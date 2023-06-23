美國婦女法律中心宣佈推出墮胎服務法律辯護基金；在 Dobbs 案一年後，為墮胎服務提供支援

華盛頓2023年6月23日 /美通社/ -- 本日，在美國最高法院的 Dobbs 裁決推翻羅訴韋德案差不多一年後，美國婦女法律中心 (NWLC) 推出墮胎服務法律辯護基金 (Abortion Access LDF) 以協助墮胎病人，以及正面臨與墮胎醫療有關法律行動支持者支付法律費用。

自 Dobbs 案裁決後，美國有關墮胎服務的法律環境變得比以往更加混亂和不友好。人們因尋求墮胎服務，或協助親人墮胎而受到騷擾及威脅。

美國婦女法律中心相信，如果人們正面對與他們或親人的墮胎服務相關的法律後果，不管他們有沒有能力付款，都應該有權獲得法律代理服務。墮胎服務法律辯護基金旨在增加為此目的提供的資源。透過他們的律師，個人或機構可以申請墮胎服務法律辯護基金來尋求協助，以支付他們正面臨的民事或刑事相關法律行動的費用。

美國婦女法律中心主席及行政總裁 Fatima Goss Graves 表示：「過去一年，由於殘酷和誤導性的 Dobbs 案 裁決，美國數百萬人的生活、自由、經濟保障及健康和福祉都受到了破壞。而惡意的政策制定者利用羅訴韋德案被推翻一事作為機會，進一步限制全國的墮胎服務，亦令反墮胎的極端分子更大膽，進一步擴大他們對跨性別社群、學校圖書館及其相關的各方面的攻擊。我們本日採取的大膽行動，是我們整體工作中的關鍵部份，確保能夠為任何有需要的人提供可負擔的墮胎服務 —— 而不會受到污名化、羞辱以及阻礙。」

墮胎服務法律辯護基金主任 Noel León 補充說：「最高法院的裁決剝奪了我們對墮胎的憲法權利，引發了法律混亂，而我們推出墮胎服務法律辯護基金，是因為每個人都值得擁有法律流辯護服務的權利，不管事主有沒有能力支付。」

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National Women's Law Center

SOURCE National Women's Law Center