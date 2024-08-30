Medicilon расширяет глобальное присутствие, открывая второй центр НИОКР в Массачусетсе

БОСТОН, 30 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- В августе 2024 года компания Medicilon USA Corp («Medicilon») официально начала работу в своем втором научно-исследовательском центре в Массачусетсе, США. Исследования в новом учреждении будут сосредоточены на животных моделях для ФК/ФД и токсикологических исследований. Эта веха предвещает дальнейшее глобальнее расширение бизнеса компании Medicilon.

Размещение центра в Лексингтоне, штат Массачусетс, было выбрано для углубления взаимовыгодного сотрудничества и улучшения коммуникации с отраслевыми партнерами

Medicilon's Second R&D Center in Massachusetts

Medicilon стремится увеличить свой вклад в фармацевтические инновации, используя близость к многочисленным ведущим биотехнологическим компаниям и исследовательским организациям. Центр в Лексингтоне предлагает важнейшие исследовательские услуги, поддерживая при этом непрерывную связь как с отраслевыми, так и с академическими группами, занимающимися разработкой лекарств. Приверженность Medicilon качеству и инновациям позволит ее партнерам по исследованиям сохранять конкурентоспособность по мере появления новых терапевтических технологий.

Для ускорения разработки новых методов медикаментозного лечения перечень предлагаемых научно-исследовательских услуг в США был обновлен

Новая лаборатория дополняет разнообразные научно-исследовательские платформы Medicilon передовыми ресурсами. Исследовательский центр использует передовые приборы и лаборатории с использованием животных, применяя богатую библиотеку животных моделей (в том числе более 410 моделей оценки эффективности воздействия на опухоли и более 240 животных моделей для исследований, не связанных с опухолями). Элитные ученые центра проводят оценку эффективности низкомолекулярных препаратов и биопрепаратов, а также фармакокинетическую оценку и оптимизацию. Исследования проводятся в соответствии со стандартами ICH, NMPA и FDA.

С тех пор как компания Medicilon начала предлагать подготовку заявок на доклиническую регистрацию в соответствии со стандартами надлежащей лабораторной практики (GLP) КНР и США, команда постепенно сформировала международную сеть сотрудничества. Первоначальное присутствие в Бостоне было организовано в 2016 году для осуществления хозяйственной деятельности в США. К 2023 году компания Medicilon уже начала выполнять местные исследовательские проекты для ключевых партнеров в США. Расширение научно-исследовательского центра в Массачусетсе значительно расширит возможности Medicilon в области международного предоставления услуг. Этот шаг отражает упреждающие действия Medicilon в ответ на постоянные изменения в тенденциях разработки лекарств.

Д-р Чинкон Лин (Qingcong Lin), президент Medicilon USA, объявил: «Бостон, с его ведущими фармацевтическими инновациями и технологическими ресурсами, является стратегическим выбором для расширения присутствия Medicilon. Компания Medicilon будет использовать местные преимущества для стимулирования внутреннего потенциала, расширения технологических возможностей и изучения новых областей разработки лекарств посредством инноваций и сотрудничества».

Д-р Чунлин Чен (Chunlin Chen), основатель и генеральный директор Medicilon, заявил: «Опираясь на бостонский научно-исследовательский центр, Medicilon будет более тесно сотрудничать с глобальной экосистемой фармацевтических инноваций и непрерывно стимулировать технологические инновации и модернизацию услуг. Мы стремимся стать для фармацевтической отрасли универсальной подрядной исследовательской организацией, предлагающей услуги доклинических исследований и пользующейся доверием в мире».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2492413/Medicilon_s_Second_R_D_Center_Massachusetts.jpg