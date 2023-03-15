Mar 15, 2023, 02:00 ET
Medical Park Hospitals Group MD, Доц. Профессор Нейрохирург Саит Озтюрк успешно провел операцию по установке нейростимулятора мозга пациентке Зейнеп (Zeynep) во время её бодрствования и просмотра мультфильмов
СТАМБУЛ, 15 марта 2023 г. /PRNewswire/– Пациентка с дистонией Зейнеп Лива Элмасы(Zeynep Liva Elmacı) в течение последних 5 лет страдала из-за неконтролируемого тремора ног и рук, и перенесла операцию по установке кардиостимулятора мозга во время бодрствования – в это время она смотрела мультфильмы. Операция пациентки была проведена в Medical Park, Турецком Центре Здоровья, состоящем из 27 клиник и тысяч врачей. Предоставляя информацию об операции пациентки, Medical Park Bahçelievler Hospital Brain и специалист по нейрохирургии Доц. Профессор Доктор Саит Озтюрк заявил следующее: "Дистония – очень редкое заболевание. Наша пациентка страдала из-за тремора рук и ног, который становился всё хуже и хуже. После осмотра мы сочли целесообразным провести операцию по установке электростимулятора мозга"
Бодрствование пациента повышает эффективность операции
Доц. Профессор Доктор Саит Озтюрк пояснил, почему операция выполнялась в условиях бодрствования: "Таким образом можно проверить эффективность процедуры, выполняемой в ходе операции. Зейнеп достаточно храбро адаптировалась во время хирургического процесса".
Персонажи мультфильма пришли навестить её после операции
Доктор Озтюрк связался с режиссёрами мультфильма, чтобы порадоватьZeynep, которой уже много лет живется непросто. Сценарист с персонажами мультфильма посетили пациентку в её палате.
Такую операцию можно провести лишь в ограниченном количестве центров мира
Доц. Профессор Доктор Озтюрк, известный своими успешными операциями по установке электростимуляторов мозга, заявил, что "Процедура установки нейростимулятора – это операции, требующие особого опыта и высокого уровня технологий, и они редко проводятся в мире и Турции, а также могут проводиться только в ограниченном количестве центров".
Румынская художница с болезнью Паркинсона восстановила свои кисти после операции по установке нейростимулятора, проведенной в Турции
Румынская художница Антонета Селиста (Antoneta Selista) около 6 лет не могла выполнять свою работу из-за тремора рук. Она восстановила и свое здоровье, и возможность рисовать после успешной нейрооперации, проведенной доктором Саитом Озтюрком.
Он в течение 12 лет страдал тяжелой депрессией, и в Турции обрёл надежду с нейростимулятором мозга
31 летний пациент Альгамди Алаа Саид из Саудовской Аравии, который 12 лет страдал тяжелой депрессией и неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством, обрёл надежду после операции по установке нейростимулятора мозга в больницах Medical Park Hospitals в Турции.
Видео: https://mma.prnewswire.com/media/2031964/beyin_pili_eng.mp4
Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/2031965/MedicalPark_Logo.jpg
SOURCE Medical Park Hospitals Group
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