底特律這樣的城市帶來更多經濟機會。」

機會區峰會聚集了少數族裔企業、企業和機構投資者以及當地專家，以促進農村和城市機會區的聯繫和投資。VIP座談會上討論的主要話題包括政府如何才能更好地幫助底特律組織參與機會區項目。

美國少數族裔經貿發展局(MBDA)簡介

MBDA是唯一致力於透過動員和推進公共與私營部門計劃、政策和研究，幫助美國少數族裔企業實現增長和提升全球競爭力的美國聯邦機構。我們的服務能夠更好地支持少數族裔企業創造工作崗位，具備一定的規模和能力，提高營收，並在地區、全國和國際層面上進行擴展。2019年，MBDA慶祝其透過支持創業實現經濟賦權迎來50周年，並再次承諾為所有美國少數族裔企業贏得未來。垂詢詳情，請瀏覽 www.mbda.gov 。

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