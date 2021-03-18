美、爱两国领导人与CIEE共贺2021年全球奖学金得主

以下表现卓越的学生荣获该奖学金：

Sophia Kathryn Jackson， 巴德学院

Leeah Derenoncourt， 爱默生学院

Carolina Jimenez， 哈佛大学

Brielle Smith， 霍 华德大学

Katherine Sanchez， 克里尼大学莱曼学院

Iesha-LaShay Phillips， 奥列林学院

Corinne Bobb-Semple， 波莫 纳学院

Mikayla tiwillery， 斯坦福大学

Paul Douillon， 迈阿密大学

Nikita Joshi , 密 苏里市大学

, 普吉特湾大学

Delali Gadzekpo， 田 纳西大学查塔努加分校

Isaiah Franco， 沃福德学院

路易斯安那泽维尔大学

您可以在本视频中聆听2021年 弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金。

弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金获得者将在爱尔兰学习领导力、有效沟通和战略，促进积极的社会变革，同时了解弗雷德里克·道格拉斯和丹尼尔·欧康诺的生活轶事和遗产。他们将与2020年弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金获得者一起完成上述活动，受新冠疫情影响，后者原本前往南非开普敦的计划未能成行。

贺锦丽副总统在圆桌会上向弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金获得者表示祝贺， 表示她本人以及美国都为他们取得的成就感到自豪。她说道："你们将在世界各地建立友谊，作为我们国家所做工作的延伸，扩展、促进并加深我们在世界各地的友谊。

“很多人可能知道，我上的就是霍华德大学，这所学校建校时，黑人学生的领导潜力鲜获认可，” 贺锦丽副总统表示。“黑人传统大学或学院（HBCU）里，以及在类似今天的奖学金计划，为有色人种学生做好了施展领导才能的准备。大家可以像爱尔兰的弗雷德里克·道格拉斯一样，来时是你，离开时壮志满满。”

许多弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金获得者出席了今年夏天的圆桌会议并将前往爱尔兰， 会后，爱尔兰总理表示：“非常高兴今天上午与贺锦丽副总统一道与这些杰出的年轻人见面。 弗雷德里克·道格拉斯在大西洋两岸都有着重要而宝贵的遗产，我国政府欣然纪念他对爱尔兰历史性访问175周年，欢迎20位少数裔背景的优秀美国学生追随这位伟大的废奴主义者的脚步，同时了解丹尼尔·欧康诺与弗雷德里克·道格拉斯之间彼此影响的关系。 今天与各位奖学金获得者的会晤也是很好的一个契机，突显为我们两国发展和双边关系提供强大动力的丰富多元性。

“这群背景多样的年轻人有机会在对弗雷德里克·道格拉斯有着特殊意义的地方提升他们的领导技能，真是恰如其分，”弗雷德里克·道格拉斯家族倡议主席兼联合创始人、弗雷德里克·道格拉斯曾曾孙女、Booker T. Washington曾外孙女Nettie Washington Douglass表示。“弗雷德里克在访问爱尔兰期间受到的欢迎和尊重对他产生了深刻的影响。要获得全球视角、为成为变革的推动者做好准备，对于未来的美国领导者，我认为没有（比爱尔兰）更适合的地方了。”

CIEE总裁兼首席执行官James P. Pellow表示：“在爱尔兰的经历改变了弗雷德里克·道格拉斯，他于1847年作为一名自由人重返美国，并在之后的50年里为我们的世界带来了积极的变化。"我们知道，这群优秀学生将在爱尔兰获得类似的、改变一生经历，并将带着更高的技能和激情回到美国，让我们的世界变得更好。

弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金由CIEE于2017年发起，旨在扩大未得到充分代表的学生接受国际教育的机会。

除了资助弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金获得者外，CIEE还向所有完成该奖学金申请的学生提供1500美元的助学金，用于参加CIEE暑期留学项目。该奖学金被称为“弗雷德里克·道格拉斯夏季学者奖”，由多所学院和大学共同颁发，资助来自不同背景的更多学生获得国际教育。

如需了解有关弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金的更多信息，请访问ciee.org/FDGF。

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关于国际教育交流理事会（CIEE）

CIEE是美国历史最悠久、规模最大的非营利性留学和文化间交流组织，通过促进思想和经验交流，改变生活、架起桥梁。为了帮助人们培养在全球相互依存、文化多元的世界中生活的技能，CIEE为诸多文化交流机会提供赞助，包括工作交流计划、海外教学计划、全球留学和中学生实习计划等。 www.ciee.org.

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