美國副總統 Kamala Harris 和愛爾蘭總理 Micheál Martin 與國際教育交流協會共同祝賀 2021 年度弗雷德里克·道格拉斯全球獎學金獲獎者

以下為獲此殊榮的成績優異學生：

Sophia Kathryn Jackson， 巴德學院

Leeah Derenoncourt， 愛默生學院

Carolina Jimenez， 哈佛大學

Brielle Smith， 霍華德大學

Katherine Sanchez， 紐約市立大學萊曼學院

Iesha-LaShay Phillips， 歐柏林學院

Corinne Bobb-Semple， 波莫納學院

Mikayla Tillery， 史丹福大學

Paul Douillon， 邁阿密大學

Nikita Joshi， 密蘇里大學堪薩斯城分校

Jaylen Antoine， 普吉特灣大學

Delali Gadzekpo， 田納西大學 查塔努加分校

Isaiah Franco， 伍福德學院

Ayodele Theard-Lewis，路易斯安那澤維爾大學

您可在此影片中聆聽 2021 年度弗雷德里克·道格拉斯全球獎學金獲獎者的聲音。

在愛爾蘭，弗雷德里克·道格拉斯全球獎學金的獲獎者們將在探索 Frederick Douglass 和 Daniel O'Connel 的人生故事與寶貴遺產的同時，研究領導力、有效溝通和影響積極社會變革的策略。他們將與 2020 年度弗雷德里克·道格拉斯全球獎學金的獲獎者們一同參加海外學習計劃，後者當時因新冠病毒病疫情導致無法按計劃前往南非開普敦。

在圓桌活動中，副總統 Harris 向弗雷德里克·道格拉斯全球獎學金的獲獎者們送上祝賀。她對各位獲獎者取得的成就感到無比驕傲，認可他們代表美國的驕傲。她對獲獎者們說：「你們將代表我們的國家，將友誼之花帶往世界各地，以激勵並努力維護和建立我們在全球所擁有的友誼。」

副總統 Harris 表示：「很多人都知道，我就讀於霍華德大學，當時很少有人能意識到這所學校會成為潛在黑人領導者的誕生之地。在傳統黑人大學 (HBCU) 以及像這樣的獎學金計劃中，有色種族的學生已準備好獨佔鰲頭。像愛爾蘭的 Frederick Douglass 一樣，你們要保持真我，不懼本色，然後才會成為自己真正渴望成為的那個人。」

弗雷德里克·道格拉斯全球獎學金的獲獎者們在參加本次圓桌會議之後，將於今年夏天前往愛爾蘭。愛爾蘭總理表示：「我很高興今天上午與副總統 Harris 一起會見這些傑出的年輕人。 Frederick Douglass 對大西洋兩岸有著舉足輕重的影響力，我國政府很高興歡迎這 20 位傑出的美國少數族裔學生，讓他們追隨偉大的廢奴主義者的腳步，並學習 Daniel O'Connell 和 Frederick Douglass 之間極具影響力的關係。 今天與各位獲獎者們的會面也是一個很好的機會，讓我們認識到多元化對我們兩國和我們之間的關係有著重要作用。」

弗雷德里克·道格拉斯家庭計劃主席兼聯合創始人、弗雷德里克·道格拉斯的玄孫女和 Booker T. Washington 的曾孫女 Nettie Washington Douglass 表示：「這群多元化的年輕人將有機會在一個特別的地方發展他們的領導才能。Frederick 在愛爾蘭之旅中受到的歡迎和尊重對他影響深遠。我認為這裡是有助於未來美國領導人獲得全球視野，並成爲變革推動者的最理想之地。」

CIEE 總裁兼行政總裁 James P. Peley 表示：「Frederick Douglass 的人生在愛爾蘭時得以轉變，並於 1847 年以自由人的身份回到美國，他在之後的 50 年內始終渴望著改變我們的世界。我們知道這群優秀的學生將會在愛爾蘭有類似的變革性經歷，並帶着更強的技能和熱情回國，致力於創造更美好的世界。」

弗雷德里克·道格拉斯全球獎學金於 2017 年由 CIEE 發起，該計劃的目的是為那些少數族裔學生提供國際教育的機會。

除了資助弗雷德里克·道格拉斯全球獎學金獲獎者以外，CIEE 還爲所有完成獎學金申請的學生提供 1,500 美元的獎學金，以參加 CIEE 的海外暑期學習計劃。該獎項被稱為弗雷德里克·道格拉斯夏季學者計劃獎學金，目前許多學院和大學都已開通了這項獎學金的申請，使更多來自不同背景的學生能夠沒有經濟顧慮，獲得國際教育體驗。

如欲了解更多關於弗雷德里克·道格拉斯全球獎學金的資訊，請瀏覽 cie.org/FDGF。

關於國際教育交流協會

國際教育交流協會 (CIEE) 是美國最早、規模最大的非牟利海外教育及跨文化交流組織，旨在透過促進想法及經驗交流來改變生活和建立友誼的橋樑。爲了幫助人們培養在全球文化互異卻相互依存的環境中生活的技能，CIEE 贊助了各種各樣的文化交流機會，包括工作交流計劃、海外教學計劃以及面向大學和高中學生的全球留學與實習計劃。www.ciee.org

聯絡人：Leslie Taylor | 電話：(207) 553-4274 | 電郵：[email protected]

Council on International Educational Exchange (CIEE)

Related Links

www.ciee.org



SOURCE Council on International Educational Exchange (CIEE)