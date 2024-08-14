MCR Oil Tools объявляет о знаковом решении суда

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MCR Oil Tools LLC

Aug 14, 2024, 17:50 ET

АРЛИНГТОН, Техас, 14 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- MCR Oil Tools LLC объявляет о знаменательной победе после долгожданного решения Апелляционного суда пятого округа США. Суд подтвердил, что разобранные радиально спиливающие резаки (RCT) компании MCR, необходимые для резки труб нефтяных скважин, могут по-прежнему поставляться как невзрывоопасные, основываясь на науке и установленном законодательстве.

MCR Oil Tools LLC
MCR Oil Tools LLC

На протяжении более 30 лет MCR с гордостью поддерживает свой первый рекорд безопасности при транспортировке и эксплуатации нашей инновационной термитной технологии. Несмотря на это, Администрация по безопасности трубопроводов и опасных материалов (PHMSA), агентство в рамках Министерства транспорта США, которое отвечает за регулирование транспортировки опасных материалов, произвольно определило наши RCT как «взрывчатые вещества» без какого-либо обоснования безопасности, по-видимому, полагаясь на неподтвержденные и предвзятые комментарии наших конкурентов. Апелляционный суд определенно постановил, что PHMSA действовала произвольно и своенравно трижды, неправильно интерпретируя свои собственные правила, игнорируя критические фактические доказательства и приходя к выводу, который прямо противоречил доказательствам и результатам испытаний из собственных лабораторий PHMSA по исследованию термитов и испытаний.

Майк Робертсон (Mike Robertson), основатель, президент и главный исполнительный директор MCR, заявил: «Мы чрезвычайно довольны решением Апелляционного суда. Это не только подтверждает, что наша технология может по-прежнему безопасно поставляться в разобранном виде как невзрывоопасная, но и подтверждает наши строгие стандарты безопасности, которых мы придерживаемся в течение почти 4 десятилетий. MCR планирует опираться на это решение, изучая меры против нескольких организаций, которые ошибочно выдвинули обвинения против наших проверенных безопасных инструментов». 

MCR сочетает в себе запатентованную технологию и собственную термитную смесь, чтобы предлоставить скважинные инструменты для операций по восстановлению труб, которые обеспечивают чрезвычайную стабильность, безупречную безопасность и превосходный эксплуатационный успех.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Пуей Махбодом (
Pouya Mahbod) по
телефону: 817-704-6675
Электронная почта: [email protected]

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