MCR Oil Tools объявляет о знаковом решении суда

На протяжении более 30 лет MCR с гордостью поддерживает свой первый рекорд безопасности при транспортировке и эксплуатации нашей инновационной термитной технологии. Несмотря на это, Администрация по безопасности трубопроводов и опасных материалов (PHMSA), агентство в рамках Министерства транспорта США, которое отвечает за регулирование транспортировки опасных материалов, произвольно определило наши RCT как «взрывчатые вещества» без какого-либо обоснования безопасности, по-видимому, полагаясь на неподтвержденные и предвзятые комментарии наших конкурентов. Апелляционный суд определенно постановил, что PHMSA действовала произвольно и своенравно трижды, неправильно интерпретируя свои собственные правила, игнорируя критические фактические доказательства и приходя к выводу, который прямо противоречил доказательствам и результатам испытаний из собственных лабораторий PHMSA по исследованию термитов и испытаний.

Майк Робертсон (Mike Robertson), основатель, президент и главный исполнительный директор MCR, заявил: «Мы чрезвычайно довольны решением Апелляционного суда. Это не только подтверждает, что наша технология может по-прежнему безопасно поставляться в разобранном виде как невзрывоопасная, но и подтверждает наши строгие стандарты безопасности, которых мы придерживаемся в течение почти 4 десятилетий. MCR планирует опираться на это решение, изучая меры против нескольких организаций, которые ошибочно выдвинули обвинения против наших проверенных безопасных инструментов».

MCR сочетает в себе запатентованную технологию и собственную термитную смесь, чтобы предлоставить скважинные инструменты для операций по восстановлению труб, которые обеспечивают чрезвычайную стабильность, безупречную безопасность и превосходный эксплуатационный успех.

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