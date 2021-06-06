美國國家黑人農民協會宣佈 2021-2022 年新一代黑人和西班牙裔農民獎學金計劃申請截止日期為 2021 年 6 月 15 日

維珍尼亞博伊頓2021年6月6日 /美通社/ -- 美國國家黑人農民協會 (NBFA) 很榮幸能夠管理獎學金計劃，以確保新一代非裔美國人／黑人和西班牙裔農民接受培訓和技能，使他們能夠在農業界茁壯成長。NBFA 總裁 John Boyd 說：「高等教育提供了必要的工具、知識和資源，使這些學者能夠為子孫後代繼續他們的家庭農場遺產。

2021-2022 學年的新一代黑人和西班牙裔農民獎學金 (NGPFF) 計劃的申請截止日期為 2021 年 6 月 15 日。在第一年，NGBHF 獎學金計劃將向計劃入讀內布拉斯加大學林肯分校農業學習計劃的黑人和西班牙裔高中畢業生頒發多達 25 個獎學金，並承諾大學畢業後參與家庭農場經營。

申請人必須符合以下所有條件：

是美國農業部農場服務機構、美國未來農民 (FFA) 或合作推廣服務 (4-H) 可驗證的家庭農場經營的黑人、非裔美國人或西班牙裔高中生農民

在 4.0 等級（或同等水平）上的最低高中平均學分為 3.0

符合專上教育的學術和錄取標準（具體標準請參考申請資格）

承諾大學畢業後在家庭農場務農

獎學金 獎勵包括：

內布拉斯加大學林肯分校每學年提供最多 30 個學分小時的學費

校園住房（傳統大廳、雙人房）

所有膳食計劃

每學年的強制性費用

每學年高達 1,000 美元的教科書資金

獎學金 要求：

在內布拉斯加大學林肯分校每學期的第 6 天成為全日制學生

就讀於農業科學與自然資源學院的認可學位課程（學位課程包括：農學、動物科學、農業綜合企業、農業經濟學、應用科學、草地系統、園藝、機械化系統管理）

在四年的學習期間保持良好的學業成績（累計 GPA 不低於 2.5）

在管理上保持良好信譽，在計劃期間沒有學生行為準則及／或法律制裁

每年參加農業和多元新興領導者計劃

立即申請！ 新一代黑人和西班牙裔農民獎學金申請

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SOURCE National Black Farmers Association