Medical Park Hospitals Group MD, Доц. Профессор Нейрохирург Саит Озтюрк успешно провел операцию по установке нейростимулятора мозга пациентке Зейнеп (Zeynep) во время её бодрствования и просмотра мультфильмов

СТАМБУЛ, 15 марта 2023 г. /PRNewswire/– Пациентка с дистонией Зейнеп Лива Элмасы(Zeynep Liva Elmacı) в течение последних 5 лет страдала из-за неконтролируемого тремора ног и рук, и перенесла операцию по установке кардиостимулятора мозга во время бодрствования – в это время она смотрела мультфильмы. Операция пациентки была проведена в Medical Park, Турецком Центре Здоровья, состоящем из 27 клиник и тысяч врачей. Предоставляя информацию об операции пациентки, Medical Park Bahçelievler Hospital Brain и специалист по нейрохирургии Доц. Профессор Доктор Саит Озтюрк заявил следующее: "Дистония – очень редкое заболевание. Наша пациентка страдала из-за тремора рук и ног, который становился всё хуже и хуже. После осмотра мы сочли целесообразным провести операцию по установке электростимулятора мозга"

Brain Pacemaker surgery while awake and watching cartoon to dystonia patient Zeynep

Бодрствование пациента повышает эффективность операции

Доц. Профессор Доктор Саит Озтюрк пояснил, почему операция выполнялась в условиях бодрствования: "Таким образом можно проверить эффективность процедуры, выполняемой в ходе операции. Зейнеп достаточно храбро адаптировалась во время хирургического процесса".

Персонажи мультфильма пришли навестить её после операции

Доктор Озтюрк связался с режиссёрами мультфильма, чтобы порадоватьZeynep, которой уже много лет живется непросто. Сценарист с персонажами мультфильма посетили пациентку в её палате.

Такую операцию можно провести лишь в ограниченном количестве центров мира

Доц. Профессор Доктор Озтюрк, известный своими успешными операциями по установке электростимуляторов мозга, заявил, что "Процедура установки нейростимулятора – это операции, требующие особого опыта и высокого уровня технологий, и они редко проводятся в мире и Турции, а также могут проводиться только в ограниченном количестве центров".

Румынская художница с болезнью Паркинсона восстановила свои кисти после операции по установке нейростимулятора, проведенной в Турции

Румынская художница Антонета Селиста (Antoneta Selista) около 6 лет не могла выполнять свою работу из-за тремора рук. Она восстановила и свое здоровье, и возможность рисовать после успешной нейрооперации, проведенной доктором Саитом Озтюрком.

Он в течение 12 лет страдал тяжелой депрессией, и в Турции обрёл надежду с нейростимулятором мозга

31 летний пациент Альгамди Алаа Саид из Саудовской Аравии, который 12 лет страдал тяжелой депрессией и неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством, обрёл надежду после операции по установке нейростимулятора мозга в больницах Medical Park Hospitals в Турции.

Видео: https://mma.prnewswire.com/media/2031964/beyin_pili_eng.mp4

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SOURCE Medical Park Hospitals Group