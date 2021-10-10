美國餐館業協會教育基金會慶祝業界的多元、公平與共融

華盛頓2021年10月11日 /美通社/ -- 美國餐館業協會教育基金會 (National Restaurant Association Educational Foundation, NRAEF) 今天推出「Restaurants Advance: Journeys that Inspire」（餐廳發展：激發靈感的旅程），以突顯多元、公平與共融的卓越表現。由百事可樂呈獻的一系列振奮人心故事，講述代表多元、公平與共融最高標準及實現美國夢的餐廳、餐飲服務和酒店業成員。

NRAEF 總裁 Rob Gifford 表示：「疫情和過去超過 18 個月對餐飲業及其員工來說是一個挑戰，但有很多關於適應力和尋找新機會的鼓舞人心故事。我們要頌讚那些採取積極措施推動多元、公平與共融、支援社區並成為我們所有人的榜樣的人。」

NRAEF 從餐飲業 1,200 萬名辛勤工作的成員中選出以下鼓舞人心的故事：

Raveen Arora（老闆），

The Dhaba

亞利桑那州坦佩

這位 2017 年「NRAEF Faces of Diversity」獲獎者 有一顆「商業頭腦和僕人之心」，他生於印度一個難民營，在貧困中長大。作為商業顧問和小餐館老闆，Arora 取得非凡成功，致力為不幸的人帶來精彩的生活。閱讀更多。

Elisia Flores（行政總裁）

L&L Hawaiian BBQ

夏威夷檀香山

這位第二代行政總裁對公司對未來所有者兼經營者的影響感到佩服，其中許多人是移民或來自弱勢背景，正在創造財富和自己的遺產。Flores 表示：「這是我父親的 100 次故事。」 閱讀更多。

Ivan Flores（行政總裁兼創始人）

Buffalo Spot

加州長灘

這位自學成才、嶄露頭角的企業家和「世界著名水牛薯條」的創造者是未來加盟商的良師益友。Flores 說：「看著他們投入時間和資源並與您一起成長，這是一種美妙的體驗。」 他尋找與他的努力工作、客戶服務和品質價值觀不謀而合的領導者，並告訴他們「永遠不要停止夢想」。閱讀更多。

Austina Smith（廚師）

Grand Living at Bridgewater

愛荷華科爾維爾

自從贏得 NRAEF 的「2020 年 Faces of Diversity 獎」後，Smith 感到有能力與她的老年生活社區以及她兒子學校的居民就種族問題進行更深入的對話。她說：「我可以透過食物講述一個故事，這將人聚在一起並建立信任。」 閱讀更多。

百事可樂全球餐飲服務總裁 Anne Fink 表示：「這些故事提醒我們，餐飲業由對社區產生影響的人組成，他們共同採取措施來引發更廣泛的社會變革。我們很自豪能夠支持 NRAEF 分享這些鼓舞人心的旅程，以慶祝我們行業的多元和未來。」

百事可樂是 NRAEF 的長期合作夥伴和多元、公平與共融的擁護者，它還與 NRAEF 和多文化餐飲服務和酒店聯盟 (Multicultural Foodservice & Hospitality Alliance, MFHA) 就「Pathways to Black Franchise Ownership」（通往黑人特許經營所有權的途徑）合作，這項全新創新特許經營計劃由百事可樂贊助，旨在幫助有抱負的企業家經營高績效企業，目標是到 2023 年底建立 100 家黑人擁有的特許經營餐廳。

我們邀請 NRAEF 的所有朋友和粉絲支持餐飲業，並在社交媒體上分享這些令人振奮的故事來傳播快樂。

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關於美國餐館業協會教育基金會：

作為全國餐館協會的慈善基金會，美國餐館業協會教育基金會 (National Restaurant Association Educational Foundation) 以服務公眾為使命，致力加強行業的培訓和教育、職業發展和社區參與工作。NRAEF 及其計劃致力吸引、賦權和促進當今和未來的餐廳和餐飲服務人員。NRAEF 計劃包括：ProStart® – 高中職業和技術教育計劃；餐廳準備 – 與社區組織合作，為青年和曾監禁的人士提供技能培訓和工作機會；軍事 – 幫助軍人和女性將他們的技能轉變為餐廳和餐飲服務職業；獎學金 – 為攻讀餐廳、餐飲服務和酒店學位的學生提供經濟援助；以及酒店業註冊學徒計劃 – 與美國酒店協會合作，為行業提供酒店學徒計劃。

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標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/1100132/NRAEF_Logo.jpg

National Restaurant Association Educational Foundation

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SOURCE National Restaurant Association Educational Foundation