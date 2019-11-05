美高梅集团就加强社会影响力和可持续发展提出大胆愿景

美高梅不断深入推进联合国可持续发展目标，并在此基础上针对四大优先发展领域设定了具体目标：

• 促进多元化和包容性：美高梅全力开发和增强人才管理系统，以确保所有人平等获得就业和职业发展机会。通过广泛开展教育和培训计划，该公司营造出热情、包容的环境，积极采纳不同的想法和观点，从而开发出极具创新力和创造性的解决方案，推动公司业务增长并将企业的良好商誉推广到世界各地。

• 投资社区：美高梅与公共部门、政策制定者，教育工作者和非营利组织保持合作，寻求更多途径来为员工创造更大的经济福祉。通过加大业务所在社区的社会和文化建设，公司正努力提升社区中每个人的生活质量。

• 相互关爱：美高梅始终坚持开展志愿者服务、员工捐赠和慈善计划，鼓励员工参加公益活动并培养他们的自豪感，对社区产生了更为积极的社会影响。该公司专注于饥饿救济、公共教育、员工发展、多元化、环境可持续性以及健康与福祉等核心举措，帮助解决社区面临的特殊挑战。

• 保护地球：在美高梅，我们认为，在环保事业上发挥出更强大的领导力直接关系到企业的长期生存和发展，以及地球的未来。我们致力于成为全球加速应对气候变化的倡导者。通过可持续的设计和建筑施工，我们放眼未来，通过负责任的运营实践，努力减少对环境的负面影响。

从员工发展、可持续业务运营，到全球供应链网络，美高梅的社会影响力和可持续发展目标已全面融入公司的各个战略计划。该公司计划到2025年之前实现以下目标：

• 通过员工志愿者计划，累计提供100万个小时的志愿者服务；

• 开展 Feeding Forward计划， 通过度假村来提供500万份未食用过的食物；

• 向员工子女提供600个高等教育奖学金机会；

• 每平方英尺碳排放量减少45%、每平方英尺能耗减少25%、每平方英尺用水减少30%、材料回收率达到60%；

• 将公司至少10%的国内招标订单分配给不同的供应商；

• 确保所有员工（包括女性、LGBTQ+群体(女同性恋者、男同性恋者、双性恋者、跨性别者、疑性别者、双性别者等)，有色人种和残障人士）在美高梅享有平等的担任公司高层职位的机会，并确保我们的包容性政策融入企业文化中。

除了提出新的愿景，美高梅还签署了《联合国全球契约》，进一步确认了对投身人道主义事业和保护地球的承诺。《联合国全球契约》呼吁世界各地的企业在战略和运营上遵循人权、劳工、环境和反腐败等领域的基本原则，并采取实际行动来促进社会目标的达成。

穆伦先生在致联合国秘书长的信中表示："美高梅集团承诺加入《联合国全球契约》……我们将加强公司对这些原则的关注。我们还承诺推动联合国更广泛的目标，特别是可持续发展目标。"

有关"聚焦真正重要的事：投身人道主义事业和保护地球"这一使命的具体描述，请访问： https://www.mgmresorts.com/focused

美高梅集团简介

美高梅集团(NYSE: MGM)是标准普尔500指数(S&P 500®)的成员之一。作为一家全球性的娱乐公司，美高梅在美国及世界各地设有一流的酒店和赌场、先进的会议活动空间、顶尖的现场娱乐设施和影院，以及各类餐厅、夜生活和零售场所。美高梅通过其拉斯维加斯风格的品牌系列，打造出标志性的沉浸式体验。该公司的旗下物业还包括30处独具特色的酒店和目的地赌场，其中包括一些业内最知名的度假村品牌。为进一步扩大在美国和全球的业务版图，该公司最近收购了Empire City Casino（帝国城赌场）在纽约和MGM Northfield Park的业务。2018年，美高梅在马萨诸塞州开设了美高梅斯普林菲尔德酒店(MGM Springfield)，在澳门推出美狮美高梅酒店(MGM COTAI)，同年，首家宝丽嘉(Bellagio)品牌酒店进驻上海。美高梅旗下82,000名全球员工为公司被《财富》杂志(FORTUNE® Magazine)评为"全球最受推崇的公司"(World's Most Admired Companies®)之一而倍感自豪。有关更多信息，请访问我们的网站 www.mgmresorts.com 。

文中不属于历史事实的陈述均为《1995年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的前瞻性陈述，涉及风险和/或不确定性，其中包括公司在公开提交给美国证券交易委员会的文件中所阐述的相关内容。该公司的前瞻性陈述基于管理层当前的期望和假设，而非历史事实。这些陈述包括但不限于公司对未来业绩和业绩展望（包括任何指导方针）的期望；公司实现自由现金流增长的能力；为股东带来资本回报和进一步降低负债率的能力；以及公司执行战略计划、资本分配战略以及实现2020年目标的能力。

这些前瞻性陈述涉及很多风险和不确定性。可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所指出的结果产生重大差异的重要因素包括：公司业务所在市场的经济状况和市场状况的影响，以及与美国和全球其他目的地旅游经营场所之间的竞争；扩建项目的设计、时间和成本；与国际化经营、授权、许可、融资和审批相关的风险；与公司在新的和现有的司法管辖区的增长有关的其他意外事件带来的风险；以及公司在10-K表、10-Q表和8-K表报告（包括这些报告的修订版）中所描述的其他风险和不确定性。有关这些前瞻性陈述，除法律要求外，公司不会承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新这些陈述的任何责任或义务。如果公司更新了一条或多条前瞻性陈述，不应推断公司会对其他前瞻性陈述也做出更新。

美高梅集团联系人：

Samantha Cummis

传播部执行总监

电话：(702) 692-6847

电邮： scummis@mgmresorts.com

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